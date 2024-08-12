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VintageDay 2024 - Встречаем Осень в Стиле Ретро!

12.08.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Пятый ежегодный автомобильный ретро-фестиваль VintageDay объявляет о своем грандиозном переезде! В этом году VintageDay расширяет горизонты и приглашает всех ценителей уникальных автомобилей в футбольный манеж.

Что вас ждет на VintageDay 2024?

  • Уникальные ретро-автомобили: На фестивале вы сможете прикоснуться к истории, увидеть своими глазами автомобили со столетней историей. Например, Oldsmobile SIX 1927, который в этом году совершил вояж на 2000 километров в Санкт-Петербург своим ходом. А что вы знаете об автомобиле Яковлев-Фрезе, первом русском серийном автомобиле с историей более трех столетий? Его также можно увидеть на VintageDay.


  • Сюрпризы и впечатления: Организаторы подготовили множество сюрпризов и незабываемых моментов. VintageDay — это не просто выставка, это настоящее путешествие во времени.
  • Семейное время: Приходите на VintageDay с семьей и друзьями!

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    Бронируйте даты в своем календаре:
  • Когда: 31 августа - 1 сентября
  • Где: Футбольный Манеж


Стоимость билетов:

  • Взрослые: 30 рублей
  • Дети от 7 до 16 лет: всего 15 рублей
  • Дети до 6 лет в сопровождении родителей: вход бесплатный

Каждый билет дает право на однократное посещение выставки в любой день. VintageDay 2024 — это ваш шанс окунуться в атмосферу ретро и насладиться уникальными автомобилями и историческими артефактами. Не упустите его! 🚗🕰️🎟️

Vintage Day

 
 
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Пятый ежегодный автомобильный ретро-фестиваль VintageDay объявляет о своем грандиозном переезде! В этом году VintageDay расширяет горизонты и приглашает всех ценителей...
 
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