Центр патриотического воспитания молодежи построили в Бресте. Над благоустройством работала хоккейная команда Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Кобринском укреплении Брестской крепости готовят к сдаче Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Над благоустройством работала хоккейная команда президента и студенческие отряды, сообщает «МИР 24».

Стройка идет с опережением графика. В здании общежития уже собирают мебель и готовятся запускать отопление. На волонтерских началах здесь трудились более 2,5 тысячи человек, в том числе добровольцы из СНГ, Турции и Вьетнама.

«Я хотел бы от хоккейной команды президента и себя лично поблагодарить всех тех, кто изо дня в день трудится здесь для создания патриотического центра молодежи. Мы, в свою очередь, своим личным примером закладываем подрастающему поколению любовь, уважение, гордость и ответственность за свою Родину, за ее прошлое и будущее», – признался главный тренер хоккейной команды президента Беларуси Дмитрий Басков.

Президент Александр Лукашенко присвоил объекту статус всебелорусской молодежной стройки. На нее собрали около 900 тысяч рублей, это 26 миллионов российских.

«В этом году мы празднуем двадцатилетие возвращения к традиции всебелорусских молодежных строек. Первой такой стройкой в 2004 году стал Августовский канал в Гродненской области, и, конечно, эта юбилейная дата позволила сегодня на платформе созидательного труда эффективно воспитывать наше подрастающее поколение», –подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Параллельно идет разработка проектно-сметной документации для строительства столовой и учебного корпуса.