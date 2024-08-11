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Виктор Хренин: Вооруженные силы Беларуси отреагируют на любые провокации
11.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Усилить войска на Гомельском и Мозырьском направлениях поручил президент Беларуси. Накануне вечером на восточном направлении возле Костюковичского района воздушное пространство Беларуси нарушили беспилотные летательные аппараты с украинской стороны, передает «МИР 24».
Силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Военные
В связи с опасностью ситуации и глобальными рисками в МИД Беларуси заявили, что ведомство незамедлительно доведет подробную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений, участником которых является Беларусь.
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Александр Лукашенко поручил усилить Гомельское и Мозырьское тактические направления.
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