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Лукашенко: Беларусь способна заместить многие товары в Якутии

30.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь способна заместить многие товары в Якутии
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко провел переговоры с главой Республики Саха Айсеном Николаевым, сообщает «МИР 24».

Президент Беларуси убежден, что Минск сможет заместить многие товары, которые пропали из-за давления Запада. Главе Якутии он предложил развивать контейнерные поставки продовольствия, а также наладить тесное сотрудничество в ювелирной отрасли и в машиностроении.

«Как я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет, покупайте белорусское! Региону, я знаю, нужна замена импортной техники для горнодобывающих предприятий. Мы ее производим. Масштабные инвестиционные проекты в этой отрасли позволяют нарастить поставки в несколько раз. Знаменитые карьерные самосвалы помогут выполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых», – подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко предложил сотрудничать и в области строительства. Якутия активно развивается, и белорусские специалисты могли бы поучаствовать в возведении жилых домов и социальных объектов.

Напомним, в прошлом году товарооборот между Минском и Якутском увеличился вдвое и превысил 80 миллионов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси в понедельник провел встречу с главой российского региона Айсеном Николаевым.
 
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