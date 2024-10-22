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Лукашенко поручил привести в порядок дороги между райцентрами и агрогородками

22.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил привести в порядок дороги между райцентрами и агрогородками
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко предложил построить скоростные линии между малыми населенными пунктами и крупными. Тему обсудили на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры.

Это поможет решить проблему перенаселения Минска и областных центров, уверен президент. План действий отразят в госпрограмме на будущие пять лет. За это время предстоит решить еще одну задачу – ремонт и строительство дорог в районных центрах. Это касается и сельских грунтовых участков.

«Нам надо районные центры связать с агрогородками – наиважнейший вопрос, если мы хотим, чтобы люди на селе жили и не были обижены. Они этого заслуживают. Поэтому в этой большой программе надо предусмотреть строительство дорог от районных центров до всех агрогородков», – отметил Александр Лукашенко.

Более половины таких покрытий уже есть, доложили президенту. Их предстоит модернизировать. Появится в стране и международная скоростная трасса, рассказал Александр Лукашенко.

«С президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста по крайней мере. Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать», – сообщил президент.

За последние пять лет финансирование строительства и ремонта магистралей в стране увеличили более чем в два раза.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Тему обсудили на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры.
 
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