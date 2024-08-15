Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уровень ВВП Беларуси за первое полугодие вырос на 5%. Итоги развития экономики страны подвели в среду на заседании Совета министров, также наметили планы на текущее полугодие, передает «МИР 24».

По словам членов правительства, из пяти важнейших социально-экономических показателей выполнено четыре. Ниже ожидаемого оказались значения экспорта, однако цифры не критичны. Инфляция в стране к июню составила 3,4%. Это ниже ожидаемого. У белорусов также растет доверие к национальной валюте. Рост заметен и в других сферах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и торговле. А сама экономика страны, по словам министра, стабильна.

«Ключевое, что мы видим, – это реализация инвестиционных проектов. Работаем постоянно с регионами, с министерствами по дополнению соответствующих инициатив. Буквально недавно дополнили перечень 28 проектами, и еще чуть больше 20 в работе, поэтому это направление у нас постоянно в динамике», – заявил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь .

В Министерстве также заверили: экономике Беларуси перегрев не грозит.