Все медучреждения Беларуси подключат к единой информационной сети. Вместо медкарты появится личный кабинет пациента

В будущем Озерцовскую поликлинику, как и все медучреждения страны, подключат к единой информационной сети. Все данные о здоровье пациентов будут сохраняться в облаке, а бумажная нагрузка на персонал сократится. Вместо медкарты появится личный кабинет пациента.

«Немаловажным для граждан аспектом будут запись на прием к врачу, отслеживание результатов анализов, получение выписок в электронном виде. Данный сервис позволит сократить визиты в организации здравоохранения», – заявил заведующий сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Беларуси Виктор Сидоренко.

Систему белорусские разработчики подсмотрели у российских и армянских коллег и усовершенствовали. Врач сможет удаленно скорректировать лечение и сообщит об этом пациенту по видеосвязи. Также облачная медкарта даст шанс спасти жизнь пациента в ситуациях, когда счет идет на секунды. Хронические заболевания и аллергии будут в базе.

«Размещение серверов непосредственно будет находиться на республиканской облачной платформе, что обеспечит достойную безопасность наших граждан с точки зрения обработки их персональных данных», – объяснил первый заместитель генерального директора компании-разработчика Сергей Руднев.

Единая система – один из самых масштабных IT-проектов страны. Частично она работает уже сегодня. Оформить талон к врачу можно на сайте поликлиники.