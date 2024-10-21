День отца в Беларуси: многодетный папа-военнослужащий рассказал, как воспитывает троих дочек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем отца. Праздник утвержден приказом президента страны в 2022 году. С именем и ответственной ролью отца связано счастье самых родных и близких, подчеркнул глава государства. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская побывала в многодетной семье и узнала об участии папы в жизни своих детей.

Для Дарины приход папы с работы – самый долгожданный момент. Павел Мамчиц сразу узнает, как прошел день дочери. Глава семьи – военнослужащий, но дома, в женском коллективе, становится мягким. Здесь он не товарищ майор, а «папочка».

«Да, цветник еще тот! Порой где-то хочется голос чуть-чуть повысить, но понимаешь, что девчонки и уже как-то сдерживаешь себя. Стал сдержанней гораздо. Детям безоговорочно помогаю в том, что они от меня просят. Строю ту же дачу, своими руками, все только для детей», – отметил многодетный отец Павел Мамчиц.

Всего в семье Мамчиц три дочки. Старшей 16, средней 12, младшей 5. Многодетные родители Павел и Елена обязанности делят поровну. Если мама готовит, папа берется за уборку. А еще любит мастерить своими руками. Вот соорудил для дочерей кукольный домик.

«Люблю играть в куклы, конструкторы собирать», – поделилась дочь Павла и Елены Дарина Мамчиц.

На вопрос, в чем залог семейного счастья, в этом доме отвечают однозначно.

«У нас есть традиция – ужинать вместе. Я работаю, муж работает, но на ужин мы всегда собираемся вместе за столом», – рассказала многодетная мама Елена Мамчиц.

Совместному досугу особое внимание. Всей семьей ходят в театры, кино. А еще путешествуют по Беларуси. Активный образ жизни стал импульсом к появлению семейных традиций. Одна из них – печать альбомов. Все воспоминания тщательно фиксируют на бумаге. Книг с фотографиями несколько десятков.

«Моя мама скидывает нам фотографии, я формирую альбом, показываю, спрашиваю: как тебе, нравится не нравится. Стараюсь в хронологическом порядке показать, например, как прошел день или поездка какая-то. Каждые три месяца я делаю штук до 10 точно», – отметила дочь Павла и Елены Ангелина Мамчиц.

День отца для Беларуси праздник новый. Появился лишь два года назад. А неделю назад в стране отметили День матери. Период между двумя торжествами считается неделей родительской любви. Но члены семьи Мамчиц признаются: в их доме она безгранична вне зависимости от даты на календаре.