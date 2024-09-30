Лукашенко: Беларусь способна заместить многие товары в Якутии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко провел переговоры с главой Республики Саха Айсеном Николаевым , сообщает «МИР 24».

Президент Беларуси убежден, что Минск сможет заместить многие товары, которые пропали из-за давления Запада. Главе Якутии он предложил развивать контейнерные поставки продовольствия, а также наладить тесное сотрудничество в ювелирной отрасли и в машиностроении.

«Как я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет, покупайте белорусское! Региону, я знаю, нужна замена импортной техники для горнодобывающих предприятий. Мы ее производим. Масштабные инвестиционные проекты в этой отрасли позволяют нарастить поставки в несколько раз. Знаменитые карьерные самосвалы помогут выполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых», – подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко предложил сотрудничать и в области строительства. Якутия активно развивается, и белорусские специалисты могли бы поучаствовать в возведении жилых домов и социальных объектов.

Напомним, в прошлом году товарооборот между Минском и Якутском увеличился вдвое и превысил 80 миллионов долларов.