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Минской милиции – 80 лет: поздравить коллег приехали начальники столичных ГУВД стран Содружества

17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минской милиции – 80 лет: поздравить коллег приехали начальники столичных ГУВД стран Содружества
 Фото: МТРК «Мир»

Минской милиции исполнилось 80 лет. Руководство и представители Министерства внутренних дел, а также семьи милиционеров возложили цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного долга.

Любое профессиональное мероприятие столичная милиция начинает в роще, а молодые сотрудники, которые впервые заступают на службу, получают там табельное оружие и удостоверение. Поздравить коллег со знаковой датой приехали начальники ГУВД столичных регионов стран Содружества.

«Нынешним служителям правопорядка не стыдно смотреть в глаза ветеранам, потому что на минских улицах – порядок и безопасность. Милиция развивается. Технически она оснащена на самом высоком уровне, которое позволяет обеспечить мир и безопасность на минских улицах», – заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Профессиональный праздник минская милиция отмечает с размахом. В программе – квесты, выставки и концерты.



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Руководство и представители Министерства внутренних дел, а также семьи милиционеров возложили цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного долга.
 
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