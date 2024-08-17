Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек. Они отбывали наказание за преступления протестной направленности, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В числе помилованных есть женщины и мужчины. Некоторые из них серьезно больны. Есть и пенсионеры. Все они признали вину, раскаялись и пообещали вести правопослушный образ жизни. Контролировать это по поручению президента будет Министерство внутренних дел.

«Подписанный акт о помиловании – фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом», – отметили в пресс-службе.