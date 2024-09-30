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Экспорт продуктов в Беларуси вырос на 12% с начала года: наиболее востребованы мясо и сладости
30.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси растет экспорт продуктов. С начала года спрос увеличился на 12%. Больше всего покупатели отдают предпочтение мясу и кондитерским изделиям. Главные импортеры сладких товаров из Беларуси – страны СНГ, сообщает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.
Яблочное пюре перемешивают с патокой, яичными белками и пектином. Выдавливают на конвейерную ленту и отправляют на просушку. Через три часа готовый зефир остается присыпать сахарной пудрой и запаковать. В сутки одна линия на фабрике в Бобруйске производит до 13 тонн лакомства. Рецептуру зефира не меняли уже 30 лет.
Кондитерские изделия – второй по популярности продукт в странах СНГ. Чтобы закрепиться на внешних рынках, белорусскому производителю пришлось создавать новую рецептурную линейку с уникальными вкусами и ингредиентами. Например, растительными волокнами.
Ежегодно Беларусь производит до 200 тысяч тонн сладостей, 35 процентов уходит на экспорт. По данным «Белгоспищепрома», белорус съедает 23 килограмма сладостей в год, россиянин – 25, в Европе это значение приближается к 32 килограммам.
Конкуренция на внешнем рынке
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Главными импортерами кондитерских изделий из Беларуси являются страны СНГ.
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