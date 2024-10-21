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День отца в Беларуси: многодетный папа-военнослужащий рассказал, как воспитывает троих дочек
21.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем отца. Праздник утвержден приказом президента страны в 2022 году. С именем и ответственной ролью отца связано счастье самых родных и близких, подчеркнул глава государства. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская побывала в многодетной семье и узнала об участии папы в жизни своих детей.
Для Дарины приход папы с работы – самый долгожданный момент. Павел Мамчиц сразу узнает, как прошел день дочери. Глава семьи – военнослужащий, но дома, в женском коллективе, становится мягким. Здесь он не товарищ майор, а «папочка».
Всего в семье Мамчиц три дочки. Старшей 16, средней 12, младшей 5. Многодетные родители Павел и Елена обязанности делят поровну. Если мама готовит, папа берется за уборку. А еще любит мастерить своими руками. Вот соорудил для дочерей кукольный домик.
На вопрос, в чем залог семейного счастья, в этом доме отвечают однозначно.
Совместному досугу особое внимание. Всей семьей ходят в театры, кино. А еще путешествуют по Беларуси. Активный образ жизни стал импульсом к появлению семейных традиций. Одна из них – печать альбомов. Все воспоминания тщательно фиксируют на бумаге. Книг с фотографиями несколько десятков.
День отца для Беларуси праздник новый. Появился лишь два года назад. А неделю назад в стране отметили День матери. Период между двумя торжествами считается неделей родительской любви. Но члены семьи Мамчиц признаются: в их доме она безгранична вне зависимости от даты на календаре.
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Праздник утвержден приказом президента страны в 2022 году. С именем и ответственной ролью отца связано счастье самых родных и близких, подчеркнул глава государства.
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