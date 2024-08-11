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Виктор Хренин: Вооруженные силы Беларуси отреагируют на любые провокации

11.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Виктор Хренин: Вооруженные силы Беларуси отреагируют на любые провокации
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Усилить войска на Гомельском и Мозырьском направлениях поручил президент Беларуси. Накануне вечером на восточном направлении возле Костюковичского района воздушное пространство Беларуси нарушили беспилотные летательные аппараты с украинской стороны, передает «МИР 24».

Силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Военные уничтожили несколько целей над белорусской территорией. Некоторые были переданы российским Вооруженным силам. Министр обороны Виктор Хренин заявил, что в ведомстве внимательно следят за обстановкой и готовы реагировать на любые ее изменения.

«Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь, учитывая обстановку. Главнокомандующий Вооруженными силами отдал указание на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырьском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации. Воинские части Сил специальных операций Сухопутных войск, Ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей», – сообщил Виктор Хренин.

В связи с опасностью ситуации и глобальными рисками в МИД Беларуси заявили, что ведомство незамедлительно доведет подробную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений, участником которых является Беларусь.



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Александр Лукашенко поручил усилить Гомельское и Мозырьское тактические направления.
 
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