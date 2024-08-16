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Погода в СНГ: зной за 40 накрыл юг Казахстана, в столицу Кыргызстана вернулась прохлада

16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: зной за 40 накрыл юг Казахстана, в столицу Кыргызстана вернулась прохлада
 Фото: МТРК «Мир»

Июльская жара вернется в Москву на выходных. Температура будет на четыре градуса выше нормы августа, но не обойдется без дождя, сообщили в Гидрометцентре России. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На большей части Казахстана дожди с грозами, шквал и град. Осадки собьют жару и принесут долгожданную прохладу. А вот на юге страны, куда тучи не дотягиваются, зной за 40.

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В такую погоду многие проводят время у водоемов. Некоторые купаются там, где запрещено. С начала сезона в стране утонули больше 100 человек, 35 из них дети. Спасатели напоминают отдыхающим правила безопасности и призывают не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Беларусь

В Беларуси у погоды жаркие планы. Сегодня до плюс 30. Это на несколько градусов выше климатической нормы августа. Гроза и короткие дожди не принесут прохлады. Люди и животные стараются укрыться от пекла. Так, в Гродненской области спасатели достали из пересохшего колодца кошку с котенком. О том, что животные не могут выбраться из западни, сообщили неравнодушные граждане. Спасательная операция заняла всего пару минут.

Кыргызстан

В Бишкек вернулась прохлада. Плюс 25 в столице Кыргызстана, облачно, возможны короткие дожди. В регионах республики температура на два-три градуса ниже. Август – пик туристического сезона. Кыргызстан привлекает путешественников неповторимой природой. Например, редких животных можно увидеть здесь не только в зоопарках.
Так, в ущелье Ак-Суу, в часе езды от столицы, туристы встретили одну из самых крупных бабочек Европы – Аполлон. Они увидели ее в траве. Размах крыльев этого вида может достигать 10 см. Бабочка Аполлон занесена в Красную книгу.



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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