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ВВП Беларуси за первое полугодие вырос на 5%

15.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ВВП Беларуси за первое полугодие вырос на 5%
 Фото: МТРК «Мир»

Уровень ВВП Беларуси за первое полугодие вырос на 5%. Итоги развития экономики страны подвели в среду на заседании Совета министров, также наметили планы на текущее полугодие, передает «МИР 24».

По словам членов правительства, из пяти важнейших социально-экономических показателей выполнено четыре. Ниже ожидаемого оказались значения экспорта, однако цифры не критичны. Инфляция в стране к июню составила 3,4%. Это ниже ожидаемого. У белорусов также растет доверие к национальной валюте. Рост заметен и в других сферах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и торговле. А сама экономика страны, по словам министра, стабильна.

«Ключевое, что мы видим, – это реализация инвестиционных проектов. Работаем постоянно с регионами, с министерствами по дополнению соответствующих инициатив. Буквально недавно дополнили перечень 28 проектами, и еще чуть больше 20 в работе, поэтому это направление у нас постоянно в динамике», – заявил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

В Министерстве также заверили: экономике Беларуси перегрев не грозит.



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Итоги развития экономики страны подвели в среду на заседании Совета министров.
 
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