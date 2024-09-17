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В Беларуси зафиксировали один из самых низких уровней безработицы в ЕАЭС
17.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси один из самых низких уровней безработицы в ЕАЭС – всего 3%. Об этом заявили парламентарии
Законодатели утвердили соглашения с Россией о разработке и выпуске двухдвигательного самолета, признания электронной подписи в аналогичном документе. Приняли законопроекты об аккредитации, пенсионном обеспечении военнослужащих и занятости населения. Теперь безработные в службе занятости будут состоять на учете не 18 месяцев, а год. Работодателей же обяжут размещать предложения в Общереспубликанском банке вакансий.
На открытии сессии представили книгу «Беларусь единая». Она посвящена 85-летию воссоединения Западной Беларуси и советских территорий. Издана при поддержке парламентариев, министерств культуры и информации страны.
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По новому законодательству, безработные в службе занятости будут состоять на учете не 18 месяцев, а год.
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