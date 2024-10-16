Лукашенко: Выделяемые большим семьям деньги должны дойти до детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тему социальной поддержки обсудил Александр Лукашенко на совещании с профильным ведомством и ответственными за сферу чиновниками. Отмечалось, что экономика Беларуси позволяет направить на нее больше денег, передает «МИР 24».

В стране и дальше будут помогать большим семьям, подчеркнул президент. Первостепенный вопрос – по жилью, его решат на 100%. Также белорусский лидер поручил усовершенствовать механизм финансовой поддержки, то есть, выплат семейного капитала.

«Тут нам надо очень аккуратно действовать, чтобы не чохом принимать решения. Мы же помогаем детям. Поэтому деньги должны дойти до детей. Ну что тут темнить друг перед другом? Много еще семей, которым вообще в руки нельзя давать деньги. Потому что через двое суток этих денег не становится. Надо установить определенный контроль за определенными семьями», – заявил Лукашенко.

Внимание президент уделил и поддержке пенсионеров. В прошлом году соцвыплаты им поднимали дважды. При этом глава государства отметил, что законодательство не должно препятствовать и тем пожилым людям, которые желают продолжать трудиться .

«Об этом и профсоюзы заявляют, и так далее. Естественно, для того, чтобы люди работали, должны быть созданы нормальные условия. Ну и востребованность на рынке труда, как известно, очень большая. Что здесь плохого? Если человек желает, надо дать ему такую возможность работать», – отметил глава государства.

Также президент поручил сделать процесс оформления пенсий максимально быстрым и удобным – без бюрократии.