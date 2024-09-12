Лукашенко: Поддержание межнационального мира – один из приоритетов государственной политики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поддержание межнационального мира – один из приоритетов государственной политики Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей.



Во Дворец Независимости пригласили уроженцев Азербайджана, Армении, Украины, Польши и других стран. Все они граждане Беларуси. На встречу многие приехали в национальных костюмах. Президент отметил, что на белорусской земле веками мирно уживаются представители многих народов и разных конфессий и в стране этим гордятся.

«В нашем обществе нет разговоров о титульной нации, нам чужд опыт деления по национальному признаку на граждан и неграждан. Идея народного единства пронизывает всю нашу историю. Здесь испокон веков находили приют люди, бежавшие от религиозных войн, междоусобиц, гонений. А в дни лихолетья они объединялись с местным населением, давали отпор врагу, побеждали и сообща строили свое белорусское счастье. Таков ключ к пониманию шифра жизни на нашей земле», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Встреча прошла в канун молодого, но очень знакового белорусского праздника – Дня народного единства, отметил Александр Лукашенко.