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Белорусские шахматисты-юниоры выиграли все золото первенства мира
13.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские шахматисты-юниоры выиграли все золотые медали первенства мира в Ташкенте. В чем секрет победной партии, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На двуцветном поле с резными фигурами Александра Тарасенко чувствует себя уверенно. Стаж игры в шахматы почти 14 лет. На родину в Беларусь с чемпионата мира привезла две золотые медали. В блице обеспечила себе первое место даже за тур до финиша.
Еще одно золото уже в рапиде у Максима Царука. Турнир подарил ему массу эмоций. Особенно финал, где он играл с действующим чемпионом мира среди юниоров по классике из Казахстана.
«Безусловно, он был очень заряжен еще и еще брать титулы, помимо классического, дополнять и быстрым, и блицем, но хорошо то, что я смог оторваться и у меня была выгодная ничья. К счастью, я все сделал правильно, всю партию держал под контролем, добился этой ничьи и стал чемпионом!» – рассказал Максим Царук.
В Беларуси сейчас шахматный бум. В центре олимпийской подготовки аншлаг. Берут только самых усидчивых и старательных.
Факультативы по шахматам есть почти в каждой школе страны. Даже без спортивных побед он развивает в детях логику и тактику. Это и нравится родителям.
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Факультативы по шахматам есть почти в каждой школе страны. Даже без спортивных побед он развивает в детях логику и тактику.
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