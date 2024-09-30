Экспорт продуктов в Беларуси вырос на 12% с начала года: наиболее востребованы мясо и сладости

Кондитерские изделия – второй по популярности продукт в странах СНГ. Чтобы закрепиться на внешних рынках, белорусскому производителю пришлось создавать новую рецептурную линейку с уникальными вкусами и ингредиентами. Например, растительными волокнами.

«В России очень любят зефир со вкусом черной смородины. У нас больше любят разнообразие и какие-то экзотические фрукты. Дальнее зарубежье отличается вкусовыми качествами немного слаще, чем привыкли потреблять мы», – рассказала начальник сектора стратегического планирования и развития бобруйской кондитерской фабрики Надежда Евтехова.

Ежегодно Беларусь производит до 200 тысяч тонн сладостей, 35 процентов уходит на экспорт. По данным «Белгоспищепрома», белорус съедает 23 килограмма сладостей в год, россиянин – 25, в Европе это значение приближается к 32 килограммам.

«Сегодня потребитель хочет приобретать продукты для поддержания своего физического и эмоционального состояния. Тем самым диктуется тренд на выпуск функциональных кондитерских изделий. Без глютена, без сахара, с коллагеном, клетчаткой, биологически активными добавками, повышенным содержанием белка. И наши предприятия тоже активно в этом участвуют», – рассказала заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром» Оксана Близнюк.