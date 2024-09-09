Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, в Беларуси прогнозируют переменную облачность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Метеорологическое лето продлится в Москве до 20-х чисел сентября . Оно началось с опережением норм и продолжается до сих пор. Воздух прогреется до плюс 26. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – туман, ветер с порывами до 20 м/с и высокая пожарная опасность. На большей территории республики объявлено штормовое предупреждение. Спасатели просят граждан быть аккуратными с огнем, особенно в сельской местности, где идет заготовка кормов для скота.

«Если горит сухое сено, мы все знаем, что этот процесс происходит очень быстро. Может сгореть и тысяча тонн в считанные минуты», – объяснил директор фермы Азамат Усенов.

С начала лета только в Восточно-Казахстанской области огонь уничтожил более 60 тонн сена. Чаще всего причинами возгорания становятся неосторожное обращение с огнем, а также техника, которая не оборудована огнетушителями и искрогасителями. Чтобы избежать пожаров, спасатели проводят разъяснительные работы с фермерами.