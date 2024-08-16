«Ни одна компания, которая получила от нас высокий кредитный рейтинг, не допустила дефолта». Как и зачем появилось первое белорусское рейтинговое агентство

Источник материала: ProBusiness



Андрей Усачёв.

Первое и пока единственное рейтинговое агентство в Беларуси существует уже более трех лет. За это время компании удалось присвоить множество рейтингов известным организациям в различных отраслях. Как сейчас живет рейтинговое агентство? Зачем рейтинги нужны бизнесу? И что ждет рынок рейтинговых услуг в будущем? Исполнительный директор BIK Ratings Андрей Усачёв рассказал обо всем этом порталу «Про бизнес».

— Трудно ли было начинать рейтинговый бизнес и как сейчас чувствует себя BIK Ratings на белорусском рынке?

— BIK Ratings возник не на пустом месте. Агентство было создано, основываясь на опыте и экспертизе инвестиционно-консалтинговой компании ASER и сейчас оно является одной из компаний этой группы. Что касается рыночных предпосылок, то три года назад никаких законодательных требований получать рейтинги у белорусских компаний не было, да и сейчас их немного, а вот требования для получения лицензии на рейтинговую деятельность регулятор сформировал довольно серьезные. Поэтому развивать национальную рейтинговую деятельность было очень амбициозной задачей и результаты нашей деятельности говорят о том, что мы с ней справляемся, хотя перед нами стоит еще очень много целей. В совокупности мы присвоили уже около 100 различных рейтингов, произвели 28 аналитических обзоров и исследований, составили 19 рэнкингов.

— Зачем вообще белорусскому рынку нужно рейтинговое агентство, ведь до вашего появления рынок как-то обходился без них? Какая ваша основная миссия?

— Не совсем так. На белорусском рынке не было национальных рейтинговых агентств, но присутствовала так называемая большая тройка Fitch, Moody’s, S&P. Получателями их рейтингов были в основном финансовые институты, привлекавшие фондирование из-за рубежа, а там для принятия кредитного решения наличие кредитного рейтинга у заемщика обязательно. Тем более, если этот заемщик имеет резиденцию отличную от резиденции кредитора, и в этой связи оценка его кредитных рисков затруднена. В текущем состоянии геополитической напряженности возможность привлечения иностранных кредитных ресурсов утрачена, рейтинги иностранных агентств приобрели необъективный, политизированный характер, поэтому назрела необходимость появления национального рейтингового агентства. Вот эту нишу мы и заняли, реализуя основную нашу миссию: предоставлять рынку, широкому кругу пользователей профессиональную независимую экспертизу по оценке кредитоспособности и всей палитры финансовых и нефинансовых рисков получателей рейтинга.





— Кто ваши основные клиенты?

— Среди получателей наших рейтингов (как кредитных, так ESG и деловой репутации) находятся такие крупнейшие компании из различных секторов экономики, как Сбер Банк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, БНБ банк, «Витебские ковры», «ГРИНрозница», АСБ Лизинг, А-Лизинг, Активлизинг, АктивРент, СберЛизинг, Микролизинг, Евротайм и мнгие другие.

Если посмотреть с формальной точки зрения, то нашими клиентами являются компании, которые обращаются к нам за оценкой, то есть получатели рейтингов. Эти компании оплачивают наши услуги, и если судить по этому признаку, то именно они и являются нашими клиентами. Однако, если посмотреть шире и проанализировать для чего эти компании получают рейтинги и кто является конечным потребителем оценок рейтингового агентства, кто формирует спрос на рейтинги, то круг клиентов значительно расширяется. И этот внешний круг образуют прежде всего те субъекты рынка, которые принимают кредитные риски компаний, получающих рейтинги для подтверждения своей кредитоспособности. Это, в первую очередь, инвесторы, которые покупают долговые инструменты (облигации, токены) и кредиторы.

— Как оцениваете результаты своей деятельности за последние три года?

— Мы полагаем, что за это время нам удалось достичь ощутимых результатов. Мы разработали, согласовали с Нацбанком методологии присвоения кредитных рейтингов банкам, нефинансовым и лизинговым организациям, микрофинансовым организациям, а также вывели на рынок два вида некредитных рейтингов: ESG-рейтинг и рейтинг деловой репутации. Благодаря решению этой сложной задачи нам удалось выстроить систему присвоения рейтингов, которым доверяют инвесторы при принятии решений.

Предлагая новые продукты, мы эволюционно развиваем рынок рейтинговых услуг Беларуси. В свою очередь, регуляторы осознают, что рейтинги являются необходимой составляющей национальной экономики. Это помогает нам выстраивать конструктивное взаимодействие с органами госуправления и формировать новые точки для развития рынка рейтинговых услуг. Так, использование наших рейтингов законодательно закреплено в рамках процесса эмиссии депозитарных облигаций. Для того, чтобы получить возможность реализовывать депозитарные облигации среди широкого круга инвесторов эмитент должен иметь наш кредитный рейтинг не ниже BBB+.

— За время вашей работы с какими основными вызовами вы столкнулись?

— Основной вызов с момента зарождения агентства состоял в том, что в белорусском законодательстве до последнего времени практически не было норм, которые бы мотивировали бизнес получать рейтинги. Хотя в РФ, например, более чем в 70 нормативно-правовых актах прописаны случаи, когда компании должны получать рейтинги для оценки и публичного раскрытия своей кредитоспособности. В России долговые финансовые инструменты без кредитного рейтинга попросту никто не купит, либо нужно предложить инвесторам такую высокую доходность, которая бы компенсировала все риски, величина которых непонятна в связи с отсутствием внешней независимой оценки.

Поэтому нам все эти годы приходилось доказывать рынку, что наши рейтинги являются полезным продуктом для лиц, принимающих кредитные риски, в частности, на долговом рынке. Судя по тому, что количество присвоенных нами рейтингов растет, бизнес стал доверять качеству нашей работы и понимать ее необходимость.

— Насколько объективны рейтинги вашего агентства и можно ли им доверять? Есть ли корреляция, по вашим наблюдениям, между наличием, уровнем рейтинга и вероятностью дефолта эмитентов токенов и облигаций?

— Во первых, рейтинговая деятельность регулируется Национальным банком, который осуществляет постоянный контроль за соответствием нашей деятельности требованиям законодательства и присваиваемых рейтингов утвержденным методологиям. Сами кредитные методологии перед вступлением в силу проходят ряд согласований с бизнесом, отраслевыми ассоциациями и самим Национальным банком. Также существует независимость в деятельности различных подразделений рейтингового агентства, в частности руководство агентства не может влиять на решения, принимаемые рейтинговым комитетом, который в свою очередь изолирован от контактов с клиентами для избежания их возможного влияния на решения комитета. Руководство и специалисты агентства полностью советуют предъявляемым регулятором довольно высоким профессиональным требованиям для осуществления рейтинговой деятельности.





Все вышеперечисленные меры в совокупности обеспечивают объективность наших рейтингов. Кроме того, уже сейчас наблюдается корреляция между уровнем дефолтности и рейтинговыми оценками, то есть не было ни одного случая неисполнения обязательств у компаний, которым мы присвоили высокие кредитные рейтинги.

— Какие рейтинги сейчас пользуются наибольшим спросом у бизнеса и почему?

— К настоящему времени присвоили 15 ESG-рейтингов, 23 кредитных рейтинга и 49 рейтингов деловой репутации. Последних так много потому, что площадка по размещению токенов Finstore.by ввела требование о необходимости получения как минимум рейтинга деловой репутации для того, чтобы эмитировать токены. Хотя многие эмитенты, видя взаимосвязь ставок и скорости продажи токенов с наличием и уровнем кредитного рейтинга осознано переходят на кредитные рейтинги, которые отражает результаты полноценного анализа финансового состояния заемщика.

— А в чем принципиальное отличие рейтинга деловой репутации от кредитного рейтинга?

— В первом случае мы оцениваем добросовестность компании на основании кредитной истории, исполнения обязательств, в том числе по уплате налогов. В этом рейтинге финансовый компонент составляет 15%, в то время как кредитный рейтинг предусматривает полноценный анализ финансового положения компании и, соответственно, он является основой для определения кредитоспособности компании.

— Вы присваиваете рейтинги банкам, лизинговым компаниям, эмитентам токенов и облигаций. Каковы ваши будущие приоритеты и планы?

— Мы планируем в ближайшее время разработать и представить рынку методологии присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам (сейчас эта метология находится на согласовании в Национальном банке), страховым организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, городам, районам и областям Беларуси, холдинговым компаниям. По некредитным рейтингам у нас в планах рейтинги работодателей, уровня корпоративного управления, методологии верификации проектов устойчивого развития, финансовых инструментов устойчивого развития, расчета углеродного следа.

Мы также намерены продолжить практику присвоения ESG-рейтингов и совершенствовать методологию присвоения, расширив рейтинговую шкалу и пересмотрев требования к большинству факторов. Поскольку интерес к управлению нефинансовыми рисками растет как в мире, так и в Беларуси, спрос на такие рейтинги повышается. В настоящее время в очереди на получение ESG-рейтинга находятся около десятка крупных белорусских компаний.

Многие компании заказывают ESG-рейтинги, чтобы в том числе получить соответствующую оценку и своего рода консалтинг по вопросам управления нефинансовыми рисками (социальными, экологическими рисками, а также рисками, относящимися к корпоративному управлению).





Также мы планируем начать процесс привлечения стратегического инвестора или инвесторов, что даст компании более широкие возможности развития и повысит ее роль на белорусском финансовом рынке.

— Можно ли сказать, что белорусский рейтинговый рынок находится на стадии становления? Что, по вашему мнению, может способствовать его развитию?

— Да, мы полностью согласны с тем, что он находится еще в стадии становления. Сравнивая с другими странами, мы четко видим, что законодательные стимулы к обязательному получению рейтингов в Беларуси только формируются. Соответственно, развитие рынка рейтинговых услуг еще впереди и будет зависеть в том числе от скорости изменений в правовой сфере. Мы ожидаем, что Беларусь будет использовать наработанный мировой опыт и кредитные рейтинги все чаще станут использоваться в экономике. В принципе, это постепенно происходит. Условия выпуска токенов уже предусматривают необходимость получения рейтингов, также использование наших рейтингов предусмотрено в законодательстве о депозитарных облигациях.

— Вы ожидаете, что в Беларуси будут появляться и другие рейтинговые агентства?

— Мы были бы этому только рады, поскольку конкуренция развивает любой рынок. Однако, создание рейтингового агентства требует значительных усилий, серьезного опыта и компетенций, потому что основой рейтингового агентства является, конечно, персонал, обладающий серьезными компетенциями и опытом по финансовому анализу, управлению рисками, моделированию и прогнозированию. А таких специалистов на рынке не так уж много.

Поэтому предполагаю, что скорость прихода новых компаний на рынок рейтинговых услуг будет напрямую зависеть от изменений в законодательстве, направленных на расширение практики использования национальных рейтингов в белорусской экономике.