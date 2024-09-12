ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Все медучреждения Беларуси подключат к единой информационной сети. Вместо медкарты появится личный кабинет пациента

12.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все медучреждения Беларуси подключат к единой информационной сети. Вместо медкарты появится личный кабинет пациента
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси все медучреждения, в том числе частные центры, подключат к единой информационной сети. Врачи в два клика смогут собрать полный анамнез пациента без выписок из медицинской карты и даже без личного приема. Насколько полезной окажется онлайн-больница, рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Новая поликлиника в Озерце открылась раньше срока, после жалоб местных жителей. Первую амбулаторию здесь построили еще в прошлом веке, но она не выдерживала нагрузки. Спикер верхней палаты парламента Наталья Качанова лично проверила, как выполнили поручение Совета республики.

Как защитить от взлома личный кабинет на «Госуслугах»?
Советы эксперта по кибербезопасности
«Поликлиника построена в кратчайшие сроки – в течение 1,5 года. Поликлиника обслуживает по первичной медицинской помощи 5800 человек, радиус обслуживания составляет девять километров – это 10 близлежащих населенных пунктов к Озерцу», – рассказал главврач Минской центральной районной клинической больницы Гарик Барсамян.

В будущем Озерцовскую поликлинику, как и все медучреждения страны, подключат к единой информационной сети. Все данные о здоровье пациентов будут сохраняться в облаке, а бумажная нагрузка на персонал сократится. Вместо медкарты появится личный кабинет пациента.

«Немаловажным для граждан аспектом будут запись на прием к врачу, отслеживание результатов анализов, получение выписок в электронном виде. Данный сервис позволит сократить визиты в организации здравоохранения», – заявил заведующий сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Беларуси Виктор Сидоренко.

Систему белорусские разработчики подсмотрели у российских и армянских коллег и усовершенствовали. Врач сможет удаленно скорректировать лечение и сообщит об этом пациенту по видеосвязи. Также облачная медкарта даст шанс спасти жизнь пациента в ситуациях, когда счет идет на секунды. Хронические заболевания и аллергии будут в базе.

«Размещение серверов непосредственно будет находиться на республиканской облачной платформе, что обеспечит достойную безопасность наших граждан с точки зрения обработки их персональных данных», – объяснил первый заместитель генерального директора компании-разработчика Сергей Руднев.

Единая система – один из самых масштабных IT-проектов страны. Частично она работает уже сегодня. Оформить талон к врачу можно на сайте поликлиники.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи в два клика смогут собрать полный анамнез пациента без выписок из медицинской карты и даже без личного приема.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уборка свеклы в Беларуси из-за жары началась на неделю раньше. Как собирают урожай?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2024
Mir24.TV Belarus
12.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика