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Новый уровень защиты: подписка Kaspersky Plus теперь и для домашнего интернета от А1
30.09.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 23 сентября 2024 года у пользователей домашнего интернета от А1 появилась возможность обеспечить максимальный уровень защиты своих устройств с подпиской Kaspersky Plus для фиксированного интернета.
Благодаря подписке пользователи получают не только антивирус в реальном времени, но и защиту данных, управление паролями, диагностику жесткого диска, обнаружение несанкционированного подключения к Wi-Fi и многое другое. Подписка позволяет защитить до 3 устройств и совместима с различными операционными системами.
Кроме того, первые 30 дней пользоваться услугой Kaspersky Plus можно бесплатно. Затем вы сможете продолжить пользование всего за 7,92 рубля за 30-дневный период подписки для 3 устройств.
Не упустите возможность обеспечить надежную защиту ваших устройств с подпиской Kaspersky Plus для фиксированного интернета от А1!
Подробнее ознакомиться с описанием, тарифами и условиями для физических лиц можно
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С 23 сентября 2024 года у пользователей домашнего интернета от А1 появилась возможность обеспечить максимальный уровень защиты своих устройств с подпиской Kaspersky Plus...
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