В Беларуси зафиксировали один из самых низких уровней безработицы в ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси один из самых низких уровней безработицы в ЕАЭС – всего 3%. Об этом заявили парламентарии на второй сессии Палаты представителей . Она открылась в Минске 17 сентября, передает телеканал «МИР 24».

Законодатели утвердили соглашения с Россией о разработке и выпуске двухдвигательного самолета, признания электронной подписи в аналогичном документе. Приняли законопроекты об аккредитации, пенсионном обеспечении военнослужащих и занятости населения. Теперь безработные в службе занятости будут состоять на учете не 18 месяцев, а год. Работодателей же обяжут размещать предложения в Общереспубликанском банке вакансий.

«Выплата пособий не шесть, а три месяца. Но при этом подошли адресно. Те категории, которым сложно конкурировать на рынке труда. Это те, кто предпенсионного возраста, и территории с напряженной ситуацией на рынке труда. Сегодня 23 района из 118.Проект закона сбалансирован, он адресно решает проблемы конкретных категорий людей», – пояснила председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Ирина Костевич.

На открытии сессии представили книгу «Беларусь единая». Она посвящена 85-летию воссоединения Западной Беларуси и советских территорий. Издана при поддержке парламентариев, министерств культуры и информации страны.