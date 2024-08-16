Погода в СНГ: зной за 40 накрыл юг Казахстана, в столицу Кыргызстана вернулась прохлада

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Июльская жара вернется в Москву на выходных . Температура будет на четыре градуса выше нормы августа, но не обойдется без дождя, сообщили в Гидрометцентре России. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».



Казахстан

На большей части Казахстана дожди с грозами, шквал и град. Осадки собьют жару и принесут долгожданную прохладу. А вот на юге страны, куда тучи не дотягиваются, зной за 40.

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