Новый сезон музыки и шоу: чем Радио «МИР» в Беларуси удивит своих слушателей?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР» в Беларуси перешло на новый формат работы. Обновили и состав ведущих, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

«Я очень рада, что «МИР» меняется. «МИР» меняется всегда к лучшему. И это тоже очень важный момент. Пусть старт будет легким! С новым сезоном!» – поздравила команду председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Праздник на «МИРе» начался с самого утра. Поздравили радиокоманду. Свое настроение ведущие передали и слушателям по всей стране.

«От эфира сплошной восторг. Я его еще называю детским восторгом. Потому что, когда есть горящие глаза, эмоции. Еще приходил гость! Еще была обратная связь – и это здорово!» – поделилась ведущая утреннего шоу Катя Рыбак.

Акцент на легкий и познавательный контент. «Мировое» утреннее шоу стало первым радиопроектом, который показывают на телеканале «МИР 24».

«У нас каждому дню будет соответствовать свой гость. Сегодня будем говорить о здоровье, завтра будем говорить о каких-то увлечениях. Послезавтра поговорим с нашими коллегами и так далее», – пояснил ведущий утреннего шоу Юрий Святокум.

Ритм дня задают музыкой. В подборке треки из 90-х и современные мелодии. Поп-стиль остался, а вот география композиций расширилась.

«Формат мы выбрали 50 на 50. Это ровное соотношение западной, зарубежной и русскоязычной музыки. В том числе и белорусские исполнители появятся в большем объеме», – рассказал ведущий утреннего шоу Андрей Максимов.

Радио «МИР» нацелено на слушателей от 35 и старше. Потому внимание уделили и вечерним программам.