Белорусский фермер начал выращивать арбузы и не прогадал. На поле зреют сладкие тыквины до 10 кг

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские фермеры собирают урожай арбузов. Рентабельность культуры доходит до 180%. Поэтому все больше аграриев расширяют плантации, но в выращивании бахчевых немало и нюансов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Поле Владимира Крапивки полностью усыпано арбузами. Большой урожай – только успевай убирать. Но это сейчас. А вот 17 лет назад выращивание этой культуры было чистым экспериментом. Попробовать такой бизнес фермеру посоветовал друг-агроном.

«Звонит: «Слушай, у меня тут осталась рассада арбузов, возьми. Возьми да кусочек посади, хоть хороший арбуз поешь». Я говорю: «Вырастет?». Он: « Вырастет!» Гляжу в августе, числа 25-30-го, управляющий несет два арбуза, килограммов по 15-17. Я такого никогда не видел. Я говорю: «А где ты взял?» Он говорит: «У нас на поле растут». Я: «Ты что! Не может быть! Пошли!» – рассказал фермер Владимир Крапивка.

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