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Погода в СНГ: ливни и туманы в Казахстане, сезон охоты на копытных стартовал в Беларуси
03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность и плюс 23 будет в Москве. К вечеру температура опустится до четырех градусов. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В 13 регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение: там туманы, ливни и гроза. Особенно дождливо в Мангистауской и Алматинской областях, а в горных районах – снег.
В Алматы днем плюс 20 и облачно. На улицах города поспели райки. Это декоративный сорт яблок, который высаживают для озеленения. Кроме красоты, плодами зимой питаются птицы. Также в списке их «зимнего» провианта боярышник и шиповник.
Кыргызстан
В четверг в Бишкеке тепло. Утром был небольшой дождь, но днем воздух прогреется до 23 градусов. Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится еще несколько дней, поэтому аграрии завершают сбор
Беларусь
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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