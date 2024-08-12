«Я понимала, что работу мечты мне не предложат, поэтому решила создать ее сама». Эмигрантка работала в США официанткой, скопила денег и открыла бизнес

Источник материала: ProBusiness



Анастасия Филлипова. Фото предоставлены героиней статьи.

Анастасия Филиппова — основатель и руководитель агентства детских праздников Kids WOW Show, создатель Chicago bubble show project, основатель детских игровых центров Bee Happy Club, режиссер-постановщик праздников и массовых мероприятий. Анастасия — хороший пример того, как решительность и страсть могут привести к успеху в любой сфере. В интервью порталу «Про бизнес» она поделилась вдохновляющей историей, как можно реализовать свои мечты, даже оказавшись в чужой стране без особых знаний и навыков.

Из Зауралья в самое сердце Америки: первый шаг к мечте

Анастасия родилась в небольшом городке в Курганской области с населением всего 15 тысяч человек. С детства она была очень активной, любила организовывать мероприятия, придумывать игры и развлечения. Ее тяга к знаниям и стремление к новому привели ее в Екатеринбург, а затем и в Омск, где она окончила факультет международных отношений. Студенческая программа обмена стала путевкой в Америку, где Анастасия впервые познакомилась с культурой и ощутила притягательность страны безграничных возможностей.

— Я приехала в США в 21 год и сразу же полюбила эту страну, а спустя время и своего мужа, которого встретила здесь. Кстати, он тоже родом из России, из Перми, — рассказывает Анастасия.





Новая жизнь в чужой стране была непростой. Без хорошего знания языка и опыта работы Анастасии пришлось начать все с нуля. Она работала официанткой и откладывала деньги на свою мечту.

— Я понимала, что мне не хватает денег, да и работу мечты мне не предложат, поэтому решила создать ее сама. Если честно, по моему мнению, нехватка денег — вообще единственная причина, которая должна привести человека в бизнес, потому что любая другая потребность может реализоваться в хобби, благотворительности и так далее. Бизнес — это ненормированный рабочий день, огромная ответственность за себя, за людей которые на тебя работают, за свое доброе имя и репутацию. Кроме того, для меня важно заниматься тем, что приносит удовольствие, иначе в графике 24/7 можно сойти с ума, занимаясь нелюбимым делом.





От идеи до реализации: рождение Kids WOW Show

— Я долго думала, чем бы мне заняться, — вспоминает Анастасия. — Флористика, кулинария, рукоделие… Но в итоге я выбрала сферу детских развлечений. Мне всегда нравилось работать с детьми, да и эта ниша в Америке тогда была еще слабо развита.

Для старта Анастасия накопила около $ 4000. На эти деньги она заказала реквизит для шоу мыльных пузырей, взяла обучающие курсы, сделала сайт и зарегистрировала ИП.





— На самом деле, можно было обойтись намного меньшими вложениями, но я хотела, чтобы шоу были самыми лучшими. На начальном этапе это была самозанятость: я лично проводила детские праздники и делала шоу мыльных пузырей. В США немного другая ситуация с рабочей силой. У нас в этой сфере работают, в основном, студенты без машин и денег. Зарплата у них большая по российским меркам, но не позволяет купить машину или собственные костюмы и реквизит. А в Америке без машины просто невозможно жить и работать. Все кандидаты уже за рулем, а их зарплата позволяет купить собственный костюм после двух-трех отработанных заказов.

Эта особенность рынка привела к высокой текучке кадров. «Обучаешь человека, а он сразу уходит работать на себя», — признается Анастасия. Однако, со временем, она нашла решение: заключение трудовых договоров с сотрудниками.





Реклама и продвижение

— На продвижение и рекламу я трачу около 5% от своего заработка. Да, я довольно экономная, но зато вкладываю много времени и сил в привлечение клиентов. Часто встречаюсь с владельцами других бизнесов, чтобы обсудить возможности взаимного продвижения или сотрудничества. Участвую в фестивалях, посещаю клубы по интересам, где бывают мои клиенты.

Самый ценный рекламный канал — сарафанное радио. Оно не требует дополнительных затрат, но приносит огромные плоды. Конечно, родители — это моя главная целевая аудитория. Но мои услуги ценны и для организаций: детских садов, школ, библиотек, фестивалей и даже владельцев бизнеса, которые хотят организовать яркие мероприятия для продвижения своих товаров или услуг. Я уже помогла многим организациям создать уникальные детские мероприятия.





