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Белорусский фермер начал выращивать арбузы и не прогадал. На поле зреют сладкие тыквины до 10 кг

12.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский фермер начал выращивать арбузы и не прогадал. На поле зреют сладкие тыквины до 10 кг
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусские фермеры собирают урожай арбузов. Рентабельность культуры доходит до 180%. Поэтому все больше аграриев расширяют плантации, но в выращивании бахчевых немало и нюансов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Поле Владимира Крапивки полностью усыпано арбузами. Большой урожай – только успевай убирать. Но это сейчас. А вот 17 лет назад выращивание этой культуры было чистым экспериментом. Попробовать такой бизнес фермеру посоветовал друг-агроном.

«Звонит: «Слушай, у меня тут осталась рассада арбузов, возьми. Возьми да кусочек посади, хоть хороший арбуз поешь». Я говорю: «Вырастет?». Он: « Вырастет!» Гляжу в августе, числа 25-30-го, управляющий несет два арбуза, килограммов по 15-17. Я такого никогда не видел. Я говорю: «А где ты взял?» Он говорит: «У нас на поле растут». Я: «Ты что! Не может быть! Пошли!» – рассказал фермер Владимир Крапивка.

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Советы эксперта
За годы отработали технологию и подобрали сорта. Сейчас на полях около десяти видов. Сначала арбузы проращивают в тепле. В землю высаживают, когда она прогреется до 18 градусов. Это помогает увеличить урожайность. Подкормки тоже играют немалую роль. Они только безопасные и натуральные. Так арбузы защищают от вредителей. Но главное для них стабильная теплая погода.

«Год был сложный, потому что была непонятная весна, холодная. Иногда заливает, затапливает, иногда жарко, чересчур пересушивает. У нас Беларусь – это зона рискованного земледелия», – отметила технолог фермерского хозяйства Анна Крапивка.

Но белорусские арбузы вопреки погоде набрались сахара и выросли сладкими. На поле большие плоды, по 10 килограммов, и маленькие, по килограмму. Какой арбуз будет вкуснее, специалисты понимают с одного взгляда. И сухой хвостик тут роли не играет.

«Смотрите, тут хвостик нормальный, хороший целый, и это будет замечательный арбуз и по качеству, и по спелости. Он с виду будет самый страшненький, не товарный, но он будет самый сладкий», рассказала Анна Крапивка.

Фермер уверен: для белорусов отечественные арбузы намного полезнее. Они хранятся около 10 дней. Поэтому продают их почти сразу. Импортные могут лежать на складах больше месяца. Их обрабатывают веществами для борьбы с грибком.

«Мешок селитры кинул, она течет вместе с водой, и ничего не надо. Вырастает 15-20-килограммовый арбуз. Но качество их арбузов, я уверен, намного хуже», – пояснил Владимир Крапивка.

Цена белорусского арбуза – полтора рубля за килограмм (40 российских). С учетом отсутствия затрат на перевозку выходит даже дешевле импортных.



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17 лет назад выращивание этой культуры было чистым экспериментом. Попробовать такой бизнес фермеру посоветовал друг-агроном.
 
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