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Лукашенко: Эпоха западного господства уходит, а центр прогресса смещается на Юг и Восток
17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эпоха западного господства уходит, а центр прогресса смещается на Юг и Восток. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на саммите «Голос глобального Юга». Форум прошел в формате видеоконференции, и глава государства подчеркнул, что он превращается в одну из крупнейших площадок для обсуждения будущего всего человечества, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко согласился со словами премьер-министра Индии о том, что мировые проблемы не были созданы глобальным Югом. Однако именно на эти страны они влияют больше всего. В подтверждение белорусский лидер привел пример с санкциями в отношении Минска. Ограничения на поставки калийных удобрений обострили проблемы с мировым продовольствием и голодом в бедных странах.
Саммит «Голос глобального Юга» проводится уже в третий раз. Александр Лукашенко принял в нем участие по личному приглашению премьер-министра Индии.
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Президент Беларуси выступил на саммите «Голос глобального Юга». Форум прошел в формате видеоконференции.
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