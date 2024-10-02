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Рафаэль Гросси проинспектировал Белорусскую атомную электростанцию

02.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рафаэль Гросси проинспектировал Белорусскую атомную электростанцию
 Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Белорусскую атомную станцию. Он ознакомился с ходом строительства и эксплуатации БелАЭС. Обсудили и сотрудничество. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук расскажет подробнее.

Белорусская атомная станция сегодня – одна из самых безопасных в мире. У нее двойная оболочка здания реактора: одна защищает от внешнего воздействия, другая предохраняет от внутренних повреждений.

Центральный пульт управления и турбинное отделение реактора. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии осматривает все. Рафаэль Гросси увидел, как готовят сотрудников станции: пульты в учебно-тренировочном центре – точная копия реальных. Замечаний у главы МАГАТЭ нет.

«Я смог убедиться в том, как построен рабочий процесс, и что операционные работы, которые проходят на станции, полностью соответствует международным стандартам. МАГАТЭ было вовлечено в строительство БелАЭС с самого начала», – отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Беларусь полностью обеспечивает себя электричеством. Объем потребления отечественной энергетики растет. В прошлом году он достиг рекордных 41 миллиарда киловатт-часов. За полгода нынешнего – увеличился в 2 раза.

«Обеспечивается удовлетворение возрастающих объемов потребления как реальным сектором экономики, так и населением. Мы отказались полностью от импорта электроэнергии, значительно снизилась зависимость от углеводородного топлива. Обеспечивается и энергетическая самостоятельность и безопасность Республики Беларусь», – подчеркнул заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

С момента ввода Белорусской атомной электростанции выработано уже более 35 миллиардов киловатт-часов электрической энергии. Это позволяет заместить более 9 миллиардов кубометров природного газа.

БелАЭС – белорусско-российский проект. Станция была введена в эксплуатацию еще в 2020 году.



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Глава МАГАТЭ убедился, что БелАЭС является одной из самых безопасных в мире.
 
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