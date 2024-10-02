Банковское кредитование и альтернативные инструменты: все возможности финансовой поддержки бизнеса на одной площадке Ярмарки Финансирования

Источник материала: ProBusiness

24 октября в Минске в гостинице «Пекин» состоится четвертая конференция «Ярмарка Финансирования 2024».

Организаторами выступают юридическая группа REVERA и инвестиционно-консалтинговая компания ASER.

Генеральный партнер БНБ-Банк.

Партнеры мероприятия Инвестиционная компания Aigenis, сервис по обмену криптовалют Whitebird, лизинговая компания «Евротайм».

Генеральный информационный партнер MyFin.

Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.

Конференция ежегодно собирает на одной площадке представителей бизнеса, заинтересованного в финансировании, и финансовые институты, которые представляют для этого различные инструменты.

«Все возможности финансовой поддержки бизнеса в один день в одном месте» - такова миссия мероприятия.

Программа конференции представляет собой несколько тематических панелей, в рамках которых представители финансовых институтов будут раскрывать свои возможности.

В программе запланированы дискуссии на следующие темы:

— Инвестирование личного капитала

— Криптовалютный рынок

— Долговое финансирование: облигации vs токены

— Банковское финансирование

— Лизинговое финансирование

Среди спикеров конференции, участников дискуссионных панелей представители таких компаний как ASER, REVERA, БНБ-Банк Банк развития, МТБанк, Белинвестбанк, Паритетбанк Белорусская валютно-фондовая биржа, Евротайм, Aigenis, Финпрофит, Цифра брокер, Ассоциация «Технологии Распределенных Реестров», FainEX, Finstore, Finup24, А-Лизинг, GreenTrade, Райффайзен Лизинг и другие.

Более подробно с программой и участниками можно ознакомиться на сайте конференции .

Первая «Ярмарка Финансирования» прошла в 2019 году и представила белорусской аудитории более 20 разнообразных инструментов финансовой поддержки бизнеса. В 2023 году в конференции принимали участие почти 200 человек.

Олег Ильин, Управляющий партнер ASER:

«Ярмарка финансирования стала важной площадкой для профессионалов отрасли. Это событие объединяет ведущих экспертов, инвесторов и представителей бизнеса, создавая уникальные возможности для обмена опытом, обсуждения трендов и установления партнёрских связей. В этом году конференция вновь собирает ключевых игроков финансового рынка, предлагая участникам не только актуальные кейсы, но и стратегические решения для эффективного управления капиталом в современных условиях.

В этом году мы делаем акцент на устойчивое развитие финансового сектора в условиях глобальных экономических вызовов, уделяя особое внимание вопросам цифровизации и ESG-инвестициям. Мы наблюдаем, что рынок финансирования активно адаптируется к изменениям, с фокусом на новые инструменты привлечения капитала и переход к более устойчивым и прозрачным инвестиционным моделям.

Мы выражаем искреннюю благодарность нашим партнёрам, которые из года в год поддерживают эту инициативу и вносят значительный вклад в её развитие, помогая создавать пространство для профессиональных дискуссий и укрепления деловых связей».

Александр Овсяников, Исполнительный директор по корпоративному бизнесу БНБ-Банка:

«БНБ-Банк в третий раз выступает Генеральным партнером Ярмарки финансирования. Мы поддерживаем это событие, потому что видим, как оно стимулирует развитие бизнеса в нашей стране.

Любой компании нужна поддержка в виде ресурсов, финансирования – это ключевой элемент, необходимый на стадии роста и развития. Поэтому БНБ-Банк предлагает не только гибкие финансовые решения для своих клиентов, наша команда также готова делиться опытом, экспертизой с клиентами, включаться в обсуждение потребностей бизнеса, стимулировать его развитие в условиях современного рынка.

Мы всегда на стороне бизнеса.Поддержка предпринимателей и их инициатив — наша приоритетная задача. Мы стремимся быть надежным партнером для каждого клиента, предлагая не только финансирование, но и стратегические рекомендации по развитию».

Александр Антонов, Советник, руководитель практики инфраструктурных проектов

«Первая Ярмарка прошла в 2019 году. За этот период варианты финансирования, доступные на рынках заимствования, существенно видоизменились. Половина меропрития этого года будет посвящена современным инструментам – облигации, токены, криптовалюты. Однако классические инструменты (банковское и лизинговое финансирование) по-прежнему занимают основную долю рынка, поэтому мы посвятим им вторую часть мероприятия.

По результатам опроса гостей Ярмарки прошлого года, мы также расширили круг поднимаемых тем, и поговорим в рамках панельной дискусии этого года о стратегиях инвестирования личного капитала, инструментах и возможностях, доступных для резидентов Беларуси, о связанных с ними рисках и способах их минимизации».

По мнению организаторов Ярмарка Финансирования будет интересна собственникам, финансовым директорам, директорам по развитию, малому, среднему и крупному белорусскому бизнесу, технологическим компаниям и стартапам.

Участие в мероприятии бесплатное. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии.

В Телеграм-канале мероприятия можно узнать последние новости, а также задать вопросы спикерам и организаторам.

По вопросам участия в Ярмарке обращайтесь по телефонам: +375 33 616-59-79, +375 44 500-15-10.