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Ежемесячные и дополнительные выплаты повысят в Беларуси
09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусским бюджетникам планируют с 1 сентября повысить зарплату. Предложения по увеличению базовой ставки подготовили в Министерстве труда и соцзащиты. Вопрос рассмотрели также на экспертном совете, передает «МИР 24».
Кроме того, подготовлен проект указа, который снимает ограничения по
Пересмотрят и размер пенсий для ветеранов афганских событий. Среди них не только участники боевых действий, но и медработники, сотрудники почты и общепита, которые трудились в горячих точках с риском для жизни.
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Подготовлен проект указа, который снимает ограничения по выплате пенсий работающим пенсионерам.
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