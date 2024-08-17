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Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных
17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о
В числе помилованных есть женщины и мужчины. Некоторые из них серьезно больны. Есть и пенсионеры. Все они признали вину, раскаялись и пообещали вести правопослушный образ жизни. Контролировать это по поручению президента будет Министерство внутренних дел.
Ранее сообщалось, что в Беларуси могут
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Контролировать это по поручению президента будет Министерство внутренних дел.
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