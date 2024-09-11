Древнее кладбище обнаружили в Минской области. Археологи раскрыли детали находки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские археологи в Минской области нашли древнее кладбище. Захоронения датируются XI-XII веками, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Землю снимают слой за слоем по сантиметру, чтобы не повредить находки. Андрей Войтехович осматривает раскоп. Накануне нашел здесь два скелета. Кому принадлежат останки, точно покажет экспертиза. У историков уже есть предположения.

«По предварительным нашим оценкам, которые являются не совсем окончательными, это молодая женщина, и во второй яме – ребенок. Кости будут переданы для изучения антропологам, которые точно установят и пол, и возраст, и, возможно, еще и смогут облик их в какой-то мере воссоздать», – отметил заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории Национальной академии наук Беларуси Андрей Войтехович.

Останки нашли на месте древнего кладбища, которое было устроено в детинце – внутренней городской крепости. Захоронение может указывать на то, что рядом была церковь. Найти ее – следующая цель археологов.