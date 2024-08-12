VintageDay 2024 - Встречаем Осень в Стиле Ретро!

Источник материала: ProBusiness





Пятый ежегодный автомобильный ретро-фестиваль VintageDay объявляет о своем грандиозном переезде! В этом году VintageDay расширяет горизонты и приглашает всех ценителей уникальных автомобилей в футбольный манеж.

Что вас ждет на VintageDay 2024?

Уникальные ретро-автомобили: На фестивале вы сможете прикоснуться к истории, увидеть своими глазами автомобили со столетней историей. Например, Oldsmobile SIX 1927, который в этом году совершил вояж на 2000 километров в Санкт-Петербург своим ходом. А что вы знаете об автомобиле Яковлев-Фрезе, первом русском серийном автомобиле с историей более трех столетий? Его также можно увидеть на VintageDay.





Сюрпризы и впечатления: Организаторы подготовили множество сюрпризов и незабываемых моментов. VintageDay — это не просто выставка, это настоящее путешествие во времени.

Семейное время: Приходите на VintageDay с семьей и друзьями!



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Бронируйте даты в своем календаре:

Приходите на VintageDay с семьей и друзьями! Бронируйте даты в своем календаре: Когда: 31 августа - 1 сентября

31 августа - 1 сентября Где: Футбольный Манеж





Стоимость билетов:

Взрослые: 30 рублей

Дети от 7 до 16 лет: всего 15 рублей

Дети до 6 лет в сопровождении родителей: вход бесплатный