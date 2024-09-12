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Погода в СНГ: в Беларуси рекордно жаркая осень, в 18 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

12.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Беларуси рекордно жаркая осень, в 18 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
 Фото: МТРК «Мир»

В Москве вторую ночь обновляется температурный рекорд – плюс 16,6 градуса. Это самый теплый показатель ночной температуры за последние 80 лет, сообщила в своем Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси рекордно жаркая осень. На улице до плюс 28. Из-за зноя объявлен «красный» уровень опасности в трех областях страны. В Ельне, например, загорелось болото. Пользователи социальных сетей зафиксировали последствия: территория превратилась в пустошь, вместо деревьев пепел. Работники лесхозов напоминают: нельзя нарушать запрет на посещение лесов в жару, это может быть опасным.

Казахстан

В 18 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение. На востоке, западе и юге страны – резкий ветер, до 20 метров в секунду. А жителей Мангистауской области предупредили о пыльной буре. Спешат собрать урожай зерновых до дождей аграрии Алматинской области. Там намолотили более 200 тысяч тонн. А в целом по стране – убрали более двух миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это на 500 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

Азербайджан

В столице Азербайджана жарко – до 31 градуса. Такая погода продержится еще несколько дней. Осадков синоптики не обещают. Так что поклонникам королевских гонок на трибунах будет комфортно. Заезды «Формулы-1» состоятся уже в эти выходные. Подготовка завершена, трассы подготовлены.



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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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