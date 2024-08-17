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Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных

17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек. Они отбывали наказание за преступления протестной направленности, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В числе помилованных есть женщины и мужчины. Некоторые из них серьезно больны. Есть и пенсионеры. Все они признали вину, раскаялись и пообещали вести правопослушный образ жизни. Контролировать это по поручению президента будет Министерство внутренних дел.

«Подписанный акт о помиловании – фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Беларуси могут смягчить нормы наказания за преступления. Александр Лукашенко внес в парламент законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».



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Контролировать это по поручению президента будет Министерство внутренних дел.
 
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