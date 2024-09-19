ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Законность и независимость: Лукашенко назвал главный стандарт выборов в Беларуси

19.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко рассказал, пригласит ли Беларусь международных наблюдателей на президентские выборы. Об этом шла речь на встрече главы государства с руководителями избирательных органов стран Содружества, передает телеканал «МИР 24».

Миссия от СНГ точно будет работать во время кампании, заявил президент. После того как будет назначена дата выборов, направят приглашения наблюдателям. По поводу представителей ОБСЕ и других западных организаций Минск подумает, подытожил Лукашенко. По его словам, все их заявления заготовлены заранее.

«Будем с вами советоваться в том числе, с представителями Российской Федерации – это наша ближайшая союзная страна, как нам в этой ситуации поступить. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко назвал главный стандарт выборов в Беларуси. Прежде всего они должны соответствовать национальному законодательству и не зависеть от навязанных принципов извне. Обратил внимание президент и на безопасность выборного процесса и политическую грамотность населения.

«Особенно на молодежь обращаем внимание. Надо растолковывать, рассказывать людям, как мы будем жить после выборов. Молодежь является основным уличным орудием цветных революций. Надо искать точки соприкосновения с молодыми избирателями, и если у вас есть такой опыт, вы поделитесь в ходе посещения Беларуси», – предложил глава государства.

Президентские выборы в Беларуси должны пройти в следующем году, не позднее 20 июля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миссия от СНГ точно будет работать во время кампании, о представителях ОБСЕ Минск подумает, заявил президент.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам запретили покупку и продажу криптовалюты через иностранные криптобиржи. Как это повлияет на инвесторов и рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2024
Mir24.TV Belarus
19.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика