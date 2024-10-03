Погода в СНГ: ливни и туманы в Казахстане, сезон охоты на копытных стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность и плюс 23 будет в Москве. К вечеру температура опустится до четырех градусов. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В 13 регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение: там туманы, ливни и гроза. Особенно дождливо в Мангистауской и Алматинской областях, а в горных районах – снег.

В Алматы днем плюс 20 и облачно. На улицах города поспели райки. Это декоративный сорт яблок, который высаживают для озеленения. Кроме красоты, плодами зимой питаются птицы. Также в списке их «зимнего» провианта боярышник и шиповник.