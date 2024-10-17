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Центр патриотического воспитания молодежи построили в Бресте. Над благоустройством работала хоккейная команда Лукашенко
17.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Кобринском укреплении Брестской крепости готовят к сдаче Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Над благоустройством работала хоккейная команда президента и студенческие отряды, сообщает «МИР 24».
Стройка идет с опережением графика. В здании общежития уже собирают мебель и готовятся запускать отопление. На волонтерских началах здесь трудились более 2,5 тысячи человек, в том числе добровольцы из СНГ, Турции и Вьетнама.
Президент Александр Лукашенко присвоил объекту статус всебелорусской молодежной стройки. На нее собрали около 900 тысяч рублей, это 26 миллионов российских.
Параллельно идет разработка проектно-сметной документации для строительства столовой и учебного корпуса.
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Центр патриотического воспитания молодежи построили в Бресте. Над благоустройством работала хоккейная команда Лукашенко
Президент Александр Лукашенко присвоил объекту статус всебелорусской молодежной стройки. На нее собрали около 900 тысяч рублей, это 26 миллионов российских.
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