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Лукашенко: Беларусь способна заместить многие товары в Якутии
30.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко провел переговоры с главой Республики Саха
Президент Беларуси убежден, что Минск сможет заместить многие товары, которые пропали из-за давления Запада. Главе Якутии он предложил развивать контейнерные поставки продовольствия, а также наладить тесное сотрудничество в ювелирной отрасли и в машиностроении.
Александр Лукашенко предложил сотрудничать и в области строительства. Якутия активно развивается, и белорусские специалисты могли бы поучаствовать в возведении жилых домов и социальных объектов.
Напомним, в прошлом году товарооборот между Минском и Якутском увеличился вдвое и превысил 80 миллионов долларов.
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