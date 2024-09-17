«Я могла закрывать глаза на ошибки. И это было ошибкой». Мама 4-х детей ушла из найма, чтобы учить людей публичным выступлениям

Источник материала: ProBusiness



Татьяна Сивакова.

Предпринимательница и тренер по голосу Татьяна Сивакова недавно создала контент-студию, которая выходит за рамки обычного видеопроизводства. Ее концепция — не просто помещение для записи подкастов или reels, а место, где можно зафиксировать семейные истории, оставить послания потомкам и сохранить важные моменты на годы вперед. Эта идея возникла из личного опыта — Татьяна всегда стремилась к тому, чтобы помочь людям раскрыть свои лучшие качества через правильную речь и умение выразить свои мысли. Ее студия — продолжение этого стремления, но уже в более глубоком формате. О важности навыков коммуникации в бизнесе, управленческих болях и личной работе с аудиторией проекта читайте в новом материале «Про бизнес».

«За годы работы поняла, что главная проблема в управлении — удержание сотрудников»

— Я начала свою профессиональную карьеру с обучения по специальности «хоровое дирижирование», где мне показали, как работать с голосом, строить речь, управлять интонацией и, главное, передавать через голос смысл произведения, его эмоцию. Но, если честно, по специальности я проработала немного. У меня четверо детей, и я долгое время пребывала в декретном отпуске, но всегда старалась оставаться активной, работала на удаленке, представляла интересы одного российского издания в Беларуси почти 15 лет. Этот опыт дал очень важное понимание — коммуникация и умение подавать себя через речь и голос — одни из ключевых навыков в жизни. Благодаря правильной подаче можно добиваться целей быстрее, получать нужные результаты буквально за одну встречу. Но сначала я прокачивала это в себе, не собиралась ни с кем делиться — все шло через практику.





Когда издание закрыло представительство в Беларуси, меня пригласили на работу в оконную компанию, где я стала руководителем офиса и занималась выходом на рынок столицы. Было непросто, рынок сложный, конкуренция высокая, но у нас получилось. Позже наступил новый этап — управляющая сетью кофеен. Тут мне особенно пригодились навыки решения вопросов и коммуникации, как с коллективом, так и с государственными структурами. Работа в этой роли дала колоссальный опыт и помогла осознать простую истину: главная проблема в управлении — удержание специалистов в команде. Мотивировать людей деньгами можно, но без огромной зарплаты это непросто, поэтому нужно искать другие способы. Менеджеру важно заинтересовывать людей чем-то бóльшим — отношением, пониманием их проблем, возможностями для роста. Я всегда старалась знать, кто чем дышит, кто о чем мечтает, у кого какие цели. Если для кого-то высокая зарплата не была главным приоритетом, например, потому что они живут с родителями или в браке, то я предлагала развитие, обучение и карьерные перспективы. А если человек был нацелен на заработок, то здесь подход был другой — он активно участвовал в продажах, вел соцсети, чтобы привести больше клиентов, и, соответственно, больше заработать.





«В должностных инструкциях прописать все ожидания невозможно, поэтому их обязательно нужно проговорить с сотрудником»

Но тогда все шло интуитивно, без системного набора инструментов. Сейчас, конечно, я осознаю, что можно было избежать многих ошибок, если бы у меня было нынешнее понимание. Например, если человек не хочет открываться, приходит и уходит, не вникая в задачи, важно проговорить это. В должностных инструкциях невозможно прописать все, что мы ожидаем от сотрудника. Например, стремление к профессиональному развитию или проявление инициативы. Поэтому я всегда старалась откровенно проговаривать ожидания. Говорила, что меня устраивает работа человека, но мои ожидания к этой должности такие-то и такие-то, а потом спрашивала, как мы можем урегулировать вопросы, чтобы все остались довольны.





Это важный момент, потому что у каждого человека свое видение, и чем быстрее оно синхронизируется с ожиданиями работодателя, тем легче будет работать.

Кофейный бизнес очень сложный в плане текучки кадров. Молодежь часто меняет работу, и я понимала, что даже если сотрудник проработает у меня месяц или полгода, я все равно буду вкладываться в его обучение. Главное, чтобы в это время он приносил пользу бренду. Но из-за отсутствия опыта многое шло по наитию — я могла закрывать глаза на ошибки или, наоборот, не выстраивала четкую мотивацию. Это был мой пробел, но я почему-то не понимала, что можно этому научиться. Я считала, что коммуникация и выстраивание отношений — врожденные качества. Но это не так.





Сейчас я точно знаю, что любые навыки можно прокачать. Это относится и к soft skills, и к другим. Управленцам важно понимать, что умение вести переговоры, удерживать людей и налаживать отношения — это не природный талант, а результат осознанной работы. Даже те, у кого вроде бы нет способностей, могут научиться и значительно улучшить свои навыки. Это, кстати, и стало одной из причин, почему я ушла из найма. В то время я работала в крупной компании, которая занималась продуктами питания и оптовыми поставками. Работа была нервной, потому что не были выстроены бизнес-процессы, и я тратила массу времени на решение вопросов, которые могли быть закрыты автоматизацией. В какой-то момент я поняла, что сил и нервов уже не хватает. Тогда начала задумываться о том, что я хорошо умею делать, что могу предложить другим, и поняла, что мои знания о речи и голосе будут полезны окружающим.





