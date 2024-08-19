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«Зов Полесья»: фестиваль собрал 40 тысяч любителей белорусской культуры
19.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международный фестиваль «Зов Полесья» собрал более 40 тысяч любителей белорусской культуры. Колорит региона гостям представили жители Гомельской и Брестской областей. О тематических подворьях рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
Припятское Полесье – уникальный регион Беларуси. Это край болот, лесов, туманов и богатой культуры. Каждый район отличается своими традициями и обычаями. Все это представлено здесь – на фестивале в Лясковичах.
«Раньше лечились только травами: душица и иссоп – от простуды. Это и от бронхов, кашель и всего остального. Пижма больше по кишечному тракту. Мололи, смешивали травки и заваривали чай», – рассказала мастерица Гомельского областного центра инклюзивной культуры Ирина Курсакова.
Вечером собирались все вместе: пели народные песни, играли на музыкальных инструментах. Самые колоритные по звучанию – жалейка, цимбалы, трещотка и лира.
А для привлечения добрых духов мастерили куклы. Чаще всего их дарили детям.
Отличить истинного столинского полещука можно по вышиванке с орнаментом в виде геометрических фигур, цветов и птичек. Эти символы считали привлечением удачи и благополучия. Основные цвета: красный и черный.
На мастер-классах гостей фестиваля учили плести из соломы и лепить из глины, как это делали полещуки. Не обошлось и без дегустации национальной кухни.
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Колорит региона гостям представили жители Гомельской и Брестской областей.
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