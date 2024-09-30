ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экспорт продуктов в Беларуси вырос на 12% с начала года: наиболее востребованы мясо и сладости

30.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экспорт продуктов в Беларуси вырос на 12% с начала года: наиболее востребованы мясо и сладости
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси растет экспорт продуктов. С начала года спрос увеличился на 12%. Больше всего покупатели отдают предпочтение мясу и кондитерским изделиям. Главные импортеры сладких товаров из Беларуси – страны СНГ, сообщает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Яблочное пюре перемешивают с патокой, яичными белками и пектином. Выдавливают на конвейерную ленту и отправляют на просушку. Через три часа готовый зефир остается присыпать сахарной пудрой и запаковать. В сутки одна линия на фабрике в Бобруйске производит до 13 тонн лакомства. Рецептуру зефира не меняли уже 30 лет.

Меньше трансжиров, больше фруктов
Как выбрать полезный сладкий подарок для ребенка?
«У нас не менее 25% яблочного пюре. Яблоки мы сами заготавливаем, порядка 2,5 тысяч тонн в год. Сами их газируем, сами перерабатываем. Основные ингредиенты – это сахар, патока, лимонная кислота. Все. Здесь реально все натуральное», – рассказал начальник цеха №1 бобруйской кондитерской фабрики Сергей Краснов.

Кондитерские изделия – второй по популярности продукт в странах СНГ. Чтобы закрепиться на внешних рынках, белорусскому производителю пришлось создавать новую рецептурную линейку с уникальными вкусами и ингредиентами. Например, растительными волокнами.

«В России очень любят зефир со вкусом черной смородины. У нас больше любят разнообразие и какие-то экзотические фрукты. Дальнее зарубежье отличается вкусовыми качествами немного слаще, чем привыкли потреблять мы», – рассказала начальник сектора стратегического планирования и развития бобруйской кондитерской фабрики Надежда Евтехова.

Ежегодно Беларусь производит до 200 тысяч тонн сладостей, 35 процентов уходит на экспорт. По данным «Белгоспищепрома», белорус съедает 23 килограмма сладостей в год, россиянин – 25, в Европе это значение приближается к 32 килограммам.

«Сегодня потребитель хочет приобретать продукты для поддержания своего физического и эмоционального состояния. Тем самым диктуется тренд на выпуск функциональных кондитерских изделий. Без глютена, без сахара, с коллагеном, клетчаткой, биологически активными добавками, повышенным содержанием белка. И наши предприятия тоже активно в этом участвуют», – рассказала заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром» Оксана Близнюк.

Конкуренция на внешнем рынке заставила белорусов отказаться от прежнего дизайна упаковки. Как отметили в концерне, потребителю обертка важна не меньше, чем то, что под ней.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главными импортерами кондитерских изделий из Беларуси являются страны СНГ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как договориться арендодателю и арендатору
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика