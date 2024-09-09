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Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, в Беларуси прогнозируют переменную облачность

09.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, в Беларуси прогнозируют переменную облачность
 Фото: МТРК «Мир»

Метеорологическое лето продлится в Москве до 20-х чисел сентября. Оно началось с опережением норм и продолжается до сих пор. Воздух прогреется до плюс 26. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – туман, ветер с порывами до 20 м/с и высокая пожарная опасность. На большей территории республики объявлено штормовое предупреждение. Спасатели просят граждан быть аккуратными с огнем, особенно в сельской местности, где идет заготовка кормов для скота.

«Если горит сухое сено, мы все знаем, что этот процесс происходит очень быстро. Может сгореть и тысяча тонн в считанные минуты», – объяснил директор фермы Азамат Усенов.

С начала лета только в Восточно-Казахстанской области огонь уничтожил более 60 тонн сена. Чаще всего причинами возгорания становятся неосторожное обращение с огнем, а также техника, которая не оборудована огнетушителями и искрогасителями. Чтобы избежать пожаров, спасатели проводят разъяснительные работы с фермерами.

Кыргызстан

В Бишкеке с каждым днем все больше ощущается осень. В стране малооблачно. Температура воздуха всего плюс 21. Местами – небольшой дождь. До ливней фермерам нужно убрать урожай. Сейчас аграрии с полей вывозят последние арбузы. Именно осенние плоды лучше всего подходят для засолки на зиму. Эта холодная закуска очень полезна – в ней много магния, железа, кальция и большой комплекс витаминов.

Беларусь

В Беларуси лето игнорирует календарь и не отступает. В стране – плюс 29. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. В Гомельской и Могилевской областях объявлен «красный» уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров. Метеорологи подвели итоги прошедшего лета. Оно стало одним из самых жарких за историю наблюдений с 1881 года. Средняя температура по стране была 19,9 градуса. Это почти на два градуса выше климатической нормы.



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В Москве метеорологическое лето продлится до 20-х чисел сентября. Оно началось с опережением норм и продолжается до сих пор.
 
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