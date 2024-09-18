Сотрудники МЧС Беларуси почтили память советских солдат в музее под открытым небом в Мухавце

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ко Дню народного единства представители МЧС Беларуси почтили память советских солдат в уникальном музее под открытым небом. Агрогородок Мухавец на западе страны до 1939 года был частью оккупированной Польшей территории. Сейчас здесь стоят символы великой памяти, спасенные от забытья и разрушения, передает «МИР 24».

На небольшой аллее 30 экспонатов – восстановленных памятников воинам Красной армии, погибшим на польской территории. На церемонию пришли представители трех поколений МЧС – ветераны, действующие сотрудники и ученики военно-патриотических клубов. В 2017 году Варшава приняла решение о сносе памятников советской эпохи, но благодаря неравнодушным белорусам они были спасены и перевезены на Брестчину.

«Такие места хранят историю, показывают, сколько было сил, энергии вложено в то, чтобы сегодня мы могли спокойно жить, учиться, работать. И наше подрастающее поколение должно об этом знать, что для них сделали наши отцы и деды», – рассказал заместитель начальника Брестского областного управления МЧС Олег Михальчук.