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Лукашенко вручил госнаграды за достижения в спорте и заслуги в профессии
17.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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На церемонию пригласили победителей и призеров летней Олимпиады, а также их тренеров, работников лесного и коммунального хозяйств, спасателей, которые ликвидировали последствия урагана, педагогов и врачей. Президент Беларуси поздравил всех с праздником и назвал присутствующих продолжателями традиций и защитниками страны.
День народного единства отмечают в честь воссоединения восточной и западной Беларуси.
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На церемонию пригласили победителей и призеров летней Олимпиады, а также их тренеров.
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