«15 минут и дзынь —деньги на карте». Узнали о новом сервисе, который дает деньги под гарантию авто

Источник материала: ProBusiness



Марина Саврук

Представьте, что у вас есть сосед, который готов занять денег и при этом отношения с ним точно никак не пострадают. Золотой человек? Нет, все намного интереснее. На самом деле даже выходить из квартиры больше не нужно: в Беларуси запустился новый онлайн-сервис Dzengo , который позволяет получить деньги под гарантию авто, потратив до 15 минут. О запуске нового сервиса, его пользе для белорусов и перспективах на рынке мы поговорили с CEO проекта Мариной Саврук.

«Новый автоматизированный финансовый инструмент»

— Начнем с идеи. Как она появилась? Как вы поняли, что на рынке есть запрос на такой сервис?

— Мы опирались на опыт рынков России и Европы. Там это обычная практика и люди уже приучены к тому, что имеют доступ к дополнительному финансированию, помимо банков.

Было понятно, что подобный сервис будет востребован и в Беларуси. Ведь в стране активно растет финансовый рынок, активизируется бизнес-среда. Мы видели запрос на дополнительные источники финансирования. Особенно это актуально для малого бизнеса, ИП.

Проанализировав рынок, мы поняли что таких объемов денег, которые мы можем выдать онлайн, в Беларуси больше никто пока — если судить по собранной нами информации — не предлагает. Поэтому мы входим практически в пустую нишу, где есть возможность развиваться.

Идея как будто уже давно назрела, оставалось только ее качественно воплотить. Но при этом мы хотели сделать такой продукт, который будет особенным. Поэтому сделали ставку на техническую составляющую — Dzengo задуман как полностью автоматизированный сервис, где весь процесс от заявки до возврата денег происходит полностью онлайн.





— Вы говорили про автоматизированные алгоритмы в вашем продукте. Полностью ли процесс исключает участие человека со стороны Dzengo?

— Наша авторская модель скоринга зашита в цифровые инструменты так, чтобы клиент максимально быстро получил одобрение. И мы автоматизировали все, за исключением случаев, когда у клиента появляются вопросы или требуется решение нестандартных ситуаций.

На первое время мы однозначно будем подключать все каналы коммуникации: мессенджеры, звонки. На платформе также будет блок вопросов и ответов, где можно найти информацию по любому вопросу.

— Что именно представляет собой сервис?

— Это новый финтех стартап, который выдает деньги онлайн на любые нужды под гарантию автомобиля. Машина при этом остается в пользовании у клиента. Это стало возможным благодаря разработанным авторским алгоритмам, которые могут в считанные минуты оценить платежеспособность клиента, стоимость автомобиля у него в наличии и другие параметры.

Наши пользователи могут получить деньги без лишних вопросов и документов в любое время суток и в любой точке Беларуси. — Но ведь и раньше можно было обратиться за займом в другие микрокредитные организации или ломбарды, например… Что принципиально отличает ваш сервис?

— На мой взгляд, на рынке не было ничего такого, чтобы соответствовало нашему нынешнему предложению. Наверное, было не время. Белорусы стараются все делать «за свои», в крайнем случае одалживая средства у родственников или друзей. Но мы хорошо понимаем, что в этом случае человек становится заложником ситуации, если вдруг не может вернуть эти деньги. Часто теряет друзей и портит близкие отношения.

Dzengo предлагает деньги с помощью алгоритмов, которые не откажут и не обидятся. Да, были и есть классические ломбарды. Каждый человек может сдать туда мало мальски ценную вещь. Но мое субъективное мнение: они никак не меняются уже лет 30. Деньги выдаются наличными, нужно физически прийти туда с вещью для залога, специалист там проводит оценку. Все это занимает время… А еще ломбарды представлены далеко не везде, даже в крупных городах их еще нужно поискать. Все эти ограничения в современном мире, где онлайн уже практически все, кажутся мне пережитками прошлого. Но самое главное, что традиционными клиентами ломбардов являются люди, которые обращаются к ним за средствами из-за неспособности выбраться из ямы, а не для того, чтобы развиваться, реализовываться и делать свою жизнь лучше.





А мы ориентировались на то, что мир изменился. Самой активной рабочей силой сегодня является поколение миллениалов, на пятки которым наступают зумеры с собственным мироощущением. Они хорошо осознают, что жить надо сегодня и сейчас. И им нужны качественные и быстрые сервисы, деньги на реализацию своих желаний без проволочек и ожидания.

— То есть вы ориентируетесь на миллениалов и зумеров?

— Я бы сказала, что наш продукт — для всех, кто чего-то хочет от жизни. Чтобы любой человек мог позволить себе мечту сейчас, а не когда-то в абстрактном будущем. И не важно, что это за мечта: первый взнос за жилье, путешествие, крутое обучение, да даже просто красивая новая вещь, которую хочется носить сейчас.

Почти у каждого белоруса есть машина в семье (часто даже не одна). Поэтому это самый понятный актив, который можно использовать. И мы можем выдать человеку деньги онлайн под гарантию автомобиля на исполнение его мечты.

Например, к нам приходят молодые предприниматели, которые пробуют свои силы и запускают первый бизнес. Их нужно поддержать финансово. С Dzengo молодые люди могут получить нужную сумму, например, для открытия кофейни или студии красоты.

«Деньги на карте через 15 минут — и все онлайн»

— Расскажите про возможности и условия, которые предлагает Dzengo. Как происходит процесс получения денег за авто?

