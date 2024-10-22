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Лукашенко поручил привести в порядок дороги между райцентрами и агрогородками
22.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко предложил построить скоростные линии между малыми населенными пунктами и крупными. Тему обсудили на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры.
Это поможет решить проблему перенаселения Минска и областных центров, уверен президент. План действий отразят в госпрограмме на будущие пять лет. За это время предстоит решить еще одну задачу – ремонт и строительство дорог в районных центрах. Это касается и сельских грунтовых участков.
Более половины таких покрытий уже есть, доложили президенту. Их предстоит модернизировать. Появится в стране и международная скоростная трасса, рассказал Александр Лукашенко.
За последние пять лет финансирование строительства и ремонта магистралей в стране увеличили более чем в два раза.
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Тему обсудили на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры.
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