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Али Асадов и Роман Головченко посетили белорусские предприятия и Торговый дом Азербайджана в Минске
05.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министры Роман Головченко и
Грузовики, лифты и специализированные машины. Делегация из Баку познакомилась с продукцией автомобильного завода. Белорусская техника востребована в Азербайджане. Большой интерес у гостей вызвала современная пожарная машина совместного производства: шасси и навесное оборудование белорусские, а сборка азербайджанская.
В Азербайджан из Беларуси экспортируют не только молочную продукцию, но и мебель, стройматериалы, а также медпрепараты. Белорусам же полюбились азербайджанские гранатовые вина, чай, а также ткани и ковры. С этого года список дополнит и минеральная вода. Премьер-министры подписали протокол о намерениях. Это еще один шаг к увеличению товарооборота между странами. В прошлом году он превысил 1 миллиард белорусских или 37 миллиардов российских рублей.
Гостей из Азербайджана заинтересовали и агрогородки. Сейчас в стране таких более полутора тысяч. В Новых Околицах под Минском 19 типов жилых домов. Все из белорусских стройматериалов.
Такие же дома решили строить в центральной части Азербайджана. Министры уж подписали соответствующий договор. Генеральным проектировщиком выступит Беларусь.
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