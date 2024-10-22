«Аналогов в Беларуси еще нет». История предпринимателей, которые первыми в Беларуси открыли иммерсивный театр с закрытыми глазами

Источник материала: ProBusiness



Слева — Никита Борисов, справа — Алексей Коноплицкий

Совсем недавно в Минске открылся первый в Беларуси иммерсивный театр. Ощущения от его посещения непередаваемые. Особенностью такого театра является то, что «зритель» сам является участником представления. Но зрителем человека назвать сложно, ведь на протяжении всего представления у посетителя на глазах находится черная непроницаемая маска. Пока идет иммерсивный спектакль, гость сам выбирает свой следующий шаг, взаимодействует с актерами и предметами, и именно от его выбора зависит то, как закончится история, а за счет того, что глаза закрыты, происходит гиперкомпенсация, и обостряются все остальные органы чувств. Иммерсивный театр « Морфеус» в Минск привезли Алексей Коноплицкий и Никита Борисов. Такой вид представлений нашел свою популярность в городах России, Китая и других уголках мира. «Про бизнес» поговорил с предпринимателями о необычном бизнесе.

«Иногда зрители погружаются в историю настолько, что взаимодействуют с актерами не совсем так, как было задумано, хотя до драк еще не доходило»

Владельцы иммерсивного театра — по совместительству владельцы «Кинокомнаты», а сам театр находится на ее базе. В 2012 году энтузиасты запустили кинокомнату — пространство, где можно расслабиться с друзьями и насладиться кино. Однако за эти годы место переросло в нечто большее: это уже многофункциональная площадка, где проводят вечеринки, девичники, и другие мероприятия. Предприниматели познакомились с «Морфеусом» в Москве и решили купить франшизу. Театр стартовал недавно, и на данный момент проводится одно шоу — «Ответ Гиппократа». Но организаторы уверены, что проект будет развиваться и завоевывать сердца минской публики. Идея с иммерсивным театром появилась тогда, когда Никита посетил спектакль в России и позвонил Алексею, чтобы поделиться впечатлениями.





Алексей Копонлицкий:

— Мне идея показалась крутой, потому что Никита очень восторженно рассказывал о своих эмоциях и театре. На данный момент группа для спектакля варьируется от 2 до 6 человек, с экспериментальной возможностью увеличения до 8. Билеты продаются для групп от 2 до 6 человек, что позволяет создать уникальную атмосферу даже для небольших компаний. В будущем театр планирует организовывать корпоративные мероприятия для групп до 15 человек.





Техническое оснащение театра включает звуковую систему Dolby Atmos с 10 колонками, что обеспечивает потрясающее звуковое погружение. В дополнение к звуку используются запахи и кинестетические эффекты для создания полного погружения. Хотя теоретически можно организовать подобное мероприятие в квартире с минимальным оборудованием, «Морфеус» стремится к высочайшему качеству и профессиональному исполнению. Подобие иммерсивного театра можно было бы создать и дома, ведь зрители все равно не видят, что вокруг. Но оборудование играет очень большую роль, и дома нельзя было бы использовать ту же звуковую систему, которая стоит больших денег.





Поиск актеров достаточно проблематичен. В театре работают как профессиональные актеры с профильным образованием, так и самородки без образования. Главное качество, которое ценится в актерах «Морфеуса», — это способность адаптировать голос и перевоплощаться в разные персонажи. Актеры, даже без традиционного актерского образования, демонстрируют высокие результаты благодаря своему таланту и стремлению развиваться.





Иногда зрители погружаются в историю настолько, что взаимодействуют с актерами не совсем так, как было задумано, хотя до драк еще не доходило. Но иногда случались забавные ситуации, когда все шло не по плану и приходилось импровизировать на ходу. Кто-то пытается потрогать актера, естественно ни у кого это не получается, бывают незапланированные действия.





Маску, кстати, еще никто не снимал, хотя и были люди, которые выходили во время спектакля, так как оказывались слишком впечатлительными. Комнату, мы, кстати никому не показываем, чтобы у нас оставалась загадка. Если человек ее увидит, то не сможем в полной мере погрузиться в атмосферу. И мы иногда наблюдаем за нашими клиентами — это очень интересно и полезно, можно следить за их реакцией и что-то дорабатывать в дальнейшем.









«За последних полгода было только 40 поисковых запросов на тему иммерсивного театра: поняли, что будем здесь первопроходцами»

Никита Борисов:

— Возвращаясь к моменту открытия «Морфеуса»: мы очень быстро решили воплощать идею в жизнь. Предварительный анализ мы проводили, но после того, как увидели, что за последних полгода было только 40 поисковых запросов на тему иммерсивного театра, поняли — будем здесь первопроходцами. Посчитать что-то адекватно здесь невозможно. Можно, конечно, ориентироваться на рынок театров, кино или квестов, но это немного разные вещи. Поэтому мы здесь доверились в большей степени интуиции и надеемся, что «чуйка» нас не подвела.





Пока мы работаем только в Минске, но думаем о других городах. Главная проблема работы там — найти актеров, так как даже в Минске это непросто. А ведь их нужно обучить, показать что и как. К нам даже из Москвы приезжали давать мастер-классы. Также у нас в планах купить еще несколько сценариев, чтобы разнообразить репертуар. Самим сделать сценарии крайне сложно — это очень трудоемкая и долгая работа. Например, в Москве недавно вышел новый сценарий, который писали 2,5 года. Здесь ведь нужно прописать очень много вариантов развития событий.





«Однажды к нам пришел клиент, который арендовал комнату на 27 часов и полностью пересмотрел все фильмы Гая Ричи»

Алеексей Коноплицкий:

— Наш театр открылся 3 месяца назад (на момент интервью, — прим. «Про бизнес») и говорить о том, что он окупился, пока рано. Называть стоимость покупки франшизы мы не можем из-за договоренностей. Также тут стоит понимать, что мы открывались на базе кинокомнаты, где было все необходимое оборудование за исключением реквизита, а это очень много денег.



Открывать такой театр с полного нуля гораздо сложнее. Саму «Кинокомнату» мы открывали давно. Это обошлось примерно в $ 100 тысяч. Мне на тот момент было 22 года, а моему партнеру 32. Позже наши дороги разошлись и я стал единственным владельцем. Подобного формата отдыха в СНГ тогда еще не было — мы стали первопроходцами. Эта идея родилась у нас в головах и мы решили ее реализовывать. За это время «Кинокомната» претерпела большие изменения. Тогда нам приходилось покупать дорогущие Blu-ray диски, а сейчас появилось огромное множество стриминговых сервисов, что упрощает работу.





Никита Борисов:

— Смешных историй тоже было очень много. Однажды к нам пришел клиент, который арендовал комнату на 27 часов и полностью пересмотрел все фильмы Гая Ричи. Была одна девочка, которая приходила на один и тот же спектакль несколько раз с разными компаниями. Нас это очень радует.





В целом, способов заработать деньги достаточно много, но нам интересно развивать и кинокомнату, и театр по той причине, что мы хотим давать людям что-то интересное. Мы сами любим развлекаться и хотим, чтобы люди тоже развлекались как-то интересно. Мы видим большие перспективы в развитии «Морфеуса» и, конечно, хотим открывать и новые площадки, и расширять штат, и покупать новые сценарии, и думаем, что скоро сможем сильно вырасти.



