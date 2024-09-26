«Некоторым удается открыть кофейню за $ 6000, а мне потребовалось меньше». Бывший хоровой дирижер создала уютное районное пространство на 10 м²

Источник материала: ProBusiness



Алёна Высоцкая. Фото предоставлены героиней статьи.

«Раньше я стеснялась, что у нас так мало места, а теперь это стало очевидным плюсом и доказательством работающей идеи районных площадок. Если даже на 10 метрах можно развернуть деятельность с мастер-классами, лекциями, книжным клубом, женскими встречами и прочим, то представьте, что можно сделать на 30, 40, 70 „квадратах“!», — основательница и директор первого в Беларуси районного кафе «Скворечник» Алёна Высоцкая не скрывает эмоций, когда рассказывает о своем проекте. Хормейстер с множеством лауреатств, создавшая четыре хоровых коллектива, ушла из школы и уже почти два года создает уют и дружбу в Уручье, одном из спальных районов Минска. В будущем Алена видит этот проект как государственную сеть пространств, а пока через частную инициативу показывает важность общения и внимания друг к другу. «Про бизнес» узнал, в чем суть и уникальность задумки, и выяснил, можно ли зарабатывать на максимально социальных инициативах.

«Вначале это было откровенно страшно»

Сегодня в кафетерии зачастую царит самая настоящая «скворечная» атмосфера — на узком пространстве смех, «щебет» взрослых, детская беготня или просто чилл на подушках, положенных прямо на асфальте перед «Скворечником».

— Мне 38 лет, я минчанка, профессиональный хоровой дирижер и регент. Окончила колледж, консерваторию, духовное училище, летнюю академию в Санкт-Петербурге и курсы телеведущих при Белтелерадиокомпании. Во время учебы я бывала ведущей, организовывала разные капустники. По жизни я всегда занимала активную позицию, участвовала в самых разных мероприятиях. Люблю объединять людей, танцевать, ценю живое общение. Последние 12 лет я работала в школе учителем хорового класса, руководила любительским коллективом «Visson» и регентовала в православных храмах.















IV ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ХОРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА, Санкт-Петербург, 2019 год.

Несколько лет назад, видя разобщенность и негатив в обществе, я заметила одновременно здоровую моду на мастер-классы, обмен опытом — и все это на волне поворота ко всему отечественному. Я подумала: «А если устранить первое через второе и третье? То есть «при местах, где люди живут, а не работают, создать маленькие площадки для районных общепитов с белорусской продукцией, предлагающих классный досуг и развитие. Где гости, приходя выпить чашечку кофе, будут естественно знакомиться друг с другом ввиду повторяющейся аудитории. Окружить их позитивными образами, родными ценностями через интерьер, музыку и маркетинговые маркеры не в народно-фольклорном стиле, а неформатном и легком, настраивающем на объединение и хорошее настроение. То есть создать «общепит нового поколения»: еда+досуг+районный формат. Все в трендовом преподнесении с теплыми «продающими фишечками», иначе не будет охвачена целевая аудитория тинейджеров и студентов, а нам нужны все!».

Я понимала, что проект уникальный и процесс его запуска в социум невозможен без моего прямого участия в продажах. Нужно самой понять районную специфику, живые реакции гостей, увидеть спрос, слабые и сильные стороны моей идеи «нового общепита». Первый «Скворечник» — это самый интересный и рискованный социальный эксперимент в моей жизни. Вначале это было откровенно страшно: переживала за свою репутацию. Но я опиралась на сильное внутреннее чувство — рождается что-то важное и будущие «домики для объединения людей» способны принести огромную пользу.

Сегодня я тем более убеждаюсь в правильности решения погрузиться в свой проект на практике, проходя все самой с самого низа и временно уделяя меньше себя профессии. Это было трудное решение, я очень влюблена в свою специальность. Очень. Были и слезы, когда камертон или дирижерская палочка со времен консерватории выпадали из шкафчиков. Однако без моего полного погружения в «Скворечники» проект, скорее всего, так бы и остался на бумаге и выглядел бы как фантазия человека, пришедшего из другой профессии. Для меня самой было важно убедиться, что эта модель рабочая, прежде чем заявить о ней.

