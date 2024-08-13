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Белорусские шахматисты-юниоры выиграли все золото первенства мира

13.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские шахматисты-юниоры выиграли все золото первенства мира
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские шахматисты-юниоры выиграли все золотые медали первенства мира в Ташкенте. В чем секрет победной партии, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На двуцветном поле с резными фигурами Александра Тарасенко чувствует себя уверенно. Стаж игры в шахматы почти 14 лет. На родину в Беларусь с чемпионата мира привезла две золотые медали. В блице обеспечила себе первое место даже за тур до финиша.

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«Я подходила к этой партии очень серьезно. Уже понимала, что ничья дает мне первое место. И позиция там была такая, что у меня хороший большой перевес, и соперница предложила ничью. Я решила зафиксировать первое место», – поделилась Александра Тарасенко.

Еще одно золото уже в рапиде у Максима Царука. Турнир подарил ему массу эмоций. Особенно финал, где он играл с действующим чемпионом мира среди юниоров по классике из Казахстана.

«Безусловно, он был очень заряжен еще и еще брать титулы, помимо классического, дополнять и быстрым, и блицем, но хорошо то, что я смог оторваться и у меня была выгодная ничья. К счастью, я все сделал правильно, всю партию держал под контролем, добился этой ничьи и стал чемпионом!» – рассказал Максим Царук.

На этом чемпионате мира белорусы взяли все первые места. Бонусом станет денежная премия. Тренер сборной отмечает: уровень шахмат ежегодно растет во всем мире.

«Молодая очень узбекская сборная. Все спортсмены моложе 20 лет, они выиграли шахматную олимпиаду. Поэтому сейчас у них огромный подъем, как и казахстанские спортсмены. Были спортсмены из Индии, из Америки, так что конкуренция была достаточно серьезная», – отметил тренер-преподаватель республиканского центра олимпийкой подготовки по шахматам и шашкам Юрий Тихонов.

В Беларуси сейчас шахматный бум. В центре олимпийской подготовки аншлаг. Берут только самых усидчивых и старательных.

«Проводим определенное тестирование, потому что дети разные. Кто-то тянется к гуманитарным предметам, кто-то к точным наукам. Те, кто тянется к точным, это наши воспитанники», – пояснил директор республиканского центра олимпийкой подготовки по шахматам и шашкам Сергей Корчинский.

Факультативы по шахматам есть почти в каждой школе страны. Даже без спортивных побед он развивает в детях логику и тактику. Это и нравится родителям.



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Факультативы по шахматам есть почти в каждой школе страны. Даже без спортивных побед он развивает в детях логику и тактику.
 
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