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Автопробег в честь Дня народного единства прошел в Беларуси
18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские автомобилисты поздравили соотечественников с
Красно-зеленая «Волга» 1949 года – гордость Леонида Кузнецова из Орши. Авто он отреставрировал сам и теперь участвует в патриотических проектах. Даже проехал на раритете три тысячи километров до Курской дуги.
На автопробеге – делегации из каждого района республики. По флагам можно изучить геральдику. Автопробег стал продолжением проекта «Символ Единства», когда активисты объединения «Патриоты Беларуси» собрали флаги каждого райцентра, области и крупнейших городов для установки на аллее Единства в Минске.
«136 регионов, поэтому это масштабно, это сила, и мы гордимся, что у нас есть такой праздник. Он молодой, но он, наверное, уже на сердце у каждого белоруса. С праздником!» – поделилась участница автопробега Наталья Кулик.
Завершилась акция праздничным концертом. Выступили звезды белорусской эстрады. Праздник приурочен к началу освободительного похода Красной армии на оккупированную Польшей западную территорию БССР в 1939 году. В результате разделенная по условиям Рижского мирного договора страна воссоединилась.
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Завершилась акция праздничным концертом. Выступили звезды белорусской эстрады.
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