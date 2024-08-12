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«Со всех точек зрения – плюсы»: автоэксперт – о расширении действия полиса ОСАГО на территории Беларуси
12.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Действие полиса ОСАГО с 1 октября 2024 года распространится на Беларусь. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Как пояснил MIR24.TV автомобильный эксперт Антон Ануфриев, нововведение позволит автовладельцам страны не платить за дополнительную страховку, а компенсации при ДТП будут включены в существующую. Также будет сохранена возможность использования электронного документа.
Во-вторых, как прокомментировал Антон Ануфриев, благодаря законопроекту компенсации за автодорожные происшествия уже будут включаться в существующую страховку. Для тех, кто любит экономить – это тоже весомый плюс.
Также Антон Ануфриев отметил, что нововведение решает и еще одну задачу – туристическую, благодаря чему можно ожидать увеличение турпотоков в Беларусь уже ближайшей осенью:
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«Со всех точек зрения – плюсы»: автоэксперт – о расширении действия полиса ОСАГО на территории Беларуси
Нововведение будет действовать с 1 октября 2024 года.
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