«Хватит заниматься микроменеджментом». От этого зависит скорость развития вашего бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Часто предпринимателями становятся люди, которые хороши в каком-то деле. Например, мастера по установке полов или специалисты по управлению проектами. Набравшись уверенности, они открывают бизнес, оставаясь лучшими мастерами в своей компании. Однако, сталкиваясь с необходимостью роста, они часто не готовы делегировать задачи, считая, что никто не справится лучше них. «Это убеждение может ограничить развитие компании, — уверен основатель акселератора Business Booster Александр Высоцкий. — Настоящий успех приходит, когда предприниматель учится освобождать себя от операционной рутины и сосредотачиваться на стратегических задачах». Специально для «Про бизнес» эксперт порассуждал на эту тему. Если вы все еще сомневаетесь, что пора уходить от «операционки», то мы вас попробуем убедить.

Александр Высоцкий

Основатель акселератора Business Booster, консультант по управлению

Почему делегирование так важно

Когда вы занимаетесь каждым аспектом бизнеса самостоятельно, вы неизбежно ограничиваете его рост. Время, которое вы тратите на выполнение задач, можно было бы использовать для поиска новых возможностей, разработки стратегий и новых продуктов. Но для этого необходимо научиться делегировать — передавать часть задач другим людям, чтобы у вас оставалось больше времени и энергии на развитие компании.

Как понять, что пора делегировать

Делегирование — это не просто передача рутинных задач на аутсорсинг. Это стратегический шаг, который позволяет вам сосредоточиться на том, что действительно важно для роста бизнеса. Чтобы определить, какие задачи нужно делегировать, начните с простого: ведите дневник своих дел. Записывайте все задачи, которые выполняете в течение недели, и отмечайте, сколько времени уходит на каждую из них. Затем оцените, какие из этих задач можно передать другим сотрудникам или внешним подрядчикам.

Например, если вы владелец компании по установке полов, скорее всего, значительное время вы тратите на закупку материалов и логистику. Эти задачи, хотя и важные, не требуют вашего личного участия и могут быть переданы менеджеру по снабжению. Так вы освободите время для работы с клиентами, стратегического планирования и расширения бизнеса.



Фото: vauxoo.com

Реальные примеры делегирования и его результатов

Представьте небольшую строительную компанию в США. Основатель начинал с того, что выполнял все заказы самостоятельно, включая закупки материалов, планирование проектов и взаимодействие с клиентами. Со временем он осознал, что такой подход ограничивает возможности роста его бизнеса, и решил делегировать задачи по логистике и продажам, наняв специалистов в этих областях. Результаты не заставили себя ждать: уже через год его компания выросла в три раза, и он смог сосредоточиться на открытии новых филиалов.

Еще один пример — компания в сфере услуг, где владелец сам занимался всеми ключевыми процессами. Проведя анализ своей деятельности, он понял, что большая часть его времени уходит на управление проектами. Делегировав эти задачи менеджеру проектов, он смог удвоить количество клиентов и выйти на новые рынки. Это позволило компании не только расти, но и закрепить свои позиции на конкурентном рынке.

Важность делегирования для масштабирования бизнеса

Одно из главных препятствий на пути роста компании — это склонность предпринимателя к микроменеджменту. Желание держать все под контролем, особенно в начале пути. Но чтобы действительно масштабироваться, нужно научиться отпускать контроль над операционными задачами и доверять команде. Хватит заниматься микроменеджментом! Без делегирования бизнес будет расти медленно, потому что ваш день ограничен 24 часами, и вы просто не сможете выполнить больше определенного объема работы. Делегирование же позволяет вам использовать время и усилия других людей для достижения целей компании. Это особенно важно на высококонкурентных и емких рынках, где скорость реагирования на запросы клиентов и оперативность выполнения заказов играют решающую роль.



Фото: pro.rbc.ru

Делегирование как инвестиция в будущее

Каждый успешный предприниматель рано или поздно сталкивается с необходимостью делегирования. Это не просто способ освободить свое время, но и важный шаг для развития компании. Воспринимайте делегирование как инвестицию в будущее бизнеса. Да, на первых порах это может потребовать дополнительных затрат, но в долгосрочной перспективе это принесет значительные плоды.