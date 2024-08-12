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«Со всех точек зрения – плюсы»: автоэксперт – о расширении действия полиса ОСАГО на территории Беларуси

12.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Действие полиса ОСАГО с 1 октября 2024 года распространится на Беларусь. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Как пояснил MIR24.TV автомобильный эксперт Антон Ануфриев, нововведение позволит автовладельцам страны не платить за дополнительную страховку, а компенсации при ДТП будут включены в существующую. Также будет сохранена возможность использования электронного документа.

«В первую очередь, это удобство. Ранее дополнительную страховку приходилось покупать заранее, что, конечно, требовало запаса определенного времени. Это плюс и для простых автолюбителей, и для тех, кто часто путешествует корпоративным транспортом или на машинах, которые принадлежат представительству автомобильных брендов, предпринимателям. Никаких затрат на оформление больше не будет: сел за руль – и поехал», – пояснил автомобильный эксперт.

Во-вторых, как прокомментировал Антон Ануфриев, благодаря законопроекту компенсации за автодорожные происшествия уже будут включаться в существующую страховку. Для тех, кто любит экономить – это тоже весомый плюс.

«Со всех точек зрения – правильный и необходимый для автолюбителей законопроект», – считает эксперт.

Также Антон Ануфриев отметил, что нововведение решает и еще одну задачу – туристическую, благодаря чему можно ожидать увеличение турпотоков в Беларусь уже ближайшей осенью:

«Новый механизм гражданского автострахования значительно упростит поездки в Беларусь. Думаю, что туристов, которые любят путешествовать автомобильным транспортом, станет только больше».



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