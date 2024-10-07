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Богослужение с сурдопереводом: общину глухонемых верующих создадут в Беларуси
07.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске набирает популярность школа жестового языка, где обучают базовым навыкам сурдокоммуникации. После таких курсов желающие смогут пополнить ряды волонтеров. К занятиям присоединилась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
«Привет», «рада вас видеть», «меня зовут…» – эти простые фразы ученики курсов уже могут сказать руками. Светлана Хотько по профессии медик. Решила пройти обучение, чтобы уметь объясниться с любым пациентом. Женщина уверена: каждый заслуживает одинаково качественной помощи.
Начали обучение с базы алфавита. Его используют для обозначения сложных слов, которые нельзя показать рукой за раз. Для полноценного общения необходимо выучить две тысячи жестов. Всего в языке их – десятки тысяч.
«Жестовый язык позволяет компенсировать какие-то отсутствие слов мимикой и собственным движением тела, настроением, глазами – там очень много объяснений», –пояснила преподаватель курсов Наталья Кравчук.
Курсы организовали под патронажем православной церкви.
«Идеальный вариант – это создание общины, где все будет подготовлено под нужды этих людей, где богослужения будут проводиться только с сурдопереводом. Где в свечном киоске будет работать человек, который в совершенстве будет владеть этим языком. Где они будут чувствовать себя как дома, эти люди, и такая община сейчас в процессе формирования, она уже зарегистрирована», – рассказал председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви иерей Стефан Воропай.
Школа работает уже четыре года. За это время в ней прошли обучение около 50 человек. Проект планируют расширять.
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Базовым навыкам сурдокоммуникации можно обучиться в минской школе языка жестов.
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