VintageDay 2024 - Встречаем Осень в Стиле Ретро!

Пятый ежегодный автомобильный ретро-фестиваль VintageDay объявляет о своем грандиозном переезде! В этом году VintageDay расширяет горизонты и приглашает всех ценителей уникальных автомобилей в футбольный манеж.
Что вас ждет на VintageDay 2024?
Уникальные ретро-автомобили: На фестивале вы сможете прикоснуться к истории, увидеть своими глазами автомобили со столетней историей. Например, Oldsmobile SIX 1927, который в этом году совершил вояж на 2000 километров в Санкт-Петербург своим ходом. А что вы знаете об автомобиле Яковлев-Фрезе, первом русском серийном автомобиле с историей более трех столетий? Его также можно увидеть на VintageDay.
Сюрпризы и впечатления: Организаторы подготовили множество сюрпризов и незабываемых моментов. VintageDay — это не просто выставка, это настоящее путешествие во времени.
Семейное время: Приходите на VintageDay с семьей и друзьями!
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Бронируйте даты в своем календаре:
Когда: 31 августа - 1 сентября
Где: Футбольный Манеж
Стоимость билетов:
Взрослые: 30 рублей
Дети от 7 до 16 лет: всего 15 рублей
Дети до 6 лет в сопровождении родителей: вход бесплатный
Каждый билетдает право на однократное посещение выставки в любой день. VintageDay 2024 — это ваш шанс окунуться в атмосферу ретро и насладиться уникальными автомобилями и историческими артефактами. Не упустите его! 🚗🕰️🎟️