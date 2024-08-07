Погода в СНГ: ливни спровоцировали сели в Кыргызстане, дожди с грозами ожидают в Беларуси

Казахстан

Казахстан – под влиянием циклона, почти по всей стране пройдут дожди. В прогнозе и усиление ветра. При этом жара не спадает. В Алматы с утра печет солнце, днем плюс 32. В регионе в самом разгаре сезон арбузов. Сочное лакомство освежает и спасает от зноя. В алматинском зоопарке это угощение любит белая медведица Пурга. А недавно впервые попробовала и маленькая Глория. Хоть у детеныша бегемота еще не прорезались зубы, арбуз пришелся по вкусу.

Азербайджан

В Баку солнечно, плюс 30, но начал усиливаться ветер. Синоптики обещают порывы до 28 метров в секунду. Уже объявлен «желтый» уровень опасности, он может перейти в «оранжевый». В МЧС призвали жителей отказаться от поездок на пляж. В ряде других регионов на севере и западе ожидаются дожди с грозами. Высок риск повышения воды в реках.

Армения

Жарко и солнечно в Ереване, в столице воздух прогреется до 37 градусов. А в регионах синоптики прогнозируют дождь и усиление ветра. На высокогорном озере Севан осадки ожидаются в вечерние часы. Днем можно купаться, правда, осторожно. Специалисты не советуют долго находиться под прямыми солнечными лучами, вместо загара можно получить ожоги. Аккуратнее стоит быть и любителям экстрима. На озере работает прокат скутеров, флайбордов и сапбордов.

Беларусь

На большей части территории Беларуси днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Столбики термометров поднимутся до плюс 28. Но такая погода не мешает лосям гулять по улицам Молодечно. Они ходят вдоль дорог. Автомобилистам следует быть предельно внимательными – эти животные непредсказуемы.