Я стала наблюдать: в Минске хватает незадействованных маленьких помещений на первых этажах, принадлежащих государству. Любые помещения легко стилизовать под «будущие скворечники для людей» треугольными козырьками на окне или двери. А обеспечить досуг в них и привлечь креативных специалистов и студентов можно через заключение договоров с творческими и другими вузами и организациями, предоставляя им «скворечные» площадки на выгодных условиях. Встречи, лекции, мастер-классы могли бы служить позиционированием, практикой и рекламой для специалистов, особенно для молодых.

Моя идея была в том, что окупаться площадки будут, в первую очередь, за счет продаж кафетерийного ассортимента. Причем ассортимент, излюбленный и проверенный с расчетом на качество и доверие, но в легкой позитивной подаче — пирожные детства (корзиночки, «картошка», кексы-кирпичи, кольца с орешками), молочные коктейли, взбитые сливки в креманках «Облака», свежевыжатые соки, настоящий пломбир в шариках с различными топпингами, модный крем-суп с семечками и сухариками, пирожки и добротные ланч-боксы.

«Скворечный» ассортимент с учетом будущей множественности районных мини-площадок (подражая множеству птичьих скворечников по городу) способен создать небольшой внутренний рынок нашим предприятиям: хлебпрому (пирожные, пироги), молочным заводам (мороженое, сливки, молоко для кофе, творожные десерты), плодо-овощным комбинатам (протертая клубника, сиропы, натуральные соки, тыква для крем-супов), а также различным частным организациям.





И ко мне пришло осознание, что как еда, так и досуг могли бы обеспечиваться не за счет финансовых вложений, а за счет грамотно выстроенных цепочек внутри государства. Поняла, что эта сеть не рухнет по причине невыплат налогов, аренды помещений и кассового оборудования, так как возможны преференции. Такой сети еще не было ни у одного государства, где бы развитие, искусство и ценности доносились бы через общепиты с родной продукцией. Общепиты, которым можно доверить детей и стариков. Это же целая программа, которая еще и доход может приносить, так как рынок кофеен увеличивается, а идеи антикафе, скорее всего, будут распространятся в Минске еще больше.

При этом, повседневные «прилеты» в районные «Скворечники» не перечат посещению центральных мест, кафе, фудкортовых улиц и торговых центров с шикарной проходимостью и разнообразием развлечений, но с потоком «незнакомых» людей. У всех заведений своя ниша.

«Меня переполняла радость от того, какое крутое название придумала»

Для проекта нужно было хорошее название. И я его легко придумала. Меня переполняла радость от того, какое крутое оно получилось. Сколько фишек, приколов, тиктоков для «крутых шпакоў» и «шпачкоў» можно запустить на тему птиц, пения, «чириканья», слетов на кофеёк, семейных ценностей в виде гнёзд… Также можно провести градацию «Скворечников» по возрастам:

«Шпаковенкi» — развивающие кафетерии для малышей (логопеды, дошкольная подготовка и т.д.).

— развивающие кафетерии для малышей (логопеды, дошкольная подготовка и т.д.). «Скво» — антикафе для подростков (мастер-классы, фильмы, встречи с блогерами, свидания).

— антикафе для подростков (мастер-классы, фильмы, встречи с блогерами, свидания). «Шпакi» — рабочие кофейни с розетками и конторками для фрилансеров и студентов.

— рабочие кофейни с розетками и конторками для фрилансеров и студентов. «Шпакоунi» — шашлычные дворы с драниками и банями.

Можно договориться о показах фильмов, о проведении больших и маленьких фестивалей и многом-многом другом для формирования эмоционального здоровья нации.





Сегодня в моде простота и натуральность. Дерево, которым можно декорировать «Скворечники», всегда гарант уюта и природной связи. А рекламироваться можно через Tik-Tok и Instagram.

Государственная продукция способна обеспечить ценовую доступность, что действительно сделает «Скворечники» реальными для ежедневного времяпрепровождения. Это немного напоминает вынесение буфетов за пределы школы и преобразование их в национальные чилл-зоны, стилизованные под домашние «кухоньки».





Теплые радостные общепиты с лучшими сторонами «дворового» общения из прошлого — это мощная позитивная поддержки людей, которые сегодня этого очень ищут.

«Искала помещение по всему городу, а нашла перед носом»

В музыке перед собственным исполнением нужно сначала насмотреться и наслушаться, получить «музыкально-слуховые впечатления». До этого у меня не было никакого опыта в общепите, поэтому перед открытием я ходила по кофейням, честно признавалась, что хочу открыть свою и уточняла: «Сколько стоит ваша кофемашина? Где вы ее купили? Как вы делаете коктейль?» и т.д. Только в одном месте мне не ответили, остальные охотно делились опытом.

Помещение под будущий кафетерий я рассматривала в разных района города, но однажды, возвращаясь домой, в соседнем дворе увидела объявление на все окно — «Аренда» с номером телефона. Помещение было совсем крошечное, всего 10,8 м² в пристройке на 2 этаже с выходом на улицу, а рядом сосна, что не характерно для офисных зданий. Дома осенила мысль: «Да это же настоящий скворечник на сосне!». Тогда и родилось название будущего пространства — «Скворечник» или «Шпакоўня».





Раньше в этом помещении был ремонт обуви. После покраски запах ушел, предварительно я вычищала стены Керхером. Все цвета, оформление и детали интерьера выбирала сама, с ремонтом помогли родные.

Мои первоначальные затраты на открытие были очень ограничены. Некоторым удается открыть кофейню за $ 6000, а мне потребовалось меньше. Из основных расходов — сливочница, витрина, аренда помещения и коммуналка, аренда кассы и кофемашины. На сливочницу одолжила подруга, а купить и доставить ее пришлось напрямую из Италии, так как в Беларуси и России большие переплаты за посредничество. С оформлением помогла коллега, которая вышла замуж за итальянца и она же помогла с переводом инструкций.

Я нарисовала на бумаге декор окна, стилизованный под настоящий скворечник. Наняли хорошего столяра, который справился с задачей по моему незамысловатому, но оригинальному эскизу (до этого получила три отказа от мастеров: не хотели браться «за странность») — над окном две доски треугольником, а под окном «жердочка» с деревянной птицей, которую подписчики через голосование назвали «Чайковским» из-за чайной темы и из-за того, что в «Скворечнике» звучит классическая музыка (это еще одна крутая «скворечная» фишка). «Чайковского» изготовил уже другой мастер.













Пригласили профессиональную художницу, которая нарисовала на стенах птиц, гнезда, а внизу у двери — мышку с книгой, которая стала лидером фото на телефон. Из-за низкого расположения мышки художница рисовала ее на коленях более четырех часов. Сегодня художница Мария работает в Петербурге в мультипликационной компании.

Я на скорую руку завела Instagram и написала там, что я дирижер, дважды стипендиат фонда Президента по поддержки талантливой молодежи, а теперь открываю свой кафетерий. Постепенно училась вести страницу. За короткое время на меня подписались около 200 человек. Думаю, люди заглядывали и «с прищуром» в том числе — видимо, им было интересно, что дирижер будет делать на таком «пятачке».

Сначала я думала, что у меня получится совмещать частичную занятость в школе и ведение кафе. Но мне не согласовали половину ставки, нужно было брать больше, поэтому в конце лета из школы я ушла.

«Я старалась создавать «дворовую» атмосферу, чтобы формировать ощущение, что это наше общее место»

Оформление документов и ремонт заняли около двух месяцев, и 14 ноября 2022 года мы открыли двери кафетерия для гостей (стараюсь не называть их покупателями или клиентами). Накануне я закончила взбивать сливки в 3 утра, а уже в 6 вернулась, чтобы написать ценники, украсить помещение и принять первые поставки пирожных, молока, мини-пицц — делала это в первый раз в своей учительско-дирижерской жизни.

Написала в Instagram, что мы откроемся в 11 утра. А тут в 10 заходит гостья и просит капучино. Я решила не отказывать — это же самый первый покупатель! Даже сделала фото первого чека. В последующем люди часто благодарили за то, что не отказывала им в покупках в нерабочее время.

Я старалась создавать простую, «дворовую» атмосферу, а также стремилась формировать ощущение, что это наше общее место. Это отразилось во всем — в простоте интерьера, в самодельных вывесках, в общем обмене книгами и настолками, в регулярной помощи от детей и взрослых нашего района, которых до «Скворечника» я не знала. На себе почувствовала какая ценность приобрести за полгода-год столько знакомств и контактов, купаться в искренности людей. Я всю жизнь жила в городке, но «варилась» в своих кругах по учебе, работе. А ведь и все так же. Люди стали привыкать не здороваться с соседями.

Мое яркое детское впечатление — как родители водили меня кушать взбитые сливки, и это было по-настоящему вкусно. Я подумала, что в «Скворечник» верну это лакомство и сделаю сливки одной из «изюминок». Сегодня это десерт «Облака».

















Чтобы иметь возможность делать сливки, я звонила на завод в Кобрин и узнавала, какими средствами они обрабатывают свои фризеры для мягкого кобринского мороженого, как часто обслуживают машинки и где взять мастера, знакомого с итальянским оборудованием.

Иногда взбивать не успеваю, процесс небыстрый. Трудозатратен не сам процесс приготовления десерта, а обработка машины. Если уже готовлю то, стараюсь мыть как положено.

«Я работала одна и была почти постоянно на ногах»

После открытия своего кафе я обнаружила немало сложных моментов в этом бизнесе:

1. Уместиться (и соблюсти все правила) на малюсеньком пространстве. Для меня первое время было квестом — разместить все на 10 «квадратах», да еще так, чтобы для посетителей не было ощущения хаоса. Из подоконника большого окна сделали стол, расширив его и подставив деревянные табуреты. На ручку второго окна я повесила фартуки, потому что нельзя, чтобы они висели вместе с верхней одеждой. У меня по требованиям был шкаф с инвентарем, но летом его пришлось заменить на еще один холодильник, где теперь хранится мороженое и все для летних напитков. Теперь даже ведро, которым я мою пол, стоит под стулом, на котором я сижу.

2. «Успеть все и сразу». Я работала одна и была почти постоянно на ногах. Сначала у меня был график с 11.00 до 20.00, постепенно я его сократила с 12.00 до 19.00 — просто не вытягивала ни эмоционально, ни физически. К тому же, ежедневно, кроме внимания гостям, нужно успеть сделать все свои директорские дела, закончить с платежными поручениями до 15.30 и подать заявки всем поставщикам, чтобы не остаться без кофе, пирожных и «молочки» на завтра.

3.. Мало мест для мастер-классов, встреч и лекций. Несмотря на то, что вместимость у меня 4−6 человек, занятия в «Скворечнике», удивительным образом, соглашаются вести высокие профессионалы. Благодарна и нашим гостям, которые находят особый шарм в том, чтобы «набиться», как пташки, в наш «Скворечник», особенно покоряли мамы с грудничками.



Встреча с детской писательницей Екатериной Залесской.



Мастер-класс по акварели «Арт-терапия» с Ольгой Волосатовой.



Мастер-класс по игре на укулеле.



Мастер-класс по шитью игрушки «Чебурашка».



Встреча с психологом.

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Мастер-класс «Арт-терапия».

Для взрослых у нас проходят арт-терапия по акварели, лекции и консультации по психологии, лекции и дегустации по кофе от потомственного обжарщика-кубинца, книжный клуб, женский «птичий» круг, полимерная лепка на чайниках, кружках, ложках и многое другое. Для детей есть кулинарные мастер-классы («собери моти и бабл-ти», роспись пряников), английские уголки, шитье чебурашек, декупаж, игра на укулеле, встречи с детской писательницей и т.д.

Одновременно вести учет продукции и график мастер-классов по датам, количеству людей, публиковать анонсы в Instagram и ничего не перепутать — задачка не из легких, бывают промахи.





4. Контрасты по выручке. В некоторые дни «Скворечник» забит людьми и внутри, и снаружи под окном, а бывают «пустые» дни по выручке. Уверена, что если бы у меня было больше времени на организацию всех задумок, то таких дней, скорее всего, не было бы. Я постоянно отвлекаюсь на внешнее развитие — написание проекта-идеи и его продвижение, встречи, собеседования, а также на занятость по профессии.





5. Юридическое оформление. Так как я минчанка, то не могла открыть ИП. Знаю, что люди достаточно просто решали этот вопрос, перепрописываясь в регион. Но я не хотела схем. Я даже написала ходатайство в регистрирующий орган и попросила разрешить мне открыть ИП, перечислила свои заслуги, стипендии и премии, указала, что у меня нет опыта в управления организацией и совсем небольшой стартовый капитал, чтобы создавать фирму. К тому же, считала справедливым иметь уступки, так как собиралась активно рекламировать отечественную продукцию. Но мне отказали. Я открыла ООО, внесла запись в трудовую книжку «Директор ООО „Скворечник“» и сразу почувствовала, что начинаю грандиозный проект, а не просто оформила индивидуальное предпринимательство.





















6. Только органическое продвижение. Я ни разу не использовала платную рекламу в Instagram и других платформах, не настраивала таргет, не накручивала подписчиков. Сегодня их более тысячи. Так что и в отношении соцсетей также получился соцэксперимент на тему «что будет, если вообще не рекламировать». Районная специфика предполагает местный «сарафан», тем более сегодняшняя демо-версия «Скворечника» просто не выдержит большого прироста посетителей. Однако реклама — это еще один вопрос для решения на ближайшую перспективу.





7. Хейт: «Ты учила детей прекрасному, а встала за прилавок!». Не все поняли мой выбор: как так — поменять высокую профессию учителя музыки на какое-то кафе, торговать пирожными и пирожками?! Мне говорили, что я предала высокие духовные идеалы. Конечно, это обостряло мое и без того уязвимое положение, ведь я не знала, получится ли у меня. Я рада и благодарна, что в моем окружении нашлись люди, которые меня поддержали и увидели в том, что я делаю, пользу и смысл.

«„Скворечнику“ нужно просто больше „репетиций“»

В 2023 году я ходила консультироваться в Инкубатор малого бизнеса. Мне подсказали, в каких конкурсах можно участвовать. Вот куда я уже подавалась, но не прошла:

Конкурс стартапов «Белагропромбанка»;

Республиканский конкурс инновационных проектов;

Ежегодный конкурс белорусских брендов (не приняли заявку: «Скворечник» слишком молодая организация).

Несмотря на то, что подготовка к конкурсам проходит, в основном, за счет сна и личного времени, благодаря участию в них описание моего проекта становится все более полным и конкретным. Первые конкурсы — это сильные переживания. Сейчас я отношусь к этому по-другому. И с моими замечательными хоровыми коллективами был похожий путь — вначале не брали заявку, а потом мы получали золотые места на всемирных играх, пройдя колоссальную подготовку. «Скворечнику» нужно просто больше «репетиций». Однако сегодня трудновато опять начинать расти в самого начала.





Я была в администрации Первомайского района, ходила в разные организации, в исполком, к нашему местному депутату. Я рассказывала, что придумала сеть белорусских брендовых пространств, показывала масштабность и перспективность проекта. Мне предложили ряд возможных помещений и помощь с авторскими правами на белорусскую музыку. Однако я не питаю иллюзий касательно того, что я сама сделаю эту сеть. Этот проект создан в «Год созидания» и задуман как государственная программа для общества, а не как личный бизнес. И это не перекладывание ответственности. Вопросы наподобие: «Кто этим тогда будет заниматься?», «Кто это будет оплачивать?», «Как это все будет оформлено?» и многие другие я себе, конечно, задавала. Сложность новых проектов в том, что их дорожки не проторены, но именно в этом их ценность и уникальность.

Мне бы хотелось заинтересованности на высшем уровне моим проектом и помощи в его продвижении и развитии. Думаю, сеть с таким названием и позиционированием имела бы хорошие перспективы не только в нашей стране, но и за границей, благодаря высокому доверию к белорусским товарам. Модные позитивные и антигламурные «Белорусские Скворечники» смогли бы покорять своей простотой и юмором и нести красоту и качество.

Родные пространства (молодежные, детские или семейные) сегодня необходимы обществу. Если «Скворечникам» удастся «снимать напряжение» и греть, то им суждено быть популярными!



