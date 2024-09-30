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Погода в СНГ: золотая осень наступила в горах Казахстана, ветрено и пасмурно в Беларуси
30.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уходящий сентябрь в Санкт-Петербурге стал самым теплым первым месяцем осени за всю историю метеонаблюдений, а в предстоящую неделю город ждет сырая и холодная погода, об этом сообщает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Неустойчивый характер погоды в понедельник на большей части Казахстана. В последний день сентября на севере дожди, на западе – ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Алматы днем солнечно, плюс 15.
В горах наступила золотая осень. Склоны Заилийского Алатау раскрашены преимущественно в красно-желтые цвета. Чтобы увидеть эту богатую палитру, туристы отправляются в походы. Разноцветными горы будут стоять еще месяц.
Кыргызстан
В Кыргызстане тепло. В Бишкеке воздух прогреется до плюс 24. А вот в высокогорных районах Иссык-Кульской области уже холодно. На нескольких пастбищах выпал снег. Высота белого покрова достигла 25 см, а ночью столбики термометров опустились до минус трех. Но животноводы говорят, что это обычное явление для их местности в это время года, поэтому к такой погоде они готовятся заранее.
Беларусь
В Беларуси осень набирает обороты. В стране
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Корреспонденты «МИР 24» рассказали о погоде в странах Содружества.
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