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Богослужение с сурдопереводом: общину глухонемых верующих создадут в Беларуси

07.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Богослужение с сурдопереводом: общину глухонемых верующих создадут в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске набирает популярность школа жестового языка, где обучают базовым навыкам сурдокоммуникации. После таких курсов желающие смогут пополнить ряды волонтеров. К занятиям присоединилась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«Привет», «рада вас видеть», «меня зовут…» – эти простые фразы ученики курсов уже могут сказать руками. Светлана Хотько по профессии медик. Решила пройти обучение, чтобы уметь объясниться с любым пациентом. Женщина уверена: каждый заслуживает одинаково качественной помощи.

«Был такой пациент, которому нужно было объяснить элементарные вещи. Конечно, пациент пришел со слуховым аппаратом, но тем не менее. Знаю уже на подсознании, что человеку нужен какой-то особый подход. Немножко себя чувствуешь неловко, когда человеку объясняешь элементарные вещи, приходишь в такое небольшое состояние замешательства», – рассказала медик Светлана Хотько.

Начали обучение с базы алфавита. Его используют для обозначения сложных слов, которые нельзя показать рукой за раз. Для полноценного общения необходимо выучить две тысячи жестов. Всего в языке их – десятки тысяч.

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«Жестовый язык позволяет компенсировать какие-то отсутствие слов мимикой и собственным движением тела, настроением, глазами – там очень много объяснений», –пояснила преподаватель курсов Наталья Кравчук.

Курсы организовали под патронажем православной церкви. Запрос на сурдопереводчиков есть у глухонемых верующих. Те, кто прошли обучение, смогут стать волонтерами в храмах и передавать богослужения и молитвы с помощью жестов.

«Идеальный вариант – это создание общины, где все будет подготовлено под нужды этих людей, где богослужения будут проводиться только с сурдопереводом. Где в свечном киоске будет работать человек, который в совершенстве будет владеть этим языком. Где они будут чувствовать себя как дома, эти люди, и такая община сейчас в процессе формирования, она уже зарегистрирована», – рассказал председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви иерей Стефан Воропай.

Школа работает уже четыре года. За это время в ней прошли обучение около 50 человек. Проект планируют расширять.



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Теги: Минск
 
 
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