|
Лукашенко оценил перемены в агрокомбинате Витебской области
12.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси продолжает работать на востоке страны, он посетил агрокомбинат в Витебской области. Александр Лукашенко оценил, как обстоят дела в хозяйстве и перспективы развития, передает «МИР 24».
Во время прошлых визитов на агрокомбинат он дал ряд поручений. Одно из них касалось развития машинного двора. Вопрос сохранности и надлежащего содержания техники – один из первостепенных в аграрной отрасли. Предприятие справилось. Александр Лукашенко посоветовал другим хозяйствам использовать опыт агрокомбината. Предприятие не только развивает имеющиеся площади, но и постепенно присоединяет новые земли.
Это предприятие
Александру Лукашенко также доложили о ходе уборочной кампании в агрохозяйстве. Уже убрано 55% площадей. Урожай по зерновым и кормам получен хороший.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие не только развивает имеющиеся площади, но и постепенно присоединяет новые земли.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)