Минской милиции – 80 лет: поздравить коллег приехали начальники столичных ГУВД стран Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минской милиции исполнилось 80 лет. Руководство и представители Министерства внутренних дел, а также семьи милиционеров возложили цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного долга .

Любое профессиональное мероприятие столичная милиция начинает в роще, а молодые сотрудники, которые впервые заступают на службу, получают там табельное оружие и удостоверение. Поздравить коллег со знаковой датой приехали начальники ГУВД столичных регионов стран Содружества.

«Нынешним служителям правопорядка не стыдно смотреть в глаза ветеранам, потому что на минских улицах – порядок и безопасность. Милиция развивается. Технически она оснащена на самом высоком уровне, которое позволяет обеспечить мир и безопасность на минских улицах», – заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Профессиональный праздник минская милиция отмечает с размахом. В программе – квесты, выставки и концерты.