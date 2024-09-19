Законность и независимость: Лукашенко назвал главный стандарт выборов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко рассказал, пригласит ли Беларусь международных наблюдателей на президентские выборы. Об этом шла речь на встрече главы государства с руководителями избирательных органов стран Содружества , передает телеканал «МИР 24».

Миссия от СНГ точно будет работать во время кампании, заявил президент. После того как будет назначена дата выборов, направят приглашения наблюдателям. По поводу представителей ОБСЕ и других западных организаций Минск подумает, подытожил Лукашенко. По его словам, все их заявления заготовлены заранее.

«Будем с вами советоваться в том числе, с представителями Российской Федерации – это наша ближайшая союзная страна, как нам в этой ситуации поступить. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко назвал главный стандарт выборов в Беларуси. Прежде всего они должны соответствовать национальному законодательству и не зависеть от навязанных принципов извне. Обратил внимание президент и на безопасность выборного процесса и политическую грамотность населения.

«Особенно на молодежь обращаем внимание. Надо растолковывать, рассказывать людям, как мы будем жить после выборов. Молодежь является основным уличным орудием цветных революций. Надо искать точки соприкосновения с молодыми избирателями, и если у вас есть такой опыт, вы поделитесь в ходе посещения Беларуси», – предложил глава государства.

Президентские выборы в Беларуси должны пройти в следующем году, не позднее 20 июля.