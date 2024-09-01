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День письменности в Беларуси. Тысячи любителей литературы приехали в Ивацевичи, они пополняют библиотеки и встречаются с писателями

01.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День письменности в Беларуси. Тысячи любителей литературы приехали в Ивацевичи, они пополняют библиотеки и встречаются с писателями
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси отмечают День письменности. В этом году его принял город Ивацевичи. На несколько дней туда приехали тысячи любителей литературы со всей страны. Они пополняют домашние библиотеки и встречаются с любимыми писателями, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Выступления современных авторов зазвучали сразу на нескольких площадках. Участники фестиваля выбирают творцов по душе. Владимир Сеньковец, например, издает учебники по литературе для детей разных возрастов. Он поговорил с гостями о тех, кто изучал белорусское слово.

«Литературовед и профессор Николай Михайлович Гринчик жил здесь некоторое время. Я рассказывал о том, как он занимался очень сложной темой в принципе в литературе – это написание стихотворений. Это теория стихотворения, начиная с древности, античности и до современного свободного стихотворения. Современности не бывает, когда человек не знает историю – и не просто не знает, а когда он ее не уважает и не ценит», – подчеркнул доцент кафедры Брестского областного института развития образования Владимир Сеньковец.

В другом павильоне развернулась экспозиция о белорусской конституции и институте президентства. В этом году им исполнилось 30 лет. Здесь и копии первых предвыборных речей главы государства, и рабочие документы. Что обещал избирателям Александр Лукашенко в 94-м, увидеть может каждый.

«У нас есть протокол выборов, где во второй тур вышли два человека. Больше 80% граждан Беларуси отдали предпочтение Александру Григорьевичу Лукашенко. Здесь у нас уникальный документ – заявление о согласии баллотироваться на пост главы государства», – отметила заведующий отделом библиотечного маркетинга Президентской библиотеки Республики Беларусь Юлия Сермяжко.

Погрузиться можно и еще глубже в историю. На фестивале представили современную копию Жуховицкого Евангелия. Книга является литературным памятником XVI века. Она украшена уникальными изображениями.

«Это Евангелие имеет четыре художественные заставки евангелистов, которые не повторяются в других известных Евангелиях того времени. Текст содержит особенности наречий местного говора того времени, о чем говорится в исследовании, которое мы издали параллельно», – рассказал ученый секретарь музея Замковый комплекс «Мир» Игорь Ложечник.

Улицы города на эти выходные стали пешеходными. У прилавков с книгами – множество людей. Купить можно произведения и малоизвестных авторов, и признанных классиков разных эпох и жанров. На празднике принято делиться литературными предпочтениями.

Фестиваль пройдет на нескольких десятках интерактивных площадок. Всего организовали около 70 мероприятий. В этом году в фестивале принимают участие более 150 писателей.



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Улицы города на эти выходные стали пешеходными. У прилавков с книгами – множество людей. В этом году в фестивале принимают участие более 150 писателей.
 
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