Погода в СНГ: золотая осень наступила в горах Казахстана, ветрено и пасмурно в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уходящий сентябрь в Санкт-Петербурге стал самым теплым первым месяцем осени за всю историю метеонаблюдений, а в предстоящую неделю город ждет сырая и холодная погода, об этом сообщает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Неустойчивый характер погоды в понедельник на большей части Казахстана. В последний день сентября на севере дожди, на западе – ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Алматы днем солнечно, плюс 15.

В горах наступила золотая осень. Склоны Заилийского Алатау раскрашены преимущественно в красно-желтые цвета. Чтобы увидеть эту богатую палитру, туристы отправляются в походы. Разноцветными горы будут стоять еще месяц.