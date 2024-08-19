«Зов Полесья»: фестиваль собрал 40 тысяч любителей белорусской культуры

«Раньше лечились только травами: душица и иссоп – от простуды. Это и от бронхов, кашель и всего остального. Пижма больше по кишечному тракту. Мололи, смешивали травки и заваривали чай», – рассказала мастерица Гомельского областного центра инклюзивной культуры Ирина Курсакова.

Вечером собирались все вместе: пели народные песни, играли на музыкальных инструментах. Самые колоритные по звучанию – жалейка, цимбалы, трещотка и лира.

«Какой прекрасный звук издает жалейка известная! Какой красивый инструмент смык, на котором можно попробовать поиграть! И лира! Какое интересное название, интересное звучание! И это все делали своими руками наши дедушки, прадедушки, прабабушки, а мы сейчас продолжаем эти традиции», – отметила директор Гомельского областного центра инклюзивной культуры Ирина Тяпугина.

Белорусское Полесье – самобытный регион. Многие южные деревни были отрезаны друг от друга болотами, поэтому почти у каждой был свой диалект, культура и вера в силу природы: добрых и злых духов. Например, от нечистой силы плели обереги.

«Очелье – это очень древний головной убор. У него было две цели: одна – чисто бытовая, одна – ритуальная. Чисто бытовая: это удержать волосы от падения на лицо. А ритуальная цель: защитить голову человека от вторжения всякой нечистой силы. Голова – это самое важное место, соответственно, ее нужно защитить чем-то круглым, чем-то плетеным», – отметила режиссер народного театра центра инклюзивной культуры Юлия Ермакова.

А для привлечения добрых духов мастерили куклы. Чаще всего их дарили детям.

«Зайка этот делался, когда появлялся в семье новорожденный. В конвертик закладывался мешочек с солью, и зайка клался в люльку к младенцу», – рассказала руководитель народной студии декоративно-прикладного искусства Оксана Задорожная.

Отличить истинного столинского полещука можно по вышиванке с орнаментом в виде геометрических фигур, цветов и птичек. Эти символы считали привлечением удачи и благополучия. Основные цвета: красный и черный.

«Мы делаем экскурсии, ездим по деревням. Бывает, дети привозят – у нас же занимаются дети в студии – они привозят от бабушек, от прабабушек. Как только появляется старинная сорочка, мы начинаем над ней работать», – объяснила руководитель студии народных промыслов Валентина Легкая.

На мастер-классах гостей фестиваля учили плести из соломы и лепить из глины, как это делали полещуки. Не обошлось и без дегустации национальной кухни.