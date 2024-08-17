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Лукашенко: Эпоха западного господства уходит, а центр прогресса смещается на Юг и Восток

17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Эпоха западного господства уходит, а центр прогресса смещается на Юг и Восток
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Эпоха западного господства уходит, а центр прогресса смещается на Юг и Восток. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на саммите «Голос глобального Юга». Форум прошел в формате видеоконференции, и глава государства подчеркнул, что он превращается в одну из крупнейших площадок для обсуждения будущего всего человечества, передает «МИР 24».

«Мы объединены общими целями и подходами к решению мировых проблем. Это построение многополярного мира, создание системы неделимой безопасности, обеспечение устойчивого развития, укрепление равноправного сотрудничества и самое главное – повышение уровня жизни наших народов. «Голос глобального Юга» должен звучать в полную силу и соответствовать своему гигантскому потенциалу», – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко согласился со словами премьер-министра Индии о том, что мировые проблемы не были созданы глобальным Югом. Однако именно на эти страны они влияют больше всего. В подтверждение белорусский лидер привел пример с санкциями в отношении Минска. Ограничения на поставки калийных удобрений обострили проблемы с мировым продовольствием и голодом в бедных странах.
Указал президент и на многочисленные конфликты в разных точках планеты, без разрешения которых не будет развития.

«Беларусь неоднократно выступала с мирными инициативами и брала на себя роль переговорной площадки по урегулированию конфликтов. Мы будем и впредь неуклонно продолжать данную работу. Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление глобального большинства, активно участвуя в объединяющих нас международных структурах: в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения, Шанхайской организации сотрудничества, а также БРИКС, партнерами которой мы рассчитываем стать в ближайшей перспективе», – подчеркнул президент.

Саммит «Голос глобального Юга» проводится уже в третий раз. Александр Лукашенко принял в нем участие по личному приглашению премьер-министра Индии.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси выступил на саммите «Голос глобального Юга». Форум прошел в формате видеоконференции.
 
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