Оставить нельзя, заменить: как белорусские протезы коленного сустава вытеснили зарубежные аналоги?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 10 лет белорусские инженеры и медики разрабатывали эндопротез коленного сустава. На сегодня в мире их около 400 модификаций. И каждый день модель совершенствуется. Новое колено может прослужить своему обладателю пять лет, а то и гораздо дольше.

Первым вопросом в создании новинки стал поиск подходящего материала. После долгих споров остановились на кобальт-хроме. Он прочный и хорошо поддается шлифовке. Поверхность должна быть зеркально гладкой. Это снижает трение в конструкции.

Выбор, по мнению генерального директора научно-технологического парка БНТУ Георгия Вершина, очевиден – титановый гораздо хуже поддается той же полировке, чем сустав из кобальт-хрома.





Прежде чем приступить к производству, предстояло найти достойную заготовку под сустав. На это потребовалось некоторое время. Компаний-производителей в мире много, но, как оказалось на практике, не все подошли по качеству. Павел Лущик, один из создателей протеза, вспоминает: «Мы работали и с немецкими заготовками, и с французскими, и с российскими. И был случай, когда немецкий материал приходил с браком».





Когда заготовка найдена, осуществляют черновую обработку. А после – самая важная часть проекта – шлифовка. Сухая полировка длится около пяти часов. Затем изделие уходит на контроль качества. Делают это при помощи измерительной машины и томографа. Автомат изучает геометрию сустава. От него дефект не скроешь. Малейшее отклонение – и заготовка отправляется в брак.

«Мы проводим выборочный контроль, внутреннее состояние каждого компонента, и поставщик проводит стопроцентный контроль каждого на рентген», – рассказывает ведущий научный сотрудник Павел Лущик.





После всех этапов обработки коленный сустав проходит серьезную проверку. Его отправляют на испытательную установку. Она имитирует ходьбу.

По словам Павла Лущика, система позволяет испытывать коленные, тазобедренные, плечевые суставы. Это порядка пяти миллионов циклов. Оператор задает траекторию движения, схожую с имитации походки человека. И вот порядка двух месяцев идет только одно такое испытание.





За стеклянной стеной – 100 квадратных метров чистого помещения. Оно так и называется. Это финал производства эндопротеза коленного сустава. Операторы технического контроля дезинфицируют изделие и укладывают его в вакуумную упаковку.

Однако сустав – часть проекта. Компания-разработчик предлагает еще и инструменты для проведения операций. Полгода назад у хирурга на столе было четыре ящика, сегодня – два. Наборы оптимизировали, а вкладыши сделали разных цветов под каждый размер.





Нелли вот уже более полувека живет в Минске. Приехала из Москвы и осталась. Влюбилась в белоруса. Специализированный юрист несколько лет назад ушла на пенсию. Женщина она подвижная и сидеть дома не собиралась. Однако планы изменились. Подвел коленный сустав.

«Я уже не могла самостоятельно ходить ни в магазин, ни куда-либо на улицу. Везде сопровождал меня сын», – говорит Нелли Нечаева.

Женщине пришлось продать дачу, на огород уже не было сил. Врачи советовали идти на операцию, чтоб боли в ногах не беспокоили. Белорусы могут заменить сустав бесплатно, необходимо только записаться на очередь.

Сделать первый шаг к выздоровлению мешал страх оказаться на операционном столе. Да и родственники опасались за здоровье Нелли. Помогли подруги. Одна уже поставила эндопротез коленного сустава. Удалось встать на ноги. Из прессы женщина узнала, что в Беларуси появился и свой эндопротез.





Оперироваться или нет – окончательное решение принимает сам пациент. Следует учитывать все показания и противопоказания. Замена коленного сустава длится чуть больше часа. Зависит от сложности.

При подготовке к такой операции ноги смазывают специальным раствором – световой индикацией на антисептики. Многие путают с зеленкой. Таким образом врачи определяют, все ли участки тела обработаны спиртом. После – подбирают нужный размер протеза и приступают к лечению. На третий день пациент начинает учиться ходить с эндопротезом. Нелли Нечаева надеется, что уже через неделю отправится домой.

Гарантия на такой протез – пять лет. Испытания показывают, что он может выдержать и десять. Все зависит от особенностей здоровья пациента и условий эксплуатации. Дальше сустав придется снова менять. А это уже совсем другая конструкция.