— Мы рассматриваем автомобили от 1992 года выпуска с максимальным пробегом до 500 000 км. Машина должна быть на ходу и в рабочем состоянии.

Готовы выдавать от 50% до 70% от рыночной стоимости автомобиля. У нас есть внутренние отработанные алгоритмы для адекватной оценки авто, поэтому мы можем очень быстро перейти к процессу выдачи денежных средств.





Что нужно сделать, чтобы получить деньги:

зайти на сайт Dzengo и пройти регистрацию, завести личный кабинет;

и пройти регистрацию, завести личный кабинет; пройти идентификацию через межбанковскую систему идентификации (МСИ);

дать согласие на обработку персональных данных;

предоставить 4 фотографии своего автомобиля (сервис дает подсказки, какие фото нужно сделать) и техпаспорта;

заявить сумму, которую хотите получить, с учетом стоимости авто на рынке.

Заявка попадает к нам, сервис автоматически принимает решение о том, можем ли мы выдать запрошенную сумму. Если нет, мы можем ее скорректировать и предложить клиенту свой вариант. Но у нас достаточно высокий процент одобрения.

После получения одобрения в личном кабинете, клиенту нужно подписать с нами договор залога. Процесс регулируется Национальным банком Республики Беларусь, поэтому клиент может быть спокоен, что деятельность абсолютно легальна.

Автомобиль вносится в общий реестр государственных залогов, ни на кого не переоформляется. Это отличает наше предложение от возвратного лизинга. Постановка в залоговый реестр нужна для того, чтобы в случае критических ситуаций мы могли рассчитывать на продажу авто через суд и возврат денег.

После этих процедур нужно перейти на страницу ввода данных своей карты. Это безопасно: мы работаем с белорусскими интеграторами, с Visa, MasterCard и БелКарт. Карта может быть любого банка Беларуси. В течение 10 минут мы переводим запрашиваемую сумму. И все! Никуда не нужно идти.

Возвращать деньги тоже можно полностью онлайн через наш сервис. Клиенту предлагаются абсолютно равнозначные платежи на тот срок, который он выбрал. Также платить можно в любом мобильном банке через ЕРИП.





Если клиент захочет закрыть договор займа досрочно — это возможно без каких-либо штрафных санкций. Проценты начисляются ежедневно, поэтому сумма легко актуализируется. После оплаты договор считается закрытым. Именно поэтому мы предлагаем заключать договор на максимальный срок (24 месяца) с правом погашения в одностороннем порядке в любое время.

— Разумеется, всех будет волновать вопрос процентов… Какие у вас ставки?

— Наша деятельность — микрофинансовая. Она имеет свою специфическую регуляторику. Мы заявляем дневную и годовую ставки. Дневная составляет 0,26%, годовая — 94,9% (95,1% — в високосный год).

Мы анализировали рынок, и могу сказать, что это конкурентоспособное предложение.

— И все же… Что будет, если в установленный срок у человека не получилось по каким-либо причинам погасить задолженность? Вы сразу подадите в суд?

— Суд — это уже последняя инстанция, до которой мы, конечно, не хотим доходить. У нас достаточно высокий уровень лояльности, потому мы готовы искать подход в разных ситуациях.

Бывают непредвиденные расходы, срочные траты, которые никак нельзя было предусмотреть. Мы все это понимаем.

Поэтому первое, что хотим сказать нашим клиентам: «Пожалуйста, сразу обращайтесь к нам, чтобы мы могли предложить вам решение». Мы можем пересмотреть сроки договора, оговорить процентные каникулы на несколько месяцев. У нас нет единого решения для каждого клиента, но мы готовы рассматривать ситуации персонально.





По договору у нас есть льготный период (1 месяц) по истечении срока выплаты, когда мы ничего не будем делать и готовы ждать. Будем отправлять SMS и push-уведомления, присылать письма, дозваниваться, чтобы достучаться.

Но если решить ситуацию никак не удалось, а человек не может выплатить деньги по договору, то в качестве крайней мере мы обратимся в суд. В этом случае мы в одностороннем порядке расторгаем договор с клиентом. Решение суда поступает в отдел принудительного исполнения, который производит взыскание автомобиля и продажу его на аукционе.

К слову, если авто продается за сумму больше, чем нам был должен клиент (с процентами и пеней), то мы обязательно возвращаем всю разницу.

— Сейчас вы только стартуете на белорусском рынке. Но, может быть, уже есть видение того, как проект может развиваться в будущем?

— Мы будем очень внимательно слушать отклик на рынке. Очень важно в наше приложение добавить именно тот функционал, который нужен будет людям. Возможно, необходима будет рассрочка? Тогда мы добавим такой функционал. Или потребуется возможность работать не только с гражданами Республики Беларусь, но и с людьми с ВНЖ — тогда будем добавлять такие опции в наш продукт.

Мне нравится такой подход. Потому что мы работаем как финтех-стартап, как IT-компания с итерационным подходом. Ведь в итоге нам нужен удобный и полезный продукт, который реально изменит представления о займах на рынке. Сейчас мы к этому стремимся.

* Партнерский материал.

ООО «Зубр лизинг», УНП 193 498 948.

Включен в реестр микрофинансовых организаций.

Идентификационный номер в реестре МФО 20 185.

Микрозайм может предоставляться гражданам Республики Беларусь от 18 до 65 лет.