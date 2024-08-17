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Йога с козами: необычный фитнес-тренд набирает популярность среди белорусов
17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все больше поклонников у
Порода этих парнокопытных – камерунская карликовая. Они очень ласковые, контактные и любознательные. Погладить их после асаны – одно удовольствие. Екатерина Николова с дочкой на занятие приехала ради такого общения.
Асаны требуют сосредоточенности и покоя, но козы здесь ничуть не мешают. Администрация зоопарка, где проводятся упражнения, все продумала заранее.
На такие занятия по йоге приезжают со всей Беларуси и из России. Козы помогают снять стресс и усталость.
«Отдохнула от суеты городской, абстрагировалась. Природа замечательная, козочки хорошие. Очень понравилось», – поделилась впечатлениями отдыхающая Галина Павлюченко.
Завершается необычная тренировка фотосессией и угощением парнокопытных витаминными лакомствами.
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