|
Лукашенко: Выделяемые большим семьям деньги должны дойти до детей
16.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тему социальной поддержки обсудил Александр Лукашенко на совещании с профильным ведомством и ответственными за сферу чиновниками. Отмечалось, что экономика Беларуси позволяет направить на нее больше денег, передает «МИР 24».
В стране и дальше будут помогать большим семьям, подчеркнул президент. Первостепенный вопрос – по жилью, его решат на 100%. Также белорусский лидер поручил усовершенствовать механизм финансовой поддержки, то есть, выплат семейного капитала.
Внимание президент уделил и поддержке пенсионеров. В прошлом году соцвыплаты им поднимали дважды. При этом глава государства отметил, что законодательство не должно препятствовать и тем
Также президент поручил сделать процесс оформления пенсий максимально быстрым и удобным – без бюрократии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси провел совещание с ведомствами, ответственными за социальную сферу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)