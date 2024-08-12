Лукашенко оценил перемены в агрокомбинате Витебской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси продолжает работать на востоке страны, он посетил агрокомбинат в Витебской области. Александр Лукашенко оценил, как обстоят дела в хозяйстве и перспективы развития, передает «МИР 24».

Во время прошлых визитов на агрокомбинат он дал ряд поручений. Одно из них касалось развития машинного двора. Вопрос сохранности и надлежащего содержания техники – один из первостепенных в аграрной отрасли. Предприятие справилось. Александр Лукашенко посоветовал другим хозяйствам использовать опыт агрокомбината. Предприятие не только развивает имеющиеся площади, но и постепенно присоединяет новые земли.

«И ты его забрал?». – «Да, да, забрал с удовольствием». – «Почему забрал с удовольствием?». – «Вот в этих Марковичах я родился. Видел, что здесь происходит в последние годы. Хотел, чтобы он выглядел лучше и давал больше. Сегодня те земли дают 77 центнеров пшеницы. Хорошие земли. Земли хорошие», – ответил директор агрокомбината Александр Фирсин на вопросы главы государства.

Это предприятие одно из крупнейших в регионе . Занимается свиноводством и выращиванием крупного рогатого скота. На территории три молочно-товарных комплекса и девять ферм.

Александру Лукашенко также доложили о ходе уборочной кампании в агрохозяйстве. Уже убрано 55% площадей. Урожай по зерновым и кормам получен хороший.