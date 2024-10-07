Богослужение с сурдопереводом: общину глухонемых верующих создадут в Беларуси

«Жестовый язык позволяет компенсировать какие-то отсутствие слов мимикой и собственным движением тела, настроением, глазами – там очень много объяснений», –пояснила преподаватель курсов Наталья Кравчук.

Курсы организовали под патронажем православной церкви. Запрос на сурдопереводчиков есть у глухонемых верующих. Те, кто прошли обучение, смогут стать волонтерами в храмах и передавать богослужения и молитвы с помощью жестов.

«Идеальный вариант – это создание общины, где все будет подготовлено под нужды этих людей, где богослужения будут проводиться только с сурдопереводом. Где в свечном киоске будет работать человек, который в совершенстве будет владеть этим языком. Где они будут чувствовать себя как дома, эти люди, и такая община сейчас в процессе формирования, она уже зарегистрирована», – рассказал председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви иерей Стефан Воропай.

Школа работает уже четыре года. За это время в ней прошли обучение около 50 человек. Проект планируют расширять.