И тут ко мне обратилась знакомая, которая готовилась к публичному выступлению. Мы отработали ее речь, и она получила потрясающие отзывы. Я поняла, что если для кого-то такие навыки неочевидны, значит, в этом есть ценность. Так началась моя карьера тренера по голосу и публичным выступлениям. Трамплином в этой области стала бизнес-конференция, куда меня пригласили в качестве спикера. Там я решила представить себя так, чтобы сразу зацепить внимание слушателей. Ведь для меня важно не просто сказать, кто я и чем занимаюсь, а вызвать эмоцию, заинтриговать.





Я начала с простого: «Ребята, всем привет! Хочу поделиться с вами одним инсайтом, который я недавно осознала».

«Слово „инсайт“ всегда вызывает интерес — люди замирают, ожидая чего-то необычного»: «Знаете, я долгое время думала, что слезы у мужчины — это проявление слабости. Но недавно, несмотря на мои 43 года, я поняла, что слезы — это признак силы. Только сильные люди могут позволить себе быть уязвимыми».

После этих слов в зале стало тихо — я знала, что привлекла внимание: «Ещё один важный момент: я раньше считала, что разведенная женщина с четырьмя детьми уже никому не нужна. Но оказалось, что она не только нужна, но и невероятно ценна. Важно не количество детей, не возраст и даже не внешность, а то, что у нас внутри. Есть люди, которые способны видеть настоящую ценность человека — его душу, внутреннюю красоту».





И только после этого я представилась: «Меня зовут Татьяна, я тренер по голосу, речи и публичным выступлениям».

Это не просто был сухой рассказ о том, что я делаю, а возможность показать себя искренней и настоящей, поделиться чем-то личным и важным. Люди подходят, когда их что-то цепляет на эмоциональном уровне. И я уверена, что самопрезентация — это реальная возможность изменить восприятие людей в ваш адрес. После такого перфоманса ребята действительно подходили ко мне с интересом, и первые клиенты появились почти сразу. Я поняла, что могу помогать людям развивать навыки голоса и речи, и начала вести групповые курсы. Но потом осознала, что интереснее работать с индивидуальными запросами, с теми, кому нужны определенные навыки, например, подготовка к публичным выступлениям в компании или улучшение четкости речи. Голос — это такой же навык, как и мышцы. Его можно тренировать. И как с мышцами — не получится сделать это за один раз. Нужно время и постоянство. За месяц реально познакомиться с механикой, за три — приобрести полноценный навык.

Основной костяк моих клиентов — предприниматели и эксперты. Это люди, которым нужно выступать перед публикой, представлять свои проекты, защищать их перед партнерами. Я учу таких людей управлять коммуникацией, независимо от того, кто перед ними — генеральный директор или большая аудитория.





Кстати, за годы практики я заметила интересную проблему — многие предприниматели, несмотря на успешный бизнес и уверенность на переговорах, испытывают огромные трудности в простых вещах, например, лично поздравить своих сотрудников с Новым годом или другим праздником, поэтому передают эту задачу менеджерам или эйчару. Они привыкли к жестким переговорам, к стратегическому планированию, где все четко и по сути. Но когда дело касается эмоций, открытости и искренности, они чувствуют себя уязвимыми. Особенно перед своей командой, от которой можно услышать критику или насмешки. А ведь поздравление — это не просто слова, это проявление лидерства, умение объединить коллектив. И здесь важно быть искренним, чтобы команда чувствовала связь с руководителем, а не только видела в нем «начальника».

Мой ученик рассказывал, что чувствовал сильное давление из-за обязанности «сказать что-то важное». В такие моменты у него просто не находилось нужных слов. Мы начали работать на этим, я объясняла, что волнение — это нормальная реакция, и оно просто необходимо, главное — уметь его контролировать. Мы проработали речь, я помогла ему подготовить небольшое, но эмоциональное выступление, которое касалось не только поздравлений, но и выражения благодарности за совместную работу. Еще важный момент — я научила его правильно распределять внимание аудитории через различные взаимодействие с ней. И самое главное в обучении — это практика. Он тренировался перед небольшими группами и постепенно привыкал к идее, что говорить перед аудиторией — это не страшно. Благодаря системной и осознанной работе у нас все получилось.





«Я хочу, чтобы люди приходили сюда решать семейные задачи и передавали свои чувства из поколения в поколение»

Совсем недавно я открыла для себя новое направление самореализации — студию видеоконтента. Все началось с того, что я сама много лет работала с видео и выступала перед камерой, но однажды одна из студий скинула запись моего подкаста — результат оставлял желать лучшего. И дело было не только в технической стороне — не понравился ни звук, ни визуал, ни вопросы, которые мне задавали. Чтобы получить качественный результат, нужно было полностью переснимать весь материал. Меня это сильно разочаровало.

