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Сотрудники МЧС Беларуси почтили память советских солдат в музее под открытым небом в Мухавце
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ко
На небольшой аллее 30 экспонатов – восстановленных памятников воинам Красной армии, погибшим на польской территории. На церемонию пришли представители трех поколений МЧС – ветераны, действующие сотрудники и ученики военно-патриотических клубов. В 2017 году Варшава приняла решение о сносе памятников советской эпохи, но благодаря неравнодушным белорусам они были спасены и перевезены на Брестчину.
С момента создания экспозиции ее посетили уже больше восьми тысяч человек из 48 стран мира.
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Агрогородок на западе страны до 1939 года был частью оккупированной Польшей территории.
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