Сколько стоит детский праздник

— Мы продаем эмоции. Невозможно пощупать или попробовать на вкус праздник. Это очень субъективный товар. Значит, и продавать его нужно через призму того, как человек субъективно воспринимает этот праздник. Нам нужно как можно больше визуала: фотографии, видео, музыка, текст — все должно работать на то, чтобы вызвать эмоции. Нельзя просто надеяться, что человеку вдруг очень сильно понадобится принцесса. Нет, это вторичная потребность. Нужно сделать так красиво, чтобы клиент влюбился, чтобы он мечтал почувствовать те же эмоции. А это может сделать только визуал.





На сегодня средний чек за услуги агентства составляет около $ 450−500. Минимальная услуга стоит $ 150, при этом минимальная сумма заказа начинается от $ 300. Дело в том, что Америка — страна одноэтажных домов, и расстояния между заказами могут быть довольно большими. Порой 100−150 км от одного заказа до другого — это обычное дело. Ездить за маленьким чеком просто невыгодно.

Ежемесячные расходы

— Сложно назвать точную сумму ежемесячных расходов, ведь индустрия развлечений — сезонный бизнес. Летом, например, больше выездных мероприятий, а зимой — события на нашей площадке, но если говорить о среднем значении, то ежемесячные расходы составляют около $ 10−12 тысяч. Из них:

$ 9000 уходят на аренду двух игровых площадок;

еще $ 1000 — на коммунальные услуги: свет, газ и вода;

за аренду складских помещений — $ 250 в месяц;

аниматоры получают от $ 80 до $ 90 за час работы на празднике;

администратор — $ 15 в час;

костюмы и реквизит нужно обновлять — средняя стоимость одного костюма составляет $ 200−250.

налоги — примерно 20%.





Инсайты для начинающих предпринимателей, и не только в США

Анастасия решила поделиться ценными инсайтами, которые могут быть полезны для начинающих предпринимателей:

Не бойтесь рисковать и идти вперед : «Страшно всем, это нормально. Но не все переступили через свой страх», — говорит она.

: «Страшно всем, это нормально. Но не все переступили через свой страх», — говорит она. Начните с малого и постепенно развивайтесь : «Не лезьте в ту нишу, на которую у вас пока нет ни сил, ни знаний, ни денег. Наберитесь компетенций, и смело двигайтесь дальше», — советует Анастасия.

: «Не лезьте в ту нишу, на которую у вас пока нет ни сил, ни знаний, ни денег. Наберитесь компетенций, и смело двигайтесь дальше», — советует Анастасия. Не бойтесь рисковать, но будьте благоразумны : «Думайте, проверяйте, взвешивайте точно ли вам это нужно или можно без чего-то обойтись», — делится она своим опытом.

: «Думайте, проверяйте, взвешивайте точно ли вам это нужно или можно без чего-то обойтись», — делится она своим опытом. Не бойтесь признавать ошибки и отказываться от нежизнеспособных вариантов : «Это нормально, это опыт», — говорит Анастасия. — Опыт, который поможет вам в будущем".

: «Это нормально, это опыт», — говорит Анастасия. — Опыт, который поможет вам в будущем". Ищите себе наставника, ролевую модель : «В мире все уже придумано — сократите себе путь», — советует она.

: «В мире все уже придумано — сократите себе путь», — советует она. Никогда не сдавайтесь: «Не боги горшки обжигают, — напоминает Анастасия. — Идите вперед, и все у вас получится».

Начинать собственное дело — всегда непросто. Самая большая трудность, с которой столкнулась Анастасия — работа с людьми. «Я бы рекомендовала всем, кто планирует открыть свой бизнес, поработать в большой компании. Это позволит набраться опыта управления командой, понять, как ее формировать, а также как мотивировать и взаимодействовать с людьми. Такой опыт сэкономит вам огромное количество времени, денег и нервов в будущем».





Сегодня Kids WOW Show — успешный бизнес, который включает в себя агентство детских праздников, Chicago bubble show project, а также детские игровые центры Bee Happy Club. Анастасия планирует развивать бизнес, уделяя особое внимание наставничеству и обучению начинающих предпринимателей:

— Я хочу уйти в наставничество и делиться своим опытом и знаниями с теми, кто только начинает свой путь в event-индустрии. Часто бизнес-курсы ориентированы на тех, у кого уже есть бизнес, деньги, связи и опыт. Но я начинала с нуля, сидя на своей кухне и думая: «Вот бы мне бизнес открыть!». Мне бы очень помогло, если бы меня кто-то направил в самом начале. Поэтому я хочу помочь тем, кто находится в той же ситуации, в которой была я. Моя история — это подтверждение того, что любой человек может добиться успеха, если он готов трудиться, верить в себя и не бояться трудностей.