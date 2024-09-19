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Законность и независимость: Лукашенко назвал главный стандарт выборов в Беларуси
19.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко рассказал, пригласит ли Беларусь международных наблюдателей на президентские выборы. Об этом шла речь на встрече главы государства с руководителями
Миссия от СНГ точно будет работать во время кампании, заявил президент. После того как будет назначена дата выборов, направят приглашения наблюдателям. По поводу представителей ОБСЕ и других западных организаций Минск подумает, подытожил Лукашенко. По его словам, все их заявления заготовлены заранее.
Александр Лукашенко назвал главный стандарт выборов в Беларуси. Прежде всего они должны соответствовать национальному законодательству и не зависеть от навязанных принципов извне. Обратил внимание президент и на безопасность выборного процесса и политическую грамотность населения.
Президентские выборы в Беларуси должны пройти в следующем году, не позднее 20 июля.
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Миссия от СНГ точно будет работать во время кампании, о представителях ОБСЕ Минск подумает, заявил президент.
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