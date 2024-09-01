День письменности в Беларуси. Тысячи любителей литературы приехали в Ивацевичи, они пополняют библиотеки и встречаются с писателями

Выступления современных авторов зазвучали сразу на нескольких площадках. Участники фестиваля выбирают творцов по душе. Владимир Сеньковец, например, издает учебники по литературе для детей разных возрастов. Он поговорил с гостями о тех, кто изучал белорусское слово.
«Литературовед и профессор Николай Михайлович Гринчик жил здесь некоторое время. Я рассказывал о том, как он занимался очень сложной темой в принципе в литературе – это написание стихотворений. Это теория стихотворения, начиная с древности, античности и до современного свободного стихотворения. Современности не бывает, когда человек не знает историю – и не просто не знает, а когда он ее не уважает и не ценит», – подчеркнул доцент кафедры Брестского областного института развития образования Владимир Сеньковец.
В другом павильоне развернулась экспозиция о белорусской конституции и институте президентства. В этом году им исполнилось 30 лет. Здесь и копии первых предвыборных речей главы государства, и рабочие документы. Что обещал избирателям Александр Лукашенко в 94-м, увидеть может каждый.
«У нас есть протокол выборов, где во второй тур вышли два человека. Больше 80% граждан Беларуси отдали предпочтение Александру Григорьевичу Лукашенко. Здесь у нас уникальный документ – заявление о согласии баллотироваться на пост главы государства», – отметила заведующий отделом библиотечного маркетинга Президентской библиотеки Республики Беларусь Юлия Сермяжко.
Погрузиться можно и еще глубже в историю. На фестивале представили современную копию Жуховицкого Евангелия. Книга является литературным памятником XVI века. Она украшена уникальными изображениями.
«Это Евангелие имеет четыре художественные заставки евангелистов, которые не повторяются в других известных Евангелиях того времени. Текст содержит особенности наречий местного говора того времени, о чем говорится в исследовании, которое мы издали параллельно», – рассказал ученый секретарь музея Замковый комплекс «Мир» Игорь Ложечник.
Улицы города на эти выходные стали пешеходными. У прилавков с книгами – множество людей. Купить можно произведения и малоизвестных авторов, и признанных классиков разных эпох и жанров. На празднике принято делиться литературными предпочтениями.
Фестиваль пройдет на нескольких десятках интерактивных площадок. Всего организовали около 70 мероприятий. В этом году в фестивале принимают участие более 150 писателей.