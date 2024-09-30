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Новый уровень защиты: подписка Kaspersky Plus теперь и для домашнего интернета от А1

30.09.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


С 23 сентября 2024 года у пользователей домашнего интернета от А1 появилась возможность обеспечить максимальный уровень защиты своих устройств с подпиской Kaspersky Plus для фиксированного интернета.

Благодаря подписке пользователи получают не только антивирус в реальном времени, но и защиту данных, управление паролями, диагностику жесткого диска, обнаружение несанкционированного подключения к Wi-Fi и многое другое. Подписка позволяет защитить до 3 устройств и совместима с различными операционными системами.

Кроме того, первые 30 дней пользоваться услугой Kaspersky Plus можно бесплатно. Затем вы сможете продолжить пользование всего за 7,92 рубля за 30-дневный период подписки для 3 устройств.

Наименование подписки

Стоимость, в бел. рублях (С НДС)

Период действия, дней

Количество устройств, шт.

Kaspersky Plus для фиксированного интернета

7,92

30

3


Подключение подписки доступно через приложение «Мой А1», в личном кабинете или при обращении в магазины А1.

Не упустите возможность обеспечить надежную защиту ваших устройств с подпиской Kaspersky Plus для фиксированного интернета от А1! 

Подробнее ознакомиться с описанием, тарифами и условиями для физических лиц можно тут, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по данной ссылке.

 
 
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С 23 сентября 2024 года у пользователей домашнего интернета от А1 появилась возможность обеспечить максимальный уровень защиты своих устройств с подпиской Kaspersky Plus...
 
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