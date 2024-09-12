Погода в СНГ: в Беларуси рекордно жаркая осень, в 18 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Казахстан

В 18 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение. На востоке, западе и юге страны – резкий ветер, до 20 метров в секунду. А жителей Мангистауской области предупредили о пыльной буре. Спешат собрать урожай зерновых до дождей аграрии Алматинской области. Там намолотили более 200 тысяч тонн. А в целом по стране – убрали более двух миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это на 500 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

Азербайджан

В столице Азербайджана жарко – до 31 градуса. Такая погода продержится еще несколько дней. Осадков синоптики не обещают. Так что поклонникам королевских гонок на трибунах будет комфортно. Заезды «Формулы-1» состоятся уже в эти выходные. Подготовка завершена, трассы подготовлены.