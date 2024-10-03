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Погода в СНГ: ливни и туманы в Казахстане, сезон охоты на копытных стартовал в Беларуси

03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: ливни и туманы в Казахстане, сезон охоты на копытных стартовал в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Переменная облачность и плюс 23 будет в Москве. К вечеру температура опустится до четырех градусов. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В 13 регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение: там туманы, ливни и гроза. Особенно дождливо в Мангистауской и Алматинской областях, а в горных районах – снег.

В Алматы днем плюс 20 и облачно. На улицах города поспели райки. Это декоративный сорт яблок, который высаживают для озеленения. Кроме красоты, плодами зимой питаются птицы. Также в списке их «зимнего» провианта боярышник и шиповник.

Кыргызстан

В четверг в Бишкеке тепло. Утром был небольшой дождь, но днем воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится еще несколько дней, поэтому аграрии завершают сбор ежемалины. Урожай в этом году отличный: один куст дает по пять килограммов сочных, вкусных и полезных ягод.

Беларусь

По-осеннему прохладно сегодня в Беларуси. Ветер и короткие дожди после обеда прогнозируют синоптики. Почти во всех регионах столбики термометров поднимутся до 15 градусов, а на юго-востоке значительно теплее – плюс 21.

Такие погодные условия комфортны для охоты. Сезон стартовал. Охотиться можно из засады ружейным способом на копытных – лосей, кабанов, косуль, благородных и пятнистых оленей, муфлонов. Делать это разрешено до конца декабря.



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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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