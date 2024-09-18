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Автопробег в честь Дня народного единства прошел в Беларуси

18.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автопробег в честь Дня народного единства прошел в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские автомобилисты поздравили соотечественников с Днем народного единства. Более 200 авто с национальными флагами проехали по главным улицам столицы. Как реагировали на акцию горожане, наблюдал корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Зражевский.

Красно-зеленая «Волга» 1949 года – гордость Леонида Кузнецова из Орши. Авто он отреставрировал сам и теперь участвует в патриотических проектах. Даже проехал на раритете три тысячи километров до Курской дуги.

«В этой машине чего-то не хватало, вот этого орнамента. Придумали мы с женой такую наклейку и попали в яблочко. В тему нашего белорусского флага, нашего замечательного флага, самого красивого, наверное, на земном шаре», – посчитал участник автопробега Леонид Кузнецов.

На автопробеге – делегации из каждого района республики. По флагам можно изучить геральдику. Автопробег стал продолжением проекта «Символ Единства», когда активисты объединения «Патриоты Беларуси» собрали флаги каждого райцентра, области и крупнейших городов для установки на аллее Единства в Минске.

«136 регионов, поэтому это масштабно, это сила, и мы гордимся, что у нас есть такой праздник. Он молодой, но он, наверное, уже на сердце у каждого белоруса. С праздником!» – поделилась участница автопробега Наталья Кулик.

«Куча людей, вклинивались в колонну, махали, радовались, приветствовали. Все должны быть едины, все должны быть вместе и не важно, у кого какая национальность и вера», – сообщил участник автопробега Дмитрий Жариков.

Завершилась акция праздничным концертом. Выступили звезды белорусской эстрады. Праздник приурочен к началу освободительного похода Красной армии на оккупированную Польшей западную территорию БССР в 1939 году. В результате разделенная по условиям Рижского мирного договора страна воссоединилась.



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Теги: Минск
 
 
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Завершилась акция праздничным концертом. Выступили звезды белорусской эстрады.
 
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