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Фестиваль мексиканской культуры в Минске состоялся при поддержке А1: музыка, танцы, гигантский буррито и буйство красок в Верхнем городе

12.09.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


10 сентября Верхний город в Минске превратился в яркий уголок Мексики благодаря Фестивалю мексиканской культуры. Целый вечер более 3000 гостей наслаждались уникальной атмосферой праздника, погружаясь в мир мексиканских традиций, музыки и кухни.

Программа фестиваля началась с зажигательных выступлений мариачи, работы интерактивных зон, фудкорт и фотозон, создающих незабываемую атмосферу мексиканского праздника. На глазах у гостей был приготовлен гигантский 30-метровый буррито. Праздничное настроение поддерживали звуки маримбы и маракасов, которые вносили яркие краски в музыкальную программу.


«Фестиваль мексиканской культуры — это не просто праздник, а возможность почувствовать пульс нашей страны и открыть для себя её душу. Я был приятно удивлен, сколько людей пришли на это мероприятие, и как искренне они хотят узнать больше о Мексике. Мы рады делиться своими традициями, музыкой и кухней, ведь это помогает нам лучше понять друг друга и укрепить дружбу между нашими народами. Минск сегодня стал немного ближе к Мексике, и это бесценно», подчеркнул во время официального открытия праздника Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Республике Беларусь Эдуардо Вильегас Мехиас.


Кульминацией вечера стало выступление Оркестра маримбы братьев Годой, который заворожил публику своими мелодиями. Зрители оценили живое звучание инструментов и неподдельную страсть исполнителей, подчеркивающие самобытность мексиканской культуры.


Организатором Фестиваля мексиканской культуры стал Минский городской исполнительный комитет при содействии Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Посольства Мексики. Мероприятие проходило при поддержке компании А1, которая входит в состав международной группы A1 Group, с 2014 г. являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг с штаб-квартирой в Мексике.


«Для нас важно поддерживать проекты, которые развивают культурные связи и вдохновляют на взаимопонимание. Фестиваль мексиканской культуры — это пример того, как мы можем делиться наследием и ценностями наших стран. A1, как часть мексиканского холдинга América Móvil, с гордостью поддерживает инициативы, которые способствуют культурному диалогу между Беларусью и Мексикой», отметил главный исполнительный директор А1 Group Алехандро Платер, специально прибывший в Минск по случаю мероприятия.


Фестиваль мексиканской культуры в Минске стал настоящим праздником, объединив людей разных поколений и культур. Пульсирующие ритмы, уникальные гастрономические впечатления и аутентичные выступления создали атмосферу, в которой каждый почувствовал себя частью большого мексиканского праздника. Этот фестиваль доказал, что культура — это мост, который соединяет людей, несмотря на расстояния и различия, и напоминает нам о важности взаимного уважения и радости от общения.

 
Теги: Минск
 
 
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10 сентября Верхний город в Минске превратился в яркий уголок Мексики благодаря Фестивалю мексиканской культуры. Целый вечер более 3000 гостей наслаждались...
 
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