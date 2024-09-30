Новый уровень защиты: подписка Kaspersky Plus теперь и для домашнего интернета от А1

Источник материала: ProBusiness

С 23 сентября 2024 года у пользователей домашнего интернета от А1 появилась возможность обеспечить максимальный уровень защиты своих устройств с подпиской Kaspersky Plus для фиксированного интернета.

Благодаря подписке пользователи получают не только антивирус в реальном времени, но и защиту данных, управление паролями, диагностику жесткого диска, обнаружение несанкционированного подключения к Wi-Fi и многое другое. Подписка позволяет защитить до 3 устройств и совместима с различными операционными системами.

Кроме того, первые 30 дней пользоваться услугой Kaspersky Plus можно бесплатно. Затем вы сможете продолжить пользование всего за 7,92 рубля за 30-дневный период подписки для 3 устройств.

Наименование подписки Стоимость, в бел. рублях (С НДС) Период действия, дней Количество устройств, шт. Kaspersky Plus для фиксированного интернета 7,92 30 3



Подключение подписки доступно через приложение « Мой А1 », в личном кабинете или при обращении в магазины А1.

Не упустите возможность обеспечить надежную защиту ваших устройств с подпиской Kaspersky Plus для фиксированного интернета от А1!