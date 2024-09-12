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Лукашенко: Поддержание межнационального мира – один из приоритетов государственной политики
12.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поддержание межнационального мира – один из приоритетов государственной политики Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей.
Встреча прошла в канун молодого, но очень знакового белорусского праздника – Дня народного единства, отметил Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси провел встречу с представителями разных национальностей.
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