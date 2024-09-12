Все медучреждения Беларуси подключат к единой информационной сети. Вместо медкарты появится личный кабинет пациента

В Беларуси все медучреждения, в том числе частные центры, подключат к единой информационной сети. Врачи в два клика смогут собрать полный анамнез пациента без выписок из медицинской карты и даже без личного приема. Насколько полезной окажется онлайн-больница, рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.
Новая поликлиника в Озерце открылась раньше срока, после жалоб местных жителей. Первую амбулаторию здесь построили еще в прошлом веке, но она не выдерживала нагрузки. Спикер верхней палаты парламента Наталья Качанова лично проверила, как выполнили поручение Совета республики.
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«Поликлиника построена в кратчайшие сроки – в течение 1,5 года. Поликлиника обслуживает по первичной медицинской помощи 5800 человек, радиус обслуживания составляет девять километров – это 10 близлежащих населенных пунктов к Озерцу», – рассказал главврач Минской центральной районной клинической больницы Гарик Барсамян.
В будущем Озерцовскую поликлинику, как и все медучреждения страны, подключат к единой информационной сети. Все данные о здоровье пациентов будут сохраняться в облаке, а бумажная нагрузка на персонал сократится. Вместо медкарты появится личный кабинет пациента.
«Немаловажным для граждан аспектом будут запись на прием к врачу, отслеживание результатов анализов, получение выписок в электронном виде. Данный сервис позволит сократить визиты в организации здравоохранения», – заявил заведующий сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Беларуси Виктор Сидоренко.
Систему белорусские разработчики подсмотрели у российских и армянских коллег и усовершенствовали. Врач сможет удаленно скорректировать лечение и сообщит об этом пациенту по видеосвязи. Также облачная медкарта даст шанс спасти жизнь пациента в ситуациях, когда счет идет на секунды. Хронические заболевания и аллергии будут в базе.
«Размещение серверов непосредственно будет находиться на республиканской облачной платформе, что обеспечит достойную безопасность наших граждан с точки зрения обработки их персональных данных», – объяснил первый заместитель генерального директора компании-разработчика Сергей Руднев.
Единая система – один из самых масштабных IT-проектов страны. Частично она работает уже сегодня. Оформить талон к врачу можно на сайте поликлиники.