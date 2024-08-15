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ВВП Беларуси за первое полугодие вырос на 5%
15.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уровень ВВП Беларуси за первое полугодие вырос на 5%. Итоги развития экономики страны подвели в среду на заседании Совета министров, также наметили планы на текущее полугодие, передает «МИР 24».
По словам членов правительства, из пяти важнейших социально-экономических показателей выполнено четыре. Ниже ожидаемого оказались значения экспорта, однако цифры не критичны. Инфляция в стране к июню составила 3,4%. Это ниже ожидаемого. У белорусов также растет доверие к национальной валюте. Рост заметен и в других сферах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и торговле. А сама экономика страны, по словам министра, стабильна.
В Министерстве также заверили: экономике Беларуси перегрев не грозит.
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Итоги развития экономики страны подвели в среду на заседании Совета министров.
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