Тогда я начала задумываться: почему бы не создать свою студию, где точно можно избежать подобных проблем? Сначала идея была просто мечтой, чем-то на уровне фантазии, как у многих: кто-то мечтает открыть кофейню, кто-то ресторан. Но после опыта с подкастом я начала воспринимать это серьезнее. Анализ рынка показал, что в Минске практически никто не предлагает аренду студий для создания качественного видеоконтента, особенно с тем комплексным подходом, который я вижу. Большинство ограничиваются стандартными услугами — съемками подкастов и Reels.





Мне же хотелось, чтобы люди могли приходить сюда не только с бизнес-целями, но и с личными, семейными задачами, создавая глубокие, эмоциональные материалы, которые смогут передаваться из поколения в поколение. По сути, моя студия — это возможность фиксировать важные моменты жизни, которые остаются с нами на долгие годы. Представьте, какое это сокровище — через годы увидеть человека, которого давно нет рядом, услышать его голос, посмотреть на его лицо, узнать его мысли и переживания.

Для меня это стало особенно важным, когда я осознала, что больше нет возможности увидеть интервью с моей бабушкой, которая ушла из жизни десять лет назад. Я бы отдала многое за возможность пересмотреть видео, где она рассказывает о своей жизни, о том, как она пережила войну, о ценности мира, о том, как важно быть добрым к людям. Это были бы не просто воспоминания, а настоящая связь через время, которая могла бы познакомить моих детей с ее историей. Кроме того, я вижу в этом возможность для родителей и детей фиксировать отношения в разные моменты жизни. У меня есть интервью с моим сыном, когда ему было семь лет. Сейчас парню уже восемнадцать, и когда мы вместе пересматриваем старое интервью, видим, как он вырос, как изменились его взгляды, мышление. Это неоценимый опыт — наблюдать за таким развитием, и я бы хотела, чтобы другие семьи могли переживать подобные моменты через время. Такие записи помогают сохранить суть человека, его мысли и эмоции — все то, что делает нас живыми и настоящими.





«Чтобы быть на одной волне с аудиторией не обязательно танцевать под молодежные тренды»

При запуске студии мне было важно знать все до мелочей. Я посчитала аренду, коммунальные платежи, стоимость оборудования — буквально все возможные расходы. Для открытия понадобилось 40 тысяч рублей, но, к счастью, мне удалось договориться о беспроцентном займе, что сильно упростило жизнь, здесь опять же помогли навыки коммуникации. Сейчас первый месяц работы, и я уже вышла на операционную прибыль. Это, конечно, не огромные суммы, но уже не минус. На эти деньги получилось закрыть аренду, налоги, выплатить зарплату команде. Это хороший старт, учитывая, что у меня пока нет большого потока клиентов.





Чтобы покрывать все расходы, студия должна работать не меньше 40 часов в месяц. Стоимость аренды включает полный комплекс услуг: оператор, свет, помещение с четырьмя различными локациями. Сейчас час работы стоит 350 белорусских рублей. Конечно, это не самый низкий ценовой сегмент, но моя студия не рассчитана на массовый поток клиентов. Здесь люди платят не просто за время, проведенное в студии, а за комплексную услугу, которая избавляет их от тревоги по поводу качества. Мы берем на себя все: от технической стороны съемки до подготовки помещения, чтобы клиент мог спокойно прийти, красиво одеться, сесть перед камерой и сосредоточиться на содержании, не беспокоясь о деталях.





Продакшен видеоконтента очень востребован, потому что сейчас для предпринимателей уже недостаточно просто успешно вести бизнес за кулисами — аудитория и клиенты хотят видеть не только продукт или услугу, но и человека за штурвалом. Личный бренд помогает установить доверие с аудиторией. Когда предприниматель появляется в соцсетях, делится своими мыслями, опытом, ценностями, он становится ближе к клиентам, создает более прочную связь. Людям важно видеть искренность и правду, а не только маркетинговые стратегии. Это может быть не обязательно активное участие в рилсах, где требуется танцевать или подстраиваться под молодежные тренды. Каждый должен найти свою манеру общения с аудиторией. Кто-то раскрывается через интервью, кто-то пишет блоги, а кому-то больше по душе подкасты. Главное — быть искренним, показывать свои ценности и делиться видением.

Что касается маржинальности студии — пока это все еще гипотеза, и я не могу точно сказать, сколько будет прибыли. Для меня этот проект не просто история про деньги. Конечно, важно, чтобы бизнес был рентабельным и имел возможность развиваться, но больше всего меня вдохновляет мысль о том, что здесь можно создавать нечто по-настоящему значимое для людей, а не только контент ради рекламы. Эта миссия меня очень заряжает, и я верю, что в недалеком будущем она вызовет большой отклик у людей.



