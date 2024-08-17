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Йога с козами: необычный фитнес-тренд набирает популярность среди белорусов

17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Йога с козами: необычный фитнес-тренд набирает популярность среди белорусов

Все больше поклонников у йоги с козами появляется в Беларуси. Так занятия на природе становятся намного эффективнее, говорят специалисты восточных практик. Причем отбирают животных поменьше, чтобы от копыт никто не пострадал. Как козы помогают достичь гармонии души и тела, рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Порода этих парнокопытных – камерунская карликовая. Они очень ласковые, контактные и любознательные. Погладить их после асаны – одно удовольствие. Екатерина Николова с дочкой на занятие приехала ради такого общения.

«Впечатления самые прекрасные. Начнем с того, что мы в замечательном месте – здесь прекрасная природа, отличная погода. Йога и так настраивает на правильный лад, а еще эти замечательные козочки дарят душевное равновесие», – рассказала отдыхающая Екатерина Николова.

Асаны требуют сосредоточенности и покоя, но козы здесь ничуть не мешают. Администрация зоопарка, где проводятся упражнения, все продумала заранее.

«Самый оптимальный возраст козликов, которых мы используем для йоги, это шесть месяцев, так как старшие уже могут где-то навредить чуть-чуть людям, где-то сильнее пободать, где-то наступить нечаянно, а малыши пугливые», – объяснила зоотехник Ольга Сычевская.

На такие занятия по йоге приезжают со всей Беларуси и из России. Козы помогают снять стресс и усталость.

«Отдохнула от суеты городской, абстрагировалась. Природа замечательная, козочки хорошие. Очень понравилось», – поделилась впечатлениями отдыхающая Галина Павлюченко.

«Трудно сказать, что это какое-то спортивное направление. Оно больше направлено на эмоциональную составляющую. То есть человек может прийти, расслабиться, получить приятный заряд эмоций и параллельно выполнить какие-то несложные асаны», – подчеркнула тренер групповых программ Наталья Кондратчик.

Завершается необычная тренировка фотосессией и угощением парнокопытных витаминными лакомствами.



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