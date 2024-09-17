Лукашенко вручил госнаграды за достижения в спорте и заслуги в профессии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В День народного единства Александр Лукашенко вручил государственные награды за достижения в спорте и заслуги в профессии, передает телеканал «МИР 24».

На церемонию пригласили победителей и призеров летней Олимпиады, а также их тренеров, работников лесного и коммунального хозяйств, спасателей, которые ликвидировали последствия урагана, педагогов и врачей. Президент Беларуси поздравил всех с праздником и назвал присутствующих продолжателями традиций и защитниками страны.

«Это и есть народное единство – когда каждый сконцентрирован на своих задачах и целях, а общий результат делает Беларусь красивой, уютной, благополучной, мирной. Своими достижениями вы сделали этот праздничный день во Дворце Независимости особенным. Спасибо за труд! Спасибо всем, кто на пути к успеху стал для вас надежной опорой, – родным, близким, друзьям, коллегам, сослуживцам. За каждым достижением страны, историческим и современным, всегда стоял и будет стоять весь наш народ», – отметил Лукашенко.

День народного единства отмечают в честь воссоединения восточной и западной Беларуси.