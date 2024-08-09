Ежемесячные и дополнительные выплаты повысят в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским бюджетникам планируют с 1 сентября повысить зарплату. Предложения по увеличению базовой ставки подготовили в Министерстве труда и соцзащиты. Вопрос рассмотрели также на экспертном совете, передает «МИР 24».

Кроме того, подготовлен проект указа, который снимает ограничения по выплате пенсий работающим пенсионерам . Также отдельным категориям ветеранов увеличат соцвыплаты.

«Это те граждане, которые в годы Великой Отечественной были награждены медалями, орденами СССР, в первую очередь, за самоотверженный труд в тылу. И военнослужащие – за безупречную службу в тылу. Отдельным категориям ветеранов также будет увеличение ежегодных выплат к 9 Мая», – пояснила министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко.

Пересмотрят и размер пенсий для ветеранов афганских событий. Среди них не только участники боевых действий, но и медработники, сотрудники почты и общепита, которые трудились в горячих точках с риском для жизни.