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Белорусский фермер начал выращивать арбузы и не прогадал. На поле зреют сладкие тыквины до 10 кг
12.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские фермеры собирают урожай арбузов. Рентабельность культуры доходит до 180%. Поэтому все больше аграриев расширяют плантации, но в выращивании бахчевых немало и нюансов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Поле Владимира Крапивки полностью усыпано арбузами. Большой урожай – только успевай убирать. Но это сейчас. А вот 17 лет назад выращивание этой культуры было чистым экспериментом. Попробовать такой бизнес фермеру посоветовал друг-агроном.
«Звонит: «Слушай, у меня тут осталась рассада арбузов, возьми. Возьми да кусочек посади, хоть хороший арбуз поешь». Я говорю: «Вырастет?». Он: « Вырастет!» Гляжу в августе, числа 25-30-го, управляющий несет два арбуза, килограммов по 15-17. Я такого никогда не видел. Я говорю: «А где ты взял?» Он говорит: «У нас на поле растут». Я: «Ты что! Не может быть! Пошли!» – рассказал фермер Владимир Крапивка.
«Год был сложный, потому что была непонятная весна, холодная. Иногда заливает, затапливает, иногда жарко, чересчур пересушивает. У нас Беларусь – это зона рискованного земледелия», – отметила технолог фермерского хозяйства Анна Крапивка.
Но белорусские арбузы вопреки погоде набрались сахара и выросли сладкими. На поле большие плоды, по 10 килограммов, и маленькие, по килограмму. Какой арбуз будет вкуснее, специалисты понимают с одного взгляда. И сухой хвостик тут роли не играет.
Фермер уверен: для белорусов отечественные арбузы намного полезнее. Они хранятся около 10 дней. Поэтому продают их почти сразу. Импортные могут лежать на складах больше месяца. Их обрабатывают веществами для борьбы с грибком.
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17 лет назад выращивание этой культуры было чистым экспериментом. Попробовать такой бизнес фермеру посоветовал друг-агроном.
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