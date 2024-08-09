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Ежемесячные и дополнительные выплаты повысят в Беларуси

09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ежемесячные и дополнительные выплаты повысят в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусским бюджетникам планируют с 1 сентября повысить зарплату. Предложения по увеличению базовой ставки подготовили в Министерстве труда и соцзащиты. Вопрос рассмотрели также на экспертном совете, передает «МИР 24».

Кроме того, подготовлен проект указа, который снимает ограничения по выплате пенсий работающим пенсионерам. Также отдельным категориям ветеранов увеличат соцвыплаты.

«Это те граждане, которые в годы Великой Отечественной были награждены медалями, орденами СССР, в первую очередь, за самоотверженный труд в тылу. И военнослужащие – за безупречную службу в тылу. Отдельным категориям ветеранов также будет увеличение ежегодных выплат к 9 Мая», – пояснила министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко.

Пересмотрят и размер пенсий для ветеранов афганских событий. Среди них не только участники боевых действий, но и медработники, сотрудники почты и общепита, которые трудились в горячих точках с риском для жизни.



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Подготовлен проект указа, который снимает ограничения по выплате пенсий работающим пенсионерам.
 
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