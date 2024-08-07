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Погода в СНГ: ливни спровоцировали сели в Кыргызстане, дожди с грозами ожидают в Беларуси

07.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: ливни спровоцировали сели в Кыргызстане, дожди с грозами ожидают в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве в среду, 7 августа будет сухо и солнечно, до плюс 25 градусов. Но к вечеру возможны дожди с грозой. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Кыргызстан

В столице Кыргызстана жарче, чем на курортах. В Бишкеке плюс 34. В Иссык-Кульской области на десять градусов прохладнее, ожидаются осадки. А накануне проливные дожди спровоцировали селевые потоки в Чолпон-Ате. Уровень воды поднялся в селеотводном канале Тогуз-Булак, грязь хлынула на улицы. В итоге пострадали несколько гостевых домов и культурный центр «Рух-Ордо». В нем расположен мемориальный дом писателя Айтматова, скульптуры и музеи. Каждый день комплекс посещают сотни туристов. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Они очищают от грязи и укрепляют канал.

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Казахстан

Казахстан – под влиянием циклона, почти по всей стране пройдут дожди. В прогнозе и усиление ветра. При этом жара не спадает. В Алматы с утра печет солнце, днем плюс 32. В регионе в самом разгаре сезон арбузов. Сочное лакомство освежает и спасает от зноя. В алматинском зоопарке это угощение любит белая медведица Пурга. А недавно впервые попробовала и маленькая Глория. Хоть у детеныша бегемота еще не прорезались зубы, арбуз пришелся по вкусу.

Азербайджан

В Баку солнечно, плюс 30, но начал усиливаться ветер. Синоптики обещают порывы до 28 метров в секунду. Уже объявлен «желтый» уровень опасности, он может перейти в «оранжевый». В МЧС призвали жителей отказаться от поездок на пляж. В ряде других регионов на севере и западе ожидаются дожди с грозами. Высок риск повышения воды в реках.

Армения

Жарко и солнечно в Ереване, в столице воздух прогреется до 37 градусов. А в регионах синоптики прогнозируют дождь и усиление ветра. На высокогорном озере Севан осадки ожидаются в вечерние часы. Днем можно купаться, правда, осторожно. Специалисты не советуют долго находиться под прямыми солнечными лучами, вместо загара можно получить ожоги. Аккуратнее стоит быть и любителям экстрима. На озере работает прокат скутеров, флайбордов и сапбордов.

Беларусь

На большей части территории Беларуси днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Столбики термометров поднимутся до плюс 28. Но такая погода не мешает лосям гулять по улицам Молодечно. Они ходят вдоль дорог. Автомобилистам следует быть предельно внимательными – эти животные непредсказуемы.



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