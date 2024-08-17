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Минской милиции – 80 лет: поздравить коллег приехали начальники столичных ГУВД стран Содружества
17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минской милиции исполнилось 80 лет. Руководство и представители Министерства внутренних дел, а также семьи милиционеров возложили цветы к памятнику
Любое профессиональное мероприятие столичная милиция начинает в роще, а молодые сотрудники, которые впервые заступают на службу, получают там табельное оружие и удостоверение. Поздравить коллег со знаковой датой приехали начальники ГУВД столичных регионов стран Содружества.
Профессиональный праздник минская милиция отмечает с размахом. В программе – квесты, выставки и концерты.
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Руководство и представители Министерства внутренних дел, а также семьи милиционеров возложили цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного долга.
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