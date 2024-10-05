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Али Асадов и Роман Головченко посетили белорусские предприятия и Торговый дом Азербайджана в Минске

05.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Али Асадов и Роман Головченко посетили белорусские предприятия и Торговый дом Азербайджана в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министры Роман Головченко и Али Асадов посетили белорусские предприятия, Торговый дом Азербайджана и жилые застройки. Обсудили сотрудничество и совместные планы. Что удивило в столице Беларуси гостей из Азербайджана, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Грузовики, лифты и специализированные машины. Делегация из Баку познакомилась с продукцией автомобильного завода. Белорусская техника востребована в Азербайджане. Большой интерес у гостей вызвала современная пожарная машина совместного производства: шасси и навесное оборудование белорусские, а сборка азербайджанская.

«Товарооборот предприятий системы Минпрома с Азербайджаном в последние четыре года неуклонно растет, показав в прошлом году рекордные темпы. В текущем году мы ожидаем очередного прироста, тем самым будем вносить свой вклад в общий товарооборот между Беларусью и Азербайджаном», – рассказал министр промышленности Беларуси Александр Ефимов.

В Азербайджан из Беларуси экспортируют не только молочную продукцию, но и мебель, стройматериалы, а также медпрепараты. Белорусам же полюбились азербайджанские гранатовые вина, чай, а также ткани и ковры. С этого года список дополнит и минеральная вода. Премьер-министры подписали протокол о намерениях. Это еще один шаг к увеличению товарооборота между странами. В прошлом году он превысил 1 миллиард белорусских или 37 миллиардов российских рублей.

«Практически во всех белорусских магазинах есть азербайджанские товары. Ежегодно в Беларусь привозится продукции примерно на $1 млн», – рассказал учредитель торгового дома Васиф Исмаилов.

Гостей из Азербайджана заинтересовали и агрогородки. Сейчас в стране таких более полутора тысяч. В Новых Околицах под Минском 19 типов жилых домов. Все из белорусских стройматериалов.

«Образец чисто из массива. Внутри экологический утеплитель, так называемая, эковата. И премьер-министра очень это заинтересовало. Сейчас мы поставляем, второе место у нас Азербайджан по закупкам пиломатериалов. Надеемся, что следующий этап – это поставки домокомлектов», – отметил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Такие же дома решили строить в центральной части Азербайджана. Министры уж подписали соответствующий договор. Генеральным проектировщиком выступит Беларусь.



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Что удивило в столице Беларуси гостей из Азербайджана, узнала корреспондент «МИР 24».
 
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