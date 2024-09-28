Форум блогеров в Минске: ведущая телеканала «МИР» на мастер-классе поделилась секретами публичных выступлений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал форум блогеров . Площадку для тех, кто делает контент в социальных сетях, организовали впервые. Мастер-классы для них дали лучшие медиаэксперты. Среди них была и ведущая информационной службы «МИР 24» Гузель Камаева. Обучение у коллеги прошла и корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.



С утра блогеров бодрит топовый белорусский диджей. Это подарок от телерадиокомпании «МИР». На площадке зазвучали молодежные хиты.



Справа снимают короткие ролики, слева – берут интервью у медиаэкспертов. Белорусский детский технопарк на два дня превратился в площадку для создания контента и обмена опытом.

«Поехали! Отлично! Зарядочка! Считаем, считаем свои прыжки!» – обращается к гостям мероприятия ведущая новостей информационной службы телеканала «МИР 24» Гузель Камаева.

Это не утренняя зарядка, а мастер-класс от ведущей новостей на телеканалах «МИР» и «МИР 24» Гузель Камаевой. На форуме она взялась за обучение блогеров. Форму выбрала интерактивную. И поделилась секретами успешных выступлений перед публикой и на камеру.

«Безусловно, это управление впечатлением через вербалику, невербалику и паравербалику. Это голос, тело и речь, потому что, когда мы выступаем, естественно, первое, что считывает зритель, – это то, как мы выходим, как мы себя ведем, как мы двигаемся, как мы говорим, потому что голос, наше тело и речь – это первое, на что обращает внимание зритель», – рассказала ведущая информационной службы «МИР 24» Гузель Камаева.

После образовательной части – практика. Для блогеров организовали несколько экскурсий. В парке высоких технологий можно сделать десятки видео о белорусских разработках.



Телеведущая Гузель Камаева приехала в Минск всего на два дня. И поэтому увидеть настоящий белорусский трактор не успела. Машину изучает с помощью очков виртуальной реальности.

«Техника на грани фантастики. Скажите, а это вообще реальный прототип существующего физически трактора, да?» – поинтересовалась ведущая новостей на телеканалах «МИР» и «МИР 24» Гузель Камаева.

«Это уникальный интерактивный тренажер, который помогает в обучении вождению трактора. Тренажер разработан по технической документации», – пояснил специалист по развитию направления виртуальной реальности компании по разработке профессиональных тренажеров Дмитрий Иванов.

Поле для работы блогеров – привлекать аудиторию к отечественным интернет-площадкам. Сейчас их нужно наполнять качественным контентом, аудитория – привередливая. Так, в Беларуси накануне запустили собственный видеохостинг.

«Блогеры, конечно же, призывают в своих социальных сетях переходить на ту или иную платформу, и это один человек только пригласил, и там уже пришло, например, сто тысяч. И если каждый будет поддерживать, поддерживать свой отечественный продукт, свои отечественные платформы, то почему бы и нет», – отметил блогер, певец Иван Здонюк.

«Если бы это не было актуально, нас бы здесь вместе не было, поэтому мы прекрасно понимаем, что вот этот первый опыт, он пока еще первый, но то, что он необходим, то, что нужно начинать, а тем более впереди действительно серьезное и важное для страны событие, вы сами видите, что творится вокруг нас», – подчеркнул министр информации Республики Беларусь Марат Марков.

Форум объединил более 150 молодых людей из разных регионов страны. Кроме белорусов, пригласили также блогеров из России и Латвии. Организаторы посчитали: примерная аудитория участников – более 27 миллионов человек.



Участники форума блогеров также посетят знаковые исторические места Беларуси.