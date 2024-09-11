Древнее кладбище обнаружили в Минской области. Археологи раскрыли детали находки

Белорусские археологи в Минской области нашли древнее кладбище. Захоронения датируются XI-XII веками, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Землю снимают слой за слоем по сантиметру, чтобы не повредить находки. Андрей Войтехович осматривает раскоп. Накануне нашел здесь два скелета. Кому принадлежат останки, точно покажет экспертиза. У историков уже есть предположения.
«По предварительным нашим оценкам, которые являются не совсем окончательными, это молодая женщина, и во второй яме – ребенок. Кости будут переданы для изучения антропологам, которые точно установят и пол, и возраст, и, возможно, еще и смогут облик их в какой-то мере воссоздать», – отметил заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории Национальной академии наук Беларуси Андрей Войтехович.
Останки нашли на месте древнего кладбища, которое было устроено в детинце – внутренней городской крепости. Захоронение может указывать на то, что рядом была церковь. Найти ее – следующая цель археологов.
«Может быть, мы сумеем локализовать место размещение храма. Но есть одна проблема – храм был деревянный, каменные храмы в то время еще не могли себе позволить строить. Это, конечно, будет такое значительное открытие. Если подтвердится, что это церковь была древнерусского времени, то это будет самое старинное христианское культовое место центральной Беларуси», – заявил Андрей Войтехович.
Здесь уже нашли много христианских артефактов, в частности, нательные металлические крестики. Часто археологам попадаются предметы быта первых минчан.
«Ножи, хозяйственные изделия, скобянка, естественно, гвозди, скобы. Здесь жили обычные люди, то есть хозяева сельскохозяйственного участка, обслуживающего основной замок. Поэтому здесь не выпадают вещи, связанные с каким-то воинским бытом, нет вещей статусных», – отметил научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Кенько.
Где копать, археологи высчитывают заранее. Подсказывает цвет земли. Если она темная, значит, на этом месте был перегной. Рядом с обычной ямой с отходами могла стоять изба. Вот остатки печи, которой больше тысячи лет. В кропотливой работе ученым помогают волонтеры.
«Задачи таковы, чтобы найти что-нибудь. Мальчики более сильные, они убирают слой земли, а мы уже ищем что-нибудь. Находили, например, кости какие-нибудь», – рассказала волонтер Дарья Кушнер.
Раскопки ведут в нескольких километрах от Минской кольцевой дороги. Ученые доказали – столица была основана именно здесь. Предки поселились на реке Менка. Теперь это небольшой ручей рядом с насыпями древних